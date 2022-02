„Rendkívül szép külső és belső állapot, szervizkönyv gyári kulcsokkal, extrával gazdagon felszerelt, ülésfűtések, hatalmas és variálható belső tér, elhúzható dupla tolóajtó, dupla szárnyú hátsó ajtó, téli és nyári kerekek felnire szerelve, jéghideg klíma, váltózár, 11 gyárt (Vélhetően 2011-ben gyártott. A szerk.), 5 literes fogyasztás, műszakilag is hibátlan, kipróbálható” – állt a szemre csinos, 2012-es, 160 ezer km-t futott, 1,8 millió forintért kínált dízel Peugeot Partner hirdetésében.

Pont ezt kereste

Történetünk főszereplője, a másfél évtizedes tanári munka után pályát váltott, biztonsági berendezésék szerelésével foglalkozó vállalkozást indító Gábor figyelmét rögtön fel is keltette az ajánlat, hiszen pont egy ilyen autóra lett volna szüksége új munkakörében, az addig használt Citroën Saxo után egy jól pakolható, munkára és családi mindenesként is használható járművet keresett 2020 májusában.

Az érdi férfi édesapjával együtt el is ment a Peugeot-t hirdető csepeli autókereskedésbe, ahol erős hobbiszintű autószerelési tapasztalatában bízva, valamint autószerelő barátja telefonos segítségével átnézte a járművet, alá is feküdt, megvizsgálta, a helyszínen is jónak tűnt a kinézett járgány.

„Eleve ezt a típust kerestem, meggyőző volt a hirdetés, megmondom őszintén, hogy elsőre meg is tetszett az autó. Ez volt az egyik első, amit megnéztünk, de úgy voltam vele, nem fogok feleslegesen keresgélni, ha tetszik. Nem mondom, hogy mindennel elégedett voltam, de úgy voltam vele, hogy az ár és az állapot nagyjából rendben van” – idézte fel a vásárlást a Vezessnek.

Gáborék P-s rendszámmal egy rövid, kb. ötperces próbakörre is elmentek Csepelen, az autót a kereskedő vezette, ekkor semmi furcsaság, probléma nem tűnt fel a leendő vásárlónak.

Bár kereskedésben állt, a bizományos Partnert valójában egy magánszemély árulta, a szerződést is a kereskedő teljes kihagyásával kötötték. Ugyan Gábornak egy kicsit gyanús volt, hogy az autó nem volt forgalomba helyezve, de a kereskedő megnyugtatta, hogy „ez így szokás”, ezért nem is foglalkozott tovább a dologgal, és miután egy kb. 50 ezer Ft-ot sikerült alkudnia is, úgy érezte, megtalálta, amit keresett.

Gázolajszag, rejtélyes szélzaj

Gábor az átírás rendezését követően, két nappal később visszament az autóért, hazaindult az új szerzeménnyel. Ekkor kezdődtek a furcsaságok…

„Az egyik a kipufogógáz-szag volt, aminek nyilván nem kellene érződnie odabent, a másik pedig az volt, hogy olyan hangot hallottam, mintha résnyire le lenne húzva valamelyik ablak” – mesélte a hazaútról.

A férfi már az úton felhívta feljebb említett autószerelő ismerősét, hogy megmutatná neki a Peugeot-t, a barát műhelyében pedig gyorsan kiderült, hogy a szagot illetően nem képzelgett Gábor, a motorborítás levétele után egyértelművé vált, hogy két porlasztószelep is kifújt. Szerencsére „csak” a tömítéseket kellett cserélni, ezt ők maguk meg tudták oldani, mindössze 35 ezer forintba fájt a „meglepetés”, igaz, ez csak az alkatrészek beszerzési ára volt, nem volt benne a baráti segítség és a saját munka – „ott ültem a fűben, saját kézzel tisztogattam az injektorokat”, ahogy Gábor mondta.

Alanyunk természetesen azonnal megkereste az eladót, aki ugyan kicsit húzódozott, állította, hogy ilyet nem tapasztalt korábban, ám néhány egyeztetési kört követően pár héttel később átutalta az összeget.

Gábor egyébként a porlasztóhiba kapcsán rögtön elkezdett alaposabban tájékozódni a használt autókat érintő jótállási, szavatossági kérdésekben, sőt, mivel Citroënje és egy motorkerékpárja miatt már korábbról a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító ügyfele volt, őket is megkereste tanácsért.

D.A.S.-ügyek a Vezessen Számos érdekes sztoriból álló sorozat fut a Vezessen az autójukkal kapcsolatban bajba jutott tulajdonosok ilyen-olyan ügyeit bemutatva. A smucig biztosítóktól a jogtalan állami bírságokon át a zsivány kereskedők trükkjeiig számos problémával keresik meg a jogi segítséget kérő emberek a D.A.S.-t, amellyel kétféle együttműködést gründol szerkesztőségünk. Egyrészt valós történeteik bemutatásával próbálunk segíteni a jármű-tulajdonosoknak, másrészt ide kattintva kérdezni is lehet a jogászuktól. Ne adják fel, ha bántja valami az igazságérzetüket, keressenek minket!

Jól tette, mert bár eddig talán egyszerű pechről is beszélhetnénk, volt folytatás is…

„Mivel az injektorok javításához több alkatrészt is le kellett venni, a szélzaj okára is fény derült. A motortérből jobb oldalt a szélvédő alatt simán át tudtam dugni egy kábelkötegelőt, azaz hiányzott a ragasztó, a tömítés kb. 10 centi hosszban” – folytatta Gábor.

A szerelő véleménye az volt, hogy alapvetően nem a szélvédő volt rosszul beragasztva, hanem előzőleg a karosszéria deformálódott úgy, hogy a normál mennyiségű ragasztó nem volt elég. Mivel a szélvédőre gyárilag rá volt ragasztva a gumiszalag, a hibát csak teljes cserével lehetett orvosolni, az új darabot kellett elővigyázatosan, a deformációt is figyelembe véve beszerelni.

Vevőnk erről is megkérdezte az eladót, aki elismerte, hogy a szélvédőt repedés miatt cserélték, ám állította, hogy mivel a javítást a kereskedés intézte, ő pedig azóta már nem használta az autót, nem tudott erről a problémáról.

Törésre utalt a párás tekintet

Gábornak kezdett gyanús lenni, hogy valami nem stimmel az autóval, amit aztán megerősített, hogy pár héttel később, egy esős napon a jobb oldali fényszóró is bepárásodott.

Következett a bontás, melynek során kiderült, hogy a fényszórót korábban valamikor megbontották, majd hétköznapiasan szólva egyszerűen visszagányolták, a lámpatestet valamilyen ragasztóval kenték körbe és erősítették vissza a fészkébe.

Az már csak a hab volt a tortán, hogy a motortér, a fényszóró megbontása, a lökhárító leszedése, a használt autó vásárlása utáni észszerű karbantartások, kopóalkatrész-cserék – szűrők, vezérműszíj, féktárcsák, olajcsere, melyekre készült is Gábor – során jobb oldalt több helyütt lepattogzások, rozsdásodások is előbukkantak, a szélvédő alatti lemezdeformálódással együtt minden arra utalt, hogy a Peugeot valamikor megtört, amiről persze egy szó sem esett a hirdetésben és az eladásnál.

Gábor ugyan még a vásárlás előtt igyekezett tájékozódni az autó előtörténetéről, de az általa megnézett internetes szolgáltatáson nem találta nyomát káreseménynek, utólag azt feltételezi, saját kárról lehetett szó, melyet nem a kötelező vagy a casco fedezett, a tulajdonos azt saját „hatáskörben”, saját zsebéből javíttathatta.

Akárhogy is, a szélvédő és a fényszóró javítási és csereköltségeinek megfizetése miatt nyilván újra kapcsolatba lépett az eladóval, aki ekkor már egyáltalán nem volt együttműködő, azt mondta telefonon, hogy pont azért adta kereskedőnek az autót, hogy ne kelljen ilyenekkel foglalkoznia, másrészt pedig nem gondolja, hogy neki bármire is örök garanciát kellene vállalnia.

200 ezerért szállt csatába

Gábor ekkor újra a D. A. S.-hoz fordult, ahol azt javasolták neki, javíttassa meg az autót saját költségén, az eladóval pedig majd polgári peres eljárásban igyekeznek utólag megtéríttetni a felmerült kiadásokat.

Vevőnk a már nem olyan szimpatikus Peugeot-ra bő 200 ezer forintot költött – 49 ezerbe került maga a szélvédő, 58 ezer forint volt a munkadíj, a fényszórót pedig, mivel itthon sokáig hiába keresgélt az alkatrész-forgalmazóknál, Nagy-Britanniából rendelte meg nagyjából 85 ezer forintért, ezen felül a korábbi szakszerűtlen javítás nyomainak eltüntetésére kisebb fényezési munkákra is szükség volt.

A bírósági tárgyalás egy évvel később, azaz 2021 májusában zajlott Szigetszentmiklóson, méghozzá igen gyorsan.

„A bíróság előtt már igen rosszul érezhette magát az eladó, az ügyvédje sem érkezett meg a kitűzött időre, sőt, a meghallgatás végéig sem, a bírónő pedig elmondta neki, hogy amennyiben megyünk tovább, igazságügyi műszaki szakértő kirendelésére is szükség lesz, a szakértői költségeket pedig a vesztes fél fizeti. Mivel az legalább 200 ezer forint lett volna, ahogy a perérték is annyi volt, az eladó végül jobbnak látta nem erőltetni a dolgot. A júniusra kitűzött második körre már nem is volt szükség” – idézte fel Gábor.

Használt autóra is van jótállás

A használt autókra (is) vonatkozó jótállás, szavatosság témaköre igen sokrétű, ebből a cikkünkből tájékozódhattok róla bővebben. Ami a fenti ügyet illeti, a Gábort a D.A.S. részéről képviselő dr. Vágány Tamás röviden így fogalmazott:

„A magánszemélyek egymás közötti ügyleteiben is alkalmazhatók a hibás teljesítés szabályai. A bizonyítási teher ilyenkor mindig a vevőt terheli. Kiemelten és hangsúlyosan figyelembe kell venni az autó használt jellegét és a róla közölt információkat. Fontos változás 2022. január 01-től – ami csak a fogyasztói adásvételi szerződéseket érinti, tehát amikor magánszemély a vevő és kereskedő az eladó – hogy kikerült az érvényesíthető jogok közül az a lehetőség, hogy a jogosult a hibát a kötelezett költségére saját maga megjavítja vagy mással megjavíttatja.

Továbbra is megmaradt a kijavítás, árleszállítás, elállás lehetősége. Tehát ha kereskedőtől vásárolok autót, és az rejtett hibával kerül értékesítésre, akkor kérhetem, hogy javítsa ki, vagy adjon utólag vételárkedvezményt vagy adja vissza a teljes vételárat a kocsiért cserébe.”

„A magánszemélyek egymás közötti ügyleteiben továbbra is érvényesíthető a saját maga vagy más általi megjavítás költsége. Tehát, ha nem kereskedőtől vásároltuk az autót vagy cég vásárolt kereskedőtől, és felmerül egy kisebb súlyú rejtett hiba, akkor a költséghatékonyság jegyében azt a vevő is megjavíthatja vagy megjavíttathatja” – magyarázta.

Szakember nélkül ne vásároljunk, soha!

A Vezessen régóta hangsúlyozzuk, hogy használt autót csakis alapos átvizsgálás után vásároljunk, Értékbecslő rovatunkban és azonos című videósorozatunkban az autovizsgalat.hu szakértője, Varga Tibor mutatja meg, mi mindenre is bukkanhat a gyakorlott szem, amit mégoly tapasztalt autósként, házi bütykölőként is elmulaszthatunk. Ha használt autót vennétek, keressétek őket, vagy akár más szakértőt, autószerelőt, ne járjatok úgy, mint történetünk szereplője. Számára „csak” néhány hónap fejfájást és sok-sok óra szaladgálást jelentett az ügy, de ennél még rosszabbul is lehet járni.

„Miután a javítások szeptemberre lezárultak, azóta nincs különösebb gond az autóval, ezt le is kopogom. Ami az esetleges későbbi autóvásárlást illeti, mindenképpen autószerelővel megyek majd, ott átvizsgáljuk, mert ezt nem vettem volna meg, ha tudok a hibáiról, még akkor sem, ha akár annyival kevesebbet is kértek volna érte” – vonta le a tanulságot Gábor.