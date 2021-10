Újra megépül a Titanic, legalábbis azok számára, akik majd kifizetnek 230 ezer forintot a LEGO valaha volt legtöbb darabból álló szettjéért. Az 1912-ben az Atlanti-óceánon elsüllyedt hajó játékváltozata pontosan 9090 építőelemből áll, ezzel pedig a dán játékgyártó történetében rekordernek számít, legalábbis a kereskedelmi forgalomban kapható játékok között.

LEGO-jéghegyet, LEGO-Kate-et és LEGO-Leót nem érdemes keresni a csomagban, viszont így is el lehet szöszölni a hajóval, mely kész állapotában 1,3 méter hosszú lesz. Nemcsak a kívülről látható hajótest kidolgozása lesz részletes, a szobákra és a belső terek berendezésére is odafigyeltek. A megfelelő keresztmetszeteknél látni a hajó közepén végigfutó lépcsősort, a kazánházat és a szivarszobát is, ott, ahol az eredeti hajón is voltak ezek a helyiségek.

Az 1:200-as méretarányú Titanicon mozgó alkatrészek is vannak: a hajócsavarok forgatásával a motor is járni kezd, fel-le mozognak benne a dugattyúk. Fel lehet húzni a hajó orrán lévő horgonyt, és az árbocok közti kötelek feszessége is állítható.

Az előző LEGO-rekorder a Colosseum volt, mely nem egészen egy évig viselte a legtöbb építőelemből álló szett címét 9036 darabbal.