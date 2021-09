Tökéletesen látszik az újabb és újabb Lego szetteken, hogy a fejlesztők között messze nem csak játékgyárosok dolgoznak. Rajongók, olyan őrültek, akiknél nem csak a Lego csípődött be, de az adott szett témája is erősen dolgozik. A Szellemirtók Ecto-1 szettje, a Porsche 911, a Lamborghini Sián, mind olyan készletek, amik mögött szenvedélyes autóőrültek is állnak. Éppen ezért jelent nekünk is sokkal többet egy játéknál. És most itt a legújabb Creator Expert autó, a Volkswagen T2 lakóautó, és már a fotói alapján is odavoltunk érte, most pedig meg is építettük.

A Creator Expert készletek szólnak leginkább a felnőtt vásárlóknak. Részletességük, kidolgozásuk és darabszámuk miatt is a legtöbbet már a 18+-os jelzéssel látják el. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy fiatalabbak nem tudják összerakni, vagy nekik ne szólna, csak a felnőttekben élő gyerek buksiját simogatják ezzel kicsit, hogy ők már nagyok és van nekik szóló Lego. Ezeknek a szetteknek az új dizájnja is erre játszik rá.

Sokkal többet tud annál a T2 Camper Van Lego szett, mint hogy szép

Őszintén szólva, nekem ezek a dobozok jóval kívánatosabbak, mint korábban, a letisztult fekete dizájn miatt tényleg inkább olyan, mintha egy modellautót vennénk, nem játékot. A T2 Camper Van csomagolása is az új dizájnt kapta alul a Lego elemekből álló sávval, a fő képen nyilván a kész modellel, és a VW emblémája is megjelenik a dobozon, miután hivatalosan támogatott készlet, ami szép dolog a Volkswagentől, hogy még mindig beáll az ilyen szettek mögé.

Volt már Bogárból kettő nagyobb és egy kisebb szett is, valamint a klasszikus Bulli buszt is kiadta a Lego Creator Expert szettben. Ha annak a kidolgozásáért odáig voltál, akkor a T2-től el fogsz szédülni. Egy kicsit nagyobb is annál, 35 centi hosszú és 15 centi magas, amikor elkészül, és egészen más felépítést alkalmaztak ennél a modellnél, amitől ennyire egységes lett a külső.

Hogy miért pont a T2 lakóautó? Néha kifürkészhetetlen, mi alapján választja a nagy szettek elkészítését a Lego, de annyi biztos, hogy az ötlet most egészen közelről jött. A Lego egyik fejlesztője, Sven Franic maga is nagy VW és Transporter fan, ráadásul épp egy ilyen kék T2-es lakóautó tulajdonosa. Erről még a 330 oldalas összeszerelési útmutatóban is olvashatunk, meg egy kis történelmet a T2-esről és a hippiautó kultuszról.

Volkswagen T2 történet 1967-től egészen 2013-ig készült a klasszikus Transporter második generációja. Igaz, Németországban 1979-ben kivezették a gyártásból. Brazíliában azonban még 2013-ban is készült a Combi már modernizált változata. Már az első Volkswagen kisbusz neve is Type 2 volt – a Bogár volt a Type 1 –, mégis leginkább T1-ként ismerjük, a második generációé pedig hivatalosan is T2, a sor pedig innentől folytatódott az utódmodellekkel. Elődjénél nagyobb és nehezebb, mérsékelten modernebb változatban jelent meg. Elektromos rendszerét már 12 voltosra tervezték, így a korábbi elektronikából nem tudtak felhasználni hozzá semmit. Futóművét is újratervezték, a bogárból származó alkatrészek helyett egyedi elemeket terveztek, amikkel magasabb hasmagasságot értek el. Az 1,6 literes, léghűtéses négyhengeres boxermotor a kezdetekben 48 lóerőt teljesített. Dizájnban is komoly változások érték a modellt. A klasszikus osztott ablakos szélvédő helyett egy darabból készült ívelt elemet alkalmaztak, ezzel az egyik legjellegzetesebb vonást nem vitték tovább. Az íves orrkialakítást is elhagyták, de megmaradt a karosszéria jellegzetes osztása az ablakok alatt, így ennek a modellnek is jól áll a kéttónusú fényezés.

Bár a klasszikus hippibusz nem ez, hanem elődje, a Type 2, mégis komoly lakóautós kultusz alakult ki a T2 körül is, még akkor is igaz ez, ha terroristabuszként említve hamarabb beugrik mindenkinek. A Lego szettje 2207 darabból áll, ami főleg az autómodellek között már soknak számít, igaz, az Ecto1 még így is több majdnem 150 darabbal. Az már a dobozon is látszik, hogy egy rakás játszható funkciót terveztek rá, mindez persze akkor a legmegdöbbentőbb, amikor elkészül a modell és mi magunk próbálhatjuk ki.

21 darab zacskóban kapjuk meg az alkatrészeket, amik kiborítva az asztalra is jelentős kupacot alkotnak. Van két matricaív hozzá – bár túlzottan nem indokolná a modell –, amiből az egyik csak opcionális hippis jópofaságokat tartalmaz. Az alap matricák között vannak a rendszámok, az első hűtőrács, a tankbetöltő és a hátsó felirat is. Mivel ezek kék alapon vannak és a kék elemekre kerülnek föl, kritikus, hogy mennyire passzolnak össze a színek, és ezt egyáltalán nem is sikerült eltalálniuk, úgyhogy a tankajtót le se szedtem a matricaívről, anélkül sokkal szebb az összkép.

Van valami megnyugtató és relaxáló a Lego-építésben. Ahogy pattannak össze az alkatrészek feszesen, egymásután, hamar rá lehet kattanni. Még akkor is, ha az építés jelentős része alatt látszólag amorf elemeket pakolunk össze, mint itt is. Már a 4-es számú zacskónál és egy elfogyasztott esténél tartottam, amikor még alig volt bármi felismerhető a buszból. Aztán előkerültek a hátsó lámpák, az oszlopok, a belső berendezés, a kormányzás elöl, és kezdett alakot ölteni a test.

Volkswagen-Westfalia história Mióta létezik Volkswagen kisbusz, azóta létezik a lakóautós kultúra is. A Westfalia a kezdetek óta gyárt a Volkswagen számára átalakító szetteket. Az 1950-ben megjelent T1-es Camper változata megalapozta a VW lakóautós kultúrát és ezzel a hippibusz kultuszát is. Az oldalt szekrényajtóként nyíló ajtajaival, ággyá alakítható hátsó üléseivel és felnyitható tetejével sokak számára jelentette a szabadságot egy ilyen lakóautó. Minden Volkswagen kereskedésben elérhetőek voltak a Camper modellek – ahogy ma is a California kiadások –, és olyan alapfelszereltségeket adtak, mint a kihajtható asztal, a mosogató, vagy a laminált bútorlapokból összeállított szekrények. Elektromos csatlakozók, víztartály és pumpa, valamint függönyök is szerepeltek az alapcsomagban, ezeket a Lego is bekészítette nekünk a T2 Camper Van szettbe.

Most máshogyan épül fel az autó oldala, mint korábban. A fölfelé építkezés helyett a falakat oldalra fordított lapos elemekből rakjuk össze. Ezekre aztán lapos csempeszerű elemek kerülnek, így lesz ennyire sima és egységes az oldala, amitől most minden eddigi autómodellnél szebb lett a külseje. Ezek a „csempék” borítják a bútorokat is belül, így a berendezés is szép letisztult. Ezzel az összkép tényleg inkább modellautós, persze, még mindig nagyon Lego az összkép, ami ebben az esetben jó pont.

Két nagyon fontos és érdekes játékfunkciót tartalmaz. Az egyik a tolóajtó, ami úgy illeszkedik a helyére, hogy elsőre meg sem mondanánk, hogy nyílik. Ennek a csúszó szerkezete is érdekes, viszont a nyitáshoz kapunk egy kis segítséget, mert gombnyomásra pattan ki az ajtó hátsó fele, aztán lehet hátra tolni. A másik a tetőszerkezet. Miután lakóautó, került rá sátor, ez pedig nyitható. Az építés utolsó fázisában kell összerakni a teljesen amorf szerkezetet, amiben van egy rugó is. Pontosan kell követni az utasítást, mert itt az igazítás sem egyszerű a Technic elemek miatt. Szerencsére én csak egy könnyen orvosolható ponton szúrtam el elsőre, aztán már minden jó volt.

Könnyedén nyílik és záródik, azt is megoldották, hogy bekattanjon záráskor és szorosan csukva maradjon. Kerül rá szövet anyag is, hogy még élethűbb legyen, és az egész tetőlemez egyszerűen lecsúsztatható, hogy körül tudjunk nézni a modell belsejében is. Nyílnak az első ajtók és a hátsó is, valamint a motorháztető is, ami mögött pedig ott a léghűtéses boxermotor, amit egy mozdulattal ki is vehetünk, ha úgy tartja kedvünk.

A dizájn hátulról nagyon jól kiadja és oldalról is. Különösen jól sikerült a hátsó lámpák környéke, a motorháztető, a fölső sarkokban lévő rácsokkal, amik nyomtatott elemek. Szépen rálóg a karosszéria a hátsó kerekekre és tök jól néznek ki az elsők kerékdobok is, viszont van gond az elejével. Nehéz rá magyarázatot találni, hogy miért kerültek le az indexek és talán a lámpák is kicsit alacsonyabban vannak, ezeket igazán meg lehetett volna oldani szebben is. A pótkerék az elején kormányzásra is szolgál, pedig itt a hagyományos kormány is be van kötve.

Kicsit szögletes a tető, de megmagyarázza, hogy itt alakítottak ki helyet a kempingszékeknek, szerintem ezzel nincs nagy gond, élőben jól néz ki. Van hozzá egy szörfdeszka is a teljes kaliforniai életérzésért, azt pedig nagyon nehéz lenne megmondani, melyik a legjobb részlete. Az ággyá alakítható hátsó ülés? Vagy az üdítőkkel és banánnal megpakolt hűtő, vagy a tűzhely és a konyhapult? Esetleg a tolóajtó, vagy a nyitható tető? Órákig lehet vele szórakozni, úgy ezeket újra meg újra megpróbáljuk mérlegelni, és nem lehet.

A kék-fehér összeállítás szintén nagyon klassz választás, ahogy a fehér kerekek és a lökhárítók is. A kész modell elég nagy és súlyos is, de masszív, vastagok az oldalai, és az alváz is komoly szerkezet, így mozgatni sem fáj a modellt, ha arról van szó. Nekem kényelmesen nagyjából 8 óra alatt sikerült összeraknom (két este), de ha valaki egyhuzamban szeretné, úgy sem lesz rövidebb 6,5-7 óránál az építés. Őrülten jó hangulata van, nagyon jól néz ki és megint remek buli az építés. Ha pedig már megvan a kék-fehér terroristabusz, épp itt lenne az ideje egy rendes DeLorean szettnek is. Nem gondoljátok?