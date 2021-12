Legózni mindig oltári jó kikapcsolódás és szerencsére a dán játékgyártó sem hagyja a rajongókat új készletek nélkül. A 2021-es új szettek sora sem lett éppen rövid, ha csak a járművek között nézünk szét, megérkezett a Titanic, ami azonnal a legnagyobb és legtöbb darabból álló valódi (nem falikép) LEGO készletként érkezett meg, vagy épp a Volkswagen T2-es Transporter lakóautó és érkezett új Batmobile is a polcokra. Valamint egy autós szemmel szintén remeknek tűnő készlet, a Ford F-150 Raptor.

Elég jó játéknak is, mert nagyon masszív Technic modell lesz belőle

A Ford és a LEGO együttműködése már évek óta tart. Kaptunk már 1969-es Mustang Fastback-et Creator Expert kategóriában, vagyis a kiállításra szánt modellek között, a kisebb Speed Champions autók között is szerepelt Mustang, valamint szintén az idei kínálatban jelent meg a GT és a Bronco is, a legfrissebbet pedig éppen napokkal ezelőtt mutatták be, ami egy lendkerekes Mustang Technic készlet. Az 51 990 forintért elérhető Raptor pedig a komolyabb Technic szettek közé érkezett a 18+-os termékcsaládban, ez persze nem azt jelenti, hogy gyerekek ne tudnák összeépíteni.

Oltári jól néznek ki az új 18+-os szettek dobozai, a Raptoré is szinte teljesen fekete, alul a modell sárga színéhez passzoló sárga sávval. A doboz hátulján láthatjuk az igazi autót is – ami épp idén frissült – valamint a kész modell méreteit (42x16x17 centiméter) és az igazi autó műszaki adatait is, ami egyébként jól mutat a dobozon.

Terep sportautót adott a népnek Már a 90-es években foglakoztatta az SVT részleget az, hogyan készíthetnének sportmodellt a pickupból. Erre kialakult egy furcsa igény az amerikai vevők között, főként ezért kerülhetett a Viper V10-ese is a Dodge RAM orrába, de a Fordnál is elkészült a kompresszoros V8-as F-150 SVT Lighting. Ekkora autóhoz és erőhöz viszont már sok hely kell és az aszfalt általában véges. Így jött a kézenfekvő megoldás, ha már terepjáróból készül, akkor legyen tényleg az. 2010-ben pedig megszületett az első F-150 Raptor. A BAJA tereprali versenyek nyomán az akkor még kétajtós nyújtott kabinos F-150 alvázát megerősítették, futóművét pedig külső tartályos FOX sport lengéscsillapítókkal látták el. Motorja első körben 5,4 literes, 340 lóerős V8-as volt, majd a Super Duty 6,2 literes 411 lóerős nyolchengeresét is megkapta. 2014-ben érkezett a modellváltás, a 13. generációs F-150-ből készült második Raptor pedig épp a downsizing kellős közepépe érkezett. V8-as helyett duplaturbós V6-os motort kapott, ami így is erősebb lett, mint az előd, 450 lóerőt teljesít, egyedi osztóművet kapott, hátul zárható differenciálművet és automata összkerékhajtást. Az erősített alváz és a FOX gátlók 33 centire emelték a hasmagasságát, elöl duplalengőkaros futóművét pedig olyan alkatrészekből rakták össze, amik bírják az ugratásokat is. A Raptor harmadik generációja éppen idén, 2021 februárjában érkezett egy erős faceliftként. Motorja egyelőre maradt a 3,5 literes EcoBoost, de a Ford már azt is megígérte, hogy visszatér a V8, méghozzá kompresszorral és 760 lóerővel, hiszen valamivel meg kell fogni a RAM 1500 TRX-et.

1379 darabot fogunk találni a dobozban, plusz egy összeszerelési útmutató füzetet, valamint egy matricaívet. A dobozban számozott zacskóban vannak az alkatrészek, de ahelyett, hogy mindegyik külön számot kapott volna, csak 1-3-ig számozták őket és van összesen 8. Az építést is három szakaszra bontották, a zacskók pedig elég nagyok, vagyis ez a szett inkább azokak kedvez, akik szeretnek nagyon sok alkatrész között bogarászni építés közben. Ennek megvan a varázsa.

Könnyen felismerhetőek a Technic alkatrészek, egészen más elemek ezek, mint amikkel a klasszikus LEGO szettekben szoktunk találkozni. Az összeillesztésükhöz kis csapok (pin) szükségesek, ebből annyira sok van, hogy a harmadik szakaszban egy zacskóban csak a fekete pinek vannak és ebből még van piros, kék és sárga is. Aki szereti ezt a jellegű építést, annak a Raptor jó falat lesz.

Össze kell építenünk a motort, az első és hátsó futóművet és a hajtást is. Ezen a ponton érezni a modellben hiányosságot, hiszen az első kerekeket nem csatolták be a hajtásba, ez a Raptor csak hátsókerékhajtású, a valóságban viszont csak összkerékhajtással készül. Rugózása viszont remek, a Technic szettekhez készült rugóstagokat használták elöl és hátul is, de a hátsó futómű megoldása elég egyedi.

Az építés több szempontból is hasonlít a tavalyi Dodge Chargerhez, de a hátsó híd a Raptorban egy komolyabb megoldás. Az egész szerkezet elég önállóan képes mozogni, a hátsó kerekek 3,5 centit képesek rugózni, míg az elsők csak 2,5-et. Ezzel a hátsó futómű mozgása nagyon hasonlít a valódi terepjárók merevhidas felfüggesztéséhez, egész nagy dolgok is könnyen megmászhatóak a LEGO Raptorral.

Nyílnak az ajtajai, a géptető alatt figyelhetjük, ahogy járnak a dugattyúk a V6-os motorban, van benne navigáció és egy jókora kormány is, igaz, ez nincs bekötve az első futóműhöz, ekkora szetteknél nem is szokta a LEGO.

Kormányozható a tetőről, lenyitható a plató ajtaja és vannak rajta elég jó részletek, amiken lehet csemegézni. A matricák is sokat dobnak rajta, nagyon tetszik az oldalsó fellépők grafikája és az első hátsó dekor, igaz, a lámpákat szívesebben raktam volna össze darabokból, mintsem matricából.

Az építés legjobb része nálam egyértelműen a plató összerakása volt. Szépen kialakították a belső oldalait is a kerékdobokkal, jól néz ki a pereme és a nyitható ajtó is elég masszív. A hátsó sárvédőkre került nyomtatott alkatrészektől elég élethű a hátsó rész, de a szélvédő kerete és a motorháztető illeszkedése is nagyon klassz.

Vannak rajta egyedi alkatrészek is, amiket csak a Raptorhoz tervezett a LEGO, ezek a sárvédők fekete szélesítései, szintén rengeteget dobnak a modellen. Összeépíteni nekem három laza estébe telt, ha valaki komolyabban nekilát, 4,5-5 óra alatt biztosan össze tudja rámolni, de egy ilyen szett építését mindenképp ajánlott inkább minél hosszabbra húzni, óriási élmény ez még mindig.

Ez egy főleg játékra szánt készlet és épp emiatt jó pont, hogy a karosszéria elég masszív, jobban tart, mint a tavalyi Dodge, simán bírja a rugózós és ugratós tesztköröket. Emellett viszont még látványos is, főleg a színe miatt. A Creator Expert szettek között persze elég elnagyolt, de a Technic szettek varázsa éppen ez, hogy még így is tökéletesen felismerhető, de bírja a strapát és a játékot.