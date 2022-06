„Onnan indult a dolog, hogy szerettem volna egy automata váltós autót, már eleget kuplungoztam, váltogattam addig, rámegyek egy kicsit a kényelemre. Mivel 2005 óta Hyundaiaink voltak, így a testvérmárka Kia sem állt távol tőlem, jól ismertem a dízelmotorjaikat is, eleve ezt a két márkát kerestem. Mivel a Hyundai egy ideje már nem gyárt családi egyterűket, egy Kia Carenset néztem ki, a hirdetésben különösen vonzó volt a még érvényes garancia” – kezdte történetét Gyula.

Túl szép volt, hogy igaz legyen?

A 2020 őszén átnézett hirdetések közül kiszemelt Carens 98 ezer kilométernél járt, 2022-ig élt a garanciája, a férfi úgy volt vele, hogy végre egy autó, amelynél nem kell aggódni, az esetleges műszaki problémákat 2-3 évig még lefedi a gyári jótállás, főleg, hogy amúgy is mindig lelkiismeretesen tartotta karban a járműveit, az olajat, a kopó alkatrészeket rendszeresen cseréltette.

A jól felszerelt 1,7 literes dízel-Carens igazi főnyereménynek látszott, az eladó pedig telefonon is hangsúlyozta a jó állapotot, valamint az akkor még két évig élő garanciát. A személyes megtekintésnél azért voltak intő jelek, de Gyula akkor figyelmen kívül hagyta őket.

„Az eladó magánszemély volt, a családja is ott volt, azt mondta, két ilyen autójuk van – és valóban ott is állt egy másik Carens is –, az egyiket eladná, hogy a pénzt a ház felújítására fordítsák. Nem titkolta, hogy a hirdetett autó jobb hátulját a felesége meghúzta, de kijavíttatták, ám azóta lett egy újabb kis sérülés azon a környéken, de ezt később bele is vettük a szerződésbe, nem volt probléma számomra. A próbakörön az autó jól ment” – idézte fel.

Előjöttek a hibák

Az új, S-es rendszámból látszott, hogy a Kiát eredetileg nem itthon helyezték forgalomba, de az eladó is elmondta, hogy igen, Németországból vették három hónapja, ám a ház bővítése miatt eladnák. A szombati megtekintés után Gyula hétfőn szólt is az eladónak, hogy ő megvenné a Carenst, ekkor a férfi nyomást helyezett rá, hangsúlyozta, hogy csütörtökön jön egy másik, komoly érdeklődő, így szerdáig kellene rendezni az adásvételt.

Gyula ugyan nem gondolt ilyen tempóra, de annyira tetszett neki a Kia, hogy végül a családból kért kölcsön, hogy két nap alatt összeszedje a kialkudott 3,5 milliós vételárat. Ugyan felmerült benne a megvásárlás előtti átvizsgáltatás, de úgy volt vele, hogy fiatal autó, ott a garancia is, nem lehet semmi olyan probléma, amit ne tudna megcsináltatni saját zsebből vagy a jótállás keretében. Hamarosan kiderült, hogy ez hiba volt.

„Nem nagyon volt még automata váltós autóm, és a kipróbálásnál nem igazán tudtam, mire kell számítani, így csak utólag derült ki, hogy ennek a kuplungja csúszik. Egyébként a kipróbálásnál semmi komoly potenciális problémát nem érzékeltem, így szerdára meglett a pénz, el is vittem az autót. Azt már csak utólag vettem észre, hogy a napfénytető egy kicsit szorult, a visszazárásnál kézzel kellett rásegíteni, így kértem is időpontot a márkaszervizbe. Kis baj, nem lesz sok a javítása, és legalább át is nézik az autót, ha már ott van, ugyanis egy barátom felhívta a figyelmemet a kuplung furcsa viselkedésére.”

Gyula még ekkor sem aggódott, ugyanis megtudta, hogy a kuplungszerkezetre él a 7 éves garancia. Három hétre rá kapott időpontot, leadta az autót. A munkafelvevő átnézte a szervizkönyvet, megerősítette, hogy a kuplung a jótállás körébe tartozik, ingyen javítják, ha szükséges, míg a napfénytető viszonylag kis összeg, a karbantartása 10 ezer Ft lesz.

A szervizben pár napot mondtak a munka elvégzésére, és amikor öt nap után sem jelentkeztek, Gyula érdeklődött, hogy mi a helyzet a Carensszel. A márkaszerviznél azt mondták, hogy a javítás kész, egyszerűen csak a német képviselet bekérte a papírokat, mert nekik kell jóváhagyniuk a garanciális beavatkozásokat, de emiatt nem kell aggódni, ez a normális ügymenet a külföldről behozott példányoknál. Pár napra rá viszont már a azzal hívták Gyulát a szervizből, hogy fáradjon be, mert van egy kis gond.

„Pörögtek a fejemben a százezrek”

„Amikor bementem, félrehívott a munkafelvevő, és azt mondta, az autó nem garanciális, így a javítást sajnos ki kell fizetni. Akkor elkezdtek pörögni a fejemben a százezrek, ugyanis korábban volt egy hyundaios kuplungjavíttatásom, amire a márkaszervizben akkor 7-800 ezer forintot mondtak, és amit végül magánműhelyben, utángyártott alkatrésszel harmadannyiból megoldottak, a várakozás alatt pedig ennek is utánanéztem, 1-1,2 millió Ft körüli összegeket láttam” – mesélte a sokkról.

A szerviz munkatársa is látta, mennyire rosszul érintette Gyulát a hír, de segítőkész volt, azt mondta, megkérdezi a főnököt, mit lehetne tenni. Az ügyfél háromnegyed órás idegőrlő várakozás után kapta meg a választ: látják, tudják, hogy nem ő hibás, nem ő hamisított, így miután osztottak-szoroztak, kedvezményes áron, 264 ezer forintért – azaz vélhetően önköltségen – megszámítják a javítást.

„Döbbenetesen kedvesek voltak, persze így is ott álltunk, hogy ki kell fizetni az autót. Átgondoltam, úgy voltam vele, hogy bár hitem szerint ez ingyen lett volna nekem a garancia miatt, és elvihetném a Kiát fizetés nélkül is, visszatartani nem lenne joguk, én nem fogok kiszúrni velük. Kifizettem a 274 ezer forintot, de eldöntöttem, hogy az ügyet nem hagyom annyiban” – folytatta a történetet az átvert autós.

Gyula még azt is megtudta, hogy a német forgalmazó utánajárt, a kérdéses Carens sosem járt a szervizkönyvben szereplő képviselőjüknél, ráadásul nem is először fordult elő, hogy ilyen hamis bejegyzéssel találkoztak. Nyilván ez is mellette szólt, segítette az ügyét az itthoni márkaszervizben.

Jogi úton

Az átvert vásárló ezek után úgy döntött, az eladót nem keresi, ügyvédi segítséggel viszi végig az ügyet. Ez nem indult túl jól, elúszott pár hónap, mert az első megkeresett jogász viszonylag hamar visszakozott, míg egy másik hetekig foglalkozott vele, majd mégis kihátrált, ám végül, miután baráti tanácsra – a történtektől függetlenül, hiszen visszamenőleg nem érvényes – a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál megkötötte a biztosítását a Kiára, ott dr. Vágány Tamást ajánlották neki, aki el is vállalta a képviseletét.

A D.A.S. partnereként dolgozó jogász nagyon pozitívan állt az ügyhöz, azt mondta, Gyulának a praxisában előfordult esetek 80%-ánál jobb esélye van a sikerre. A pórul járt vásárló ezután ügyvédi segítséggel-tanácsra két közismert hazai internetes felületen is lekérdezte a Carens előéletét, valamint a Kia hazai vezérképviseletével is hivatalosan letisztázta a garancia kérdését.

A lekérdezések újabb, de már nem is igazán meglepő adalékot hoztak napvilágra:

„A 2020 szeptemberében vásárolt autómat májusban rommá törték még Németországban, 10-15 ezer eurós kár keletkezett a jobb oldalán. Júniusban kapott magyar rendszámot, három hónapra rá meg eladták nekem. Valószínűleg szépen összetört az autó, az eredeti tulajdonos azt mondta, hogy gazdasági totálkár, eladja, a magyar nepper megvette, összelegózták, csináltak egy hamis szervizkönyvet, aztán patikaállapotú, garanciás autóként eladták az első embernek, akit át tudtak verni. Ezzel utólag az eladó sürgetése, nyomásgyakorlása is még inkább értelmet nyert” – mesélte a Vezessnek.

A Kia Motors Hungary Gyula megkeresésére hivatalosan is megerősítette, hogy a német szakszerviztől „azt a visszajelzést kaptuk, hogy a gépkocsi nem járt náluk karbantartáson. Ennek okán a garanciafüzet vélhetően hamisítva lett, így nem áll módunkban elfogadni, ezért a gépkocsi garanciája nem érvényesíthető. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a használt gépjárművet értékesítő személlyel!”

A bíróságon gondolta meg magát az eladó

Miután összeállt a kép, jöhetett a következő lépés: az eladó megkeresése. Ez nem volt könnyű, mert a lakcímét nem ismerte Gyula, de miután egy internetes kutakodással ez is meglett – feltűnően kevés nyoma volt az illetőnek –, a Vágány doktor által küldött fizetési felszólításra rögtön egy másik ügyvédi válasz érkezett. Az eladó a jogi képviselőjén keresztül leszögezte, hogy a garancia hiánya nem az ő hibája, de azért hajlandóak 100 ezer forintot felajánlani amolyan fájdalomdíjként, amit persze nem fogadtak el Gyuláék.

Nem maradt más, mint a bírósági út. A benyújtott keresetlevélben a 274 ezer forintos szervizköltség megtérítését plusz értékcsökkenés címén 500 ezer forintot (valamint késedelmi kamatot) követeltek az eladótól

egyrészt az adásvételi szerződés hibás teljesítése miatt, hiszen a gépkocsi nem rendelkezett a kötelezett (azaz az eladó – B.G.) által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a törvény pedig előírja, hogy a károkozó a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket köteles megtéríteni;

másrészt a gépjármű adásvételi szerződésének hibás teljesítésén alapuló kellékszavatossági igény, ezen belül is az árleszállításhoz való jog címén.

A bíróság előtt, a tárgyaláson az eladó és ügyvédje elég gyenge érveket hozott, már ha annak nevezhetők egyáltalán: egyrészt azt kifogásolták, miért várt addig Gyula, másrészt az eladó azzal állt elő, hogy papírjai vannak róla, hogy az autót igenis szervizelték a bejegyzett időpontokban és kilométerállásoknál, csak nem ott, ami a szervizkönyvben állt. „El sem akartam hinni, csak néztem, hogy ez az ember éppen most ismerte el a bíróság előtt, hogy hamisítottak egy füzetet!” – emlékezett vissza Gyula.

Miután dr. Vágány jelezte, hogy mindenképp végig kívánják vinni az ügyet, valamint ő, majd a bíró is figyelmeztette a feleket az eljárás várható hosszára és a vele járó költségekre (ügyvédi tiszteletdíjak, igazságügyi szakértő stb.), amikor Gyula ügyvédje újra felajánlotta a peren kívüli megegyezés lehetőségét, már éltek vele.

A tárgyalótermen kívül viszonylag gyorsan sikerült „megalkudni”, a peren kívüli „ajánlat” 550 ezer Ft-ról szólt, az eladó és ügyvédje 450 ezer forintot vállalt, amit Gyula el is fogadott. „Nyerő kártyáink voltak, ez már simán ment” – mondta az egyezkedésről.

Nem mentség az „én sem tudtam”

„Ha az eladó kimerítő, a valóságnak megfelelő tájékoztatást adott volna a gépkocsiról, Gyula biztosan nem vásárolta volna meg a 3,5 milliós áron, vagy egyszerűen másik, hasonló autót választott volna. Annak nincs jelentősége, hogy az eladó ismerte-e a hibákat, mert a kellékszavatossági felelősség nem az eladó magatartásán, hanem a hiba tényén és jellegén alapul. A rejtett hibák (a jótállás hiánya, a szervizkönyv adatainak valótlansága), valamint mivel az autót korábban jelentősebb sérülésből javították meg, és ezek a kellékszavatosság időtartamán belül (1 év) ismertté váltak, az eladónak a hibás teljesítésért a jótállásra vonatkozó szabályok szerint helyt kellett állnia”– magyarázta dr. Vágány Tamás a Vezessnek.

Szakember nélkül ne vásároljunk! A Vezessen régóta hangsúlyozzuk, hogy használt autót csakis alapos átvizsgálás után vásároljunk, Értékbecslő rovatunkban és azonos című videósorozatunkban az autovizsgalat.hu szakértője, Varga Tibor mutatja meg, mi mindenre is bukkanhat a gyakorlott szem, amit mégoly tapasztalt autósként, házi bütykölőként is elmulaszthatunk. Ha használt autót vennétek, keressétek őket, vagy akár más szakértőt, autószerelőt, ne járjatok úgy, mint történetünk szereplője!

„Utólag mindig okos az ember”

A Carens a javítások után, majd az azóta történt szervizeléseknek, lelkiismeretes karbantartásnak köszönhetően azóta is jól muzsikál, problémamentesen szolgálja ki Gyulát, aki azért a tanulságokat is levonta a sztoriból:

„Azt hiszem, én mosolygósabban tudtam kijönni az ügyből, mint nagyon sok más átveréses autóvásárlás áldozata, de jó lecke volt ez nekem, és remélem, mások is tanulhatnak belőle. Utólag mindig okos az ember, de ha valaki több milliót akar elkölteni egy autóra, nem érdemes sajnálni a pénzt az esetleges utazásra, az előzetes átvizsgálásra, még ha tényleg sokaknak teher is a több autó esetén gyorsan százezresre futó összeg. Ha valami nagyon tetszik, úgy érzi az ember, hogy na, ez lesz az én autóm, mindenképp érdemes az átvizsgálásra költeni. És persze nem szabad kapkodni, ebben az esetben én is ezzel jártam rosszul.”