A riportot nem engedélyezték, először a statisztikákat sem kaptuk meg, másodjára igen. Meglehetősen érdekes számot mutat 2020 első fele.

Nagyon sok személyautót gyűjtöttek be a nyomozók idén

Látványos hullámzást mutat a lefoglalt járművek száma. 2011-ben 112 darabnál állt meg a számláló december 31-én, 2015-ben már 162-nél, de az évtized rekordját 228 járművel 2016 hozta. Onnan viszont – ahogy alábbi táblázatunk is mutatja – megfeleződött tavalyra az adat, hogy aztán idén, az év első hat hónapjában csaknem elérje a tavalyi egész esztendős darabszámot.

2016 2017 2018 2019 2020 Adó 48 24 20 31 2 Bűnügy 153 110 99 76 102 Jövedék 26 16 16 18 3 Vám 1 0 0 0 0 Összesen 228 150 135 125 107

A 2020-as adatok fél évesek, a korábbiak egész esztendőkre vonatkoznak

Sajnos nem ismert számunkra a bűnügy miatt lefoglalt autók látványos gyarapodásának oka. Ráadásul ezek – mint azt a NAV most elmondta a Vezessnek -, csak a bűnjelraktárukba beszállított autókat mutatják. „A táblázat adatai tehát nem tartalmazzák a különböző eljárási szakterületekre vonatkozó, jogszabályok alapján helybenhagyással biztosított gépjárműveket…”

Kevesen tudják, hogy nem minden esetben gyűjti be a NAV a „bűnös úton szerzett vagyont”, így például a sokszor komoly értéknek számító személyautókat. „A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált gazdasági társaságok (jogi személyek) vagyonával máshogyan is eljárhat a NAV azért, hogy a ténylegesen működő, munkavállalókat foglalkoztató piaci szereplő vagyonelemeit, ingóságait, például autóit tovább használhassa, és az így termelt bevétellel, szabályszerű adófizetéssel járulhasson hozzá az okozott kár megtérüléséhez. (…) A NAV ezekben az esetekben alkalmazza a helybenhagyással biztosított foglalást (közhitelű nyilvántartásba történő bejegyzéssel), ami tulajdonképpen olyan vagyoni kényszerintézkedést jelent, amikor is a jármű kizárólag már csak használható, de például már nem idegeníthető el” – magyarázza kérdésünkre a hivatal.

Meglepő magyarázattal titkolják, milyen autóból mennyit őriznek

Gyakran előfordul, hogy a NAV igen érdekes, olykor kisebb vagyonba kerülő járművek lefoglalásáról ad hírt. Kíváncsiak voltunk, hogy ez a 107 darab személyautó milyen márkájú, ezért listát kértünk róla, ám az adóhivatal egészen szokatlan magyarázattal utasította el az adatkérést.

„A gépkocsimárkákról azért nem adunk információt, hogy egyetlen gyártó se tűnjön fel rossz fényben amiatt, mert autói – egy bizonyos márka, egy bizonyos típus – esetleg gyakrabban tűnnek fel a bűnügyi foglalási statisztikában.”

Meglehetősen érdekes a nagy német, olasz stb. gyártók gazdasági érdekét a magyar adófizetők tájékoztatása elé helyezni. Ráadásul az adóhivatal titkolózása szembemegy az állami szervek – például a rendőrség – gyakorlatával, hiszen az ORFK rendszeresen, fotóval, videóval mutat általa lefoglalt személyautókat. És szembemegy a NAV eddigi gyakorlatával is, hiszen amint korábbi riportunk (és más lapok tudósításai) mutatják, az adóhivatal eddig nem csak hogy megmutatta ezeket, még sztorikat is közölt róluk.

Sőt, ütközik a NAV azóta folytatott gyakorlatával is. Pár hete például azzal a címmel tett közzé egy videót az adóhivatal, hogy „Lamborghinivel járt a bűnbanda vezetője”. Szerintünk ez a videó nem a Lamborghini márkát (meg a filmben szereplő egyéb autómárkákat) tünteti fel rossz színben, ahogyan a kért lista sem, inkább az őrizetbe vett személyeket! Itt a videó:

Nemcsak videókban mutatja, hanem sajtóközleményekben is megnevezi a lefoglalt, általa kiemelendőnek tartott luxusautókat a NAV. Például abban az esetben, amikor idén tavasszal “Luxusautókat zárolt a NAV” címmel közölték egy nyomozásuk eredményét, egyúttal felsorolták a lefoglalt járművek márkáját. “A pénzügyi nyomozók Porschét, Ferrarit, Mercedest, Volvót (…) zároltak.”

Megkérdeztük az adóhivataltól, hogy miért változott meg az álláspontjuk, várjuk a válaszukat. Megkérdeztük most azt is a NAV-tól, hogy mi lesz ezeknek a járműveknek a sorsa. Erre nem kaptunk választ.