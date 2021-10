Az elmúlt hetekben nagy feltűnést keltett két, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által árverésre hirdetett luxusautó, melyeket egy tavaly maszkosztogatással a hírekbe került vállalkozótól foglaltak le.

A Lamborghini Aventador és a Bentley Continental GT azóta el is kelt, de nem csak ilyen csodákat kínál a hatóság, a Vezessen évek óta követjük, miket is lehet venni akár „fillérekért”, az alábbiakban pedig részletesebben is áttekintjük, hogyan is működik a NAV-os árverési rendszer, mikor kelt el és mennyiért a legtöbb autó az aukciókon, valamint hogy idén eddig hogy teljesített a gépkocsikat illetően az adóhatóság „bolhapiaca”.

Adósok, csődbe ment cégek, adócsalók

A NAV adótartozások esetében sokadik, végső lépésként, bűnügynek számító adó- és vámcsalások esetében ún. vagyonbiztosításként foglalhatja le a később elárverezendő értéktárgyakat. A Vezessen nyilvánvalóan gépjárművekről írtunk eddig, de tulajdonképpen bármi aukcióra kerülhet, óra-ékszer, műalkotások, mezőgazdasági gépek, szerszámok, bútorok, ruházati, háztartási cikkek – a lista végtelen, attól függ, milyen értékesíthető dolgo(ka)t is foglaltak le az adott ügyben.

A NAV munkatársai – vagy különlegesebb tárgyaknál külső szakértők, becsüsök – meghatároznak egy becsértéket, majd a licitálás során az ennek felére szóló ajánlat már érvényesnek számít – szerencsés esetben ennyiért is vihető az árverésre kínált jármű (vagy bármi más).

Így zajlik a licit

A hatóság az Elektronikus Árverési Felületen (EÁF) hirdeti meg az aukcióra kínált vagyontárgyakat – ingatlan esetén 45 nappal, ingóság, így gépjárművek esetén is 20 nappal az árverés időpontja előtt –, a hirdetmény mindig tartalmazza a végrehajtást elrendelő adóigazgatóságot, az árverésre kerülő tárgy részletes leírását, fényképét-fényképeit, a becsértéket, a minimumárát és az árverés előtti megtekintés helyét, időpontját.

Utóbbi az első pillantásra akár igen vonzó autók esetén mindig erősen ajánlott az állapot, a hibák áttekintése céljából, ráadásul némelyik járgánynak se forgalmija, se kulcsa. A megtekintésben „kis” nehézség, hogy az autók az ország területén szétszórva, külön telephelyeken várakoznak.

Az árverésen természetes (magán-) és jogi személyek ugyanúgy részt vehetnek, a licitáláshoz ügyfélkapus fiókra, majd EÁF-es regisztrációra van szükség. Az árverés időtartama alatt 100 ezer Ft alatti becsértéknél 1000, 100 ezer és félmillió Ft között 5000, félmilliótól ötmillió forintig 20 000, ötmilliótól tízmillióig 50 000, tízmillió forint feletti összegnél 100 000 forintos lépcsőkben lehet ajánlatot tenni.

Az árverések alapesetben a meghirdetett zárónapon 21 óráig tartanak, de ha az utolsó két percben érkezik új érvényes ajánlat, automatikusan öt perccel kitolódik a zárás, így megy ez egészen addig, míg az új zárási időpontot megelőző két percben már nincs újabb licit. Az ajánlatok nem vonhatók vissza.

Az árverés lezárulása után a NAV másnap 20 óráig hirdet hivatalos végeredményt, a nyertes 8 napon belül köteles megjelenni az illetékes adóigazgatóságnál és rendezni a vételárat – ha ez nem történik meg, a hatóság értesíti a 2-5. legmagasabb árat kínáló licitálót is, velük – sorrendben – újraindul a fenti procedúra. Ha egy nyertes nem fizet, további elektronikus árverésen nem vehet részt.

A megnyert ingóságot (autót) a nyertes a kifizetés napjától 90 napon belül köteles elszállítani, az elszállításig az őrzéssel kapcsolatban felmerülő költségek a nyertest terhelik.

A megszerzett gépkocsik új szerzésnek minősülnek, így ugyanúgy illetéket kell fizetni utánuk, mintha azt a piacon vásárolta volna valaki, ugyanakkor jó hír, hogy annak ellenére, hogy számos árverésre bocsátott autónál hiányosak az iratok, az adóhatóság árverezési jegyzőkönyvével az okmányirodában új papírokat lehet kiállíttatni rájuk.

Volt, hogy másfél ezer kocsi ment el

A nagy durranás természetesen a nemrég elárverezett Lamborghini és Bentley volt, de messze-messze nem csak ilyen autókat kínált és kínál a NAV.

A Vezess megkeresésére a hatóság közölte, az idei év szeptemberének harmadik hetéig több mint félszáz autó talált gazdára a hatósági árveréseken, szám szerint pontosan 572 darabot sikerült értékesíteni. Úgy tűnik, hogy ilyen szempontból az idei jobb év lesz a tavalyinál – 2020-ban, mint mindenre, talán erre is hatással volt a koronavírus-járvány kirobbanása –, az előző esztendőben ugyanis összesen 678 autót adott el így a NAV.

A legjobb év mind az értékesített darabszám, mind a befolyt vételár szempontjából 2011 volt az adóhatóság számára: egy évtizeddel ezelőtt 548 sikeres járműárverés volt, 2 242 800 000 Ft becsértéken, az árbevétel 1 394 300 000 forint volt akkor.

5000 forintért is vettek autót

Korábbi válogatásainkban nem egy néhány tízezer Ft-os járgányt bemutattunk már, öreg, „lepukkant” autót tényleg zsebpiszokért is lehet szerezni a NAV aukcióin – más kérdés, megéri-e ilyesmit vásárolni –, ám a legalacsonyabb árak valószínűleg mindenkinek meglepetést okozhatnak majd.

De kezdjük inkább a legdrágábbakkal! A már többször említett Lamborghini Aventador végül 71 millió forintért ment el, a Bentley-ért pedig 56 milliót fizettek, de rajtuk kívül is akadtak borsos, de igazán „jóárasított” darabok 2021-ben, alább a top 10! (Sajnos a NAV a típusokat nem közölte, így az ismert eseteken túl csak spekulálni lehet, ugyanis a lezárt aukciók egy idő után lekerülnek az EÁF-ről, más autókat pedig közvetlen árajánlattal értékesítettek, ezek nem is találhatók meg az oldalon.)

Elárverezett autó Becsérték (Ft) Nyertes licit (Ft) Lamborghini (Aventador) 94 000 000 71 000 000 Bentley (Continental GT) 77 000 000 56 000 000 Porsche (Panamera?) 60 000 000 35 800 000 Mercedes (???) 26 000 000 22 600 000 Nissan (GT-R?) 30 000 000 22 200 000 Porsche (Panamera?) 30 000 000 20 001 000 Mercedes (???) 26 000 000 18 600 000 BMW (???) 15 000 000 11 500 000 Iveco (??? – kamion) 9 500 000 10 100 000 Ford (Mondeo?) 11 000 000 9 000 000

Most kapaszkodjunk, jönnek ugyanis a 2021-ben legolcsóbban leütött darabok – nyilván 15-20-25 éves, esetleg újabb, de szintén nagyon lelakott autókról van szó, amelyek elsősorban roncsként, alkatrészként értékesíthetők, de tekintve, hogy a hazai autópark átlagéletkora kis híján 15 év, ezekben is lehet üzlet, ha megvan hozzá a megfelelő üzleti háttér, esetleg „autóbuzis” elhivatottság.

Elárverezett autó Becsérték (Ft) Nyertes licit (Ft) Ford 25 000 17 000 Volkswagen 30 000 16 000 Renault 30 000 16 000 Hyundai 25 000 15 000 Opel 20 000 10 000 Suzuki 20 000 10 000 Opel 20 000 10 000 Citroën 15 000 8000 Daewoo 10 000 5000 Ford 10 000 5000

Vége a „maffiás” időknek

Hosszú évekkel ezelőtt, még a hagyományos, helyszíni, kalapácsos leütéses időkben kimondottan szűk, már-már maffiás kör uralta az adóhatósági járműárveréseket, ám az online rendszer bevezetése egyenlőbbé tette az esélyeket, tisztábbá, méltányosabbá vált ez a piac.

Természetesen így is valószínű, hogy a néhány „kalandvágyó” magánember mellett elsősorban megfelelő háttérrel rendelkező kereskedők egy csoportja a fő kliens a NAV árverésein, de a nyertesek anonimitása az aukciók szabályaiban garantált, így a gyakori, visszatérő vásárlókra vonatkozó kérdésünkre az adóhatóság az alábbi, szűkszavú választ adhatta csak:

„Az árveréseinken részt vevő licitálók személyes adatai nem publikus információk. Általánosságban azonban elmondható, hogy több tucat autókereskedő cég szokott részt venni a NAV árverésein. Volt arra is példa, hogy autóbontók licitáltak olyan járművekre, amiket a koruk vagy állapotuk miatt üzembe állítani nem lett volna lehetséges” – írta a NAV a Vezessnek.

Bízunk benne, hogy cikkünk a laikusok számára is világosabbá tette az elmúlt hetekben a sajtóban pörgő témát, arra pedig különösen kíváncsiak vagyunk, hogy a fentiek alapján valamelyikőtöknek kedve támadt-e NAV-os árverésen autót vásárolni, ahogy azt is osszátok meg velünk és a többi olvasóval, ha akár magánemberként, akár kereskedőként vásároltatok már gépjárművet ilyen aukción!