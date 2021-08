Nyár van, rengetegen vezetnek le úgy hosszabb utakat, hogy máskor csak rövidebb időre ülnek a volán mögött. Őket könnyű kiszúrni, ha valaki rutinosan közlekedik és rendszeresen, az okosan közlekedők pedig igyekeznek minél hamarabb maguk mögött tudni őket. Mindenkinek meg kell szerezni a rutint, ebben nincs kétség, és jobb, ha nem is zavarjuk őket. Ezzel együtt viszont fordítva nem mindig történik így, még ha te figyelmen kívül is hagynád, neki az nem mindig fog tetszeni. Összeszedtünk néhány jellemző példát, ami sajnos minket is nem egyszer érintett már.

Nem kapcsolja fel a lámpát, vagy az összeset felkapcsolja

Mindannyian látunk nap mint nap többször is olyan autót, amin a fényszórók egyáltalán nem világítanak. Jobb esetben az újabbaknál a nappali menetfény azért igen – csak mert nem lehet lekapcsolni –, és ezzel több sofőr meg is elégszik. Csakhogy hátul nagyon sok autón ilyen nincs, te pedig villoghatsz rá, mutathatod neki, ha mellé érsz, nem fogja megérteni. Akad azért, akinek leesik egy villantásból is, de sajnos nem ez a jellemző. Ez fordítva is igaz, sokan fényes nappal is távolságit kapcsolnak, biztos, ami biztos, vagy csak véletlen, de érteni kéne a villantásból. A ködlámpások meg egy külön történet…

Indokolatlanul fékez

Ha valaki rutinból közlekedik és ismeri az autója, gumiabroncsai adta lehetőségeket, pontosan tudja jól, hogy a lendület az egyik legfontosabb, ha kevesebbet akarunk fogyasztani és nem akarjuk annyira koptatni a technikát sem. Ezzel szemben rengetegen vezetnek úgy, mintha fékezni kötelező lenne akár csak annyira is, hogy felvillanjon a féklámpája. Főleg országúton és városban jellemző, de simán előfordul, hogy az előtted lévő autó fékez, de még úgy sem lassul annyira, hogy neked el kelljen venni a gázt. Persze az is jellemző, hogy miatta neked is fékezni kell, pedig a helyzet beláthatóan nem indokolná.

Autópályán belső sávban 110-zel előz

Furcsán fogják fel sokan az előzést autópályán, aminek az oka az is lehet, hogy rengeteg sofőr az oktatás ideje alatt nem jár ilyen helyen. Az, hogy a külső sávban eddig 110-zel haladt egy másik jármű mögött, majd úgy gondolja, hogy inkább megelőzi, nem jelenti azt, hogy a 115 elég lesz hozzá. Lehetséges kivitelezni, de illik felgyorsítani még az előzés előtt 130-ra a külső sávban, mielőtt bevágódna a belsőbe. Tapasztaljuk nagyon sokszor és ezeknek az autósoknak üzenjük: fel kell venni a belső sáv ritmusát ahhoz, hogy előzhessünk.

Befékez a fix kapus sebességmérőkre is

Hirtelen minden autós feje felett megjelenik a fényesen világító glória legalább 70 méterrel a fix sebességmérő kapu előtt. Amennyivel többel ment a megengedettnél előtte, legalább annyival kevesebbre lassít, mintha ezzel bármit is jóvá tudna tenni és valaki megdicsérné érte. Mióta megjelentek a fix trafik, az új 50 km/h a 45 lett, a 70 pedig 65, de csak arra a 140-150 méteres szakaszra. Ez pont elég hirtelen lassítás ahhoz, hogy kilométerekkel hátrébb már megállásra kényszerüljön a feltorlódott kocsisor. Tartsuk a tempót, 50-55-tel, 70-75-tel senkit nem fog lézernyaláb kettévágni, amikor áthalad a kapu alatt.

Ráadásul nem minden kamera sebességmérő az autópályákon. Magyarországon tábla jelzi, ha VÉDA-kapuhoz érünk. Könnyen észre lehet venni. A többieknek pedig itt egy gyorstalpaló:

Beragad a kereszteződésbe

Vannak, akik biztosra mennek, és ha rápirult a lámpa, inkább nem mozdulnak meg többé. Ez egy nagyon rossz döntés, miután már ott elrontotta a dolgot, hogy behajtott, anélkül, hogy biztosan tovább tudott volna haladni. Ijesztő a kocsisor, ami közeledik felénk, de az a biztos, ha minél hamarabb elhagyjuk a helyet, ahová beragadtunk. A rutinosak engedjék ki őket, a beragadtak pedig ne féljenek elpucolni a villamossínekről, kereszteződésből, zebráról.

Inkább rágyorsít, ha meg akarod előzni, vagy be akarsz sorolni

Rengetegen látnak ellenséget a többi közlekedőben és veszik fel a kesztyűt, ha úgy érzik, valaki felül akar kerekedni, meg akarja előzni őket. Tipikus eset az előzéskori rágyorsítás, ha biztosra mész és tudod az előzés előtt, hogy 20 km/h különbség bőven elég lesz, az előzés végére simán előfordul, hogy a duplájával mész méghozzá azért, mert közben a delikvens is gyorsít. Direkt, vagy sem, a jelenség mindennapos még párhuzamos közlekedésnél is. Ez a típus képes befékezni is, még mielőtt visszamentél volna elé, ami szintén egy szükségtelen és veszélyes dolog.

Nem néz bele a tükörbe, nem enged el, ha gyorsabb vagy

El kell fogadni és készülni kell rá, hogy lesz nálunk gyorsabb. Ennek érdekében figyelni kell folyamatosan a tükröket is, mert bármikor megjelenhet az eltipró, a siető, vagy csak a szimplán más tempóban haladni akaró. Számtalanszor fordul elő a jobbra tartás hiánya, vagy a büszkeség védése miatt, hogy a delikvens egyszerűen nem húzódik le. Te már láttad, hogy belenézett a tükörbe, a tekintetetek is találkozott, de még mindig előtted van. Ő már túl van a tanulófázison, de még rutinja nincs. Valakinek ebben az esetben engedni kell, még nem tudja, hogy jobban jár, ha ő teszi.

Jobbkezes kereszteződésnél csak pingvinezik

Valódi mumus a jobbkéz-szabály, pedig a dolog egészen egyszerű, de rutin nélkül könnyen előfordul, hogy még nincs meg fejben az alap logika. Nincs ezzel gond, majd kialakul, te pedig addig ott állsz mögötte, amíg ő mindenkit el nem engedett, hogy biztosan át tudjon menni a kereszteződésen. Azért ismételjük el gyorsan: “Egyenrangú utak kereszteződésében a jobbról érkező járműveknek és a balról érkező villamosnak elsőbbsége van függetlenül attól, hogy milyen irányban akarnak továbbhaladni.”

Mindenkit is beenged, vagy senkit sem

Ők hasonlóan harcos típusok az előzéskor gyorsítókkal és a le nem húzódókkal. Szorosan tartja a távolságot araszoláskor az előtte haladóhoz, ha pedig mégis lemaradt volna annyira véletlenül, hogy te már pont beférnél, egy gyors kormánymozdulattal melletted terem. Nem néz rád, ő már csak előre figyel, mert az az ő helye volt. A cipzár elv itt törik meg, mert neked meg kellett állnod miatta, vagyis mögötted a sor is megállt. Ha ezt az elvet ügyesen használná mindenki, gördülékenyen is haladhatnának a sorok.

Az első szabad töltőoszlopnál áll meg

Jártunk már úgy tankolásnál, hogy volt szabad töltőoszlop, mégis meg kellett várnunk, hogy valaki végezzen és elinduljon? Ők azok, akik az első szabad helyen állnak meg. Lehet, hogy nem direkt, sőt, ilyen esetben valószínűleg inkább arra gondolnak, hogy jó oldalon álljanak meg, de azzal mi nem vagyunk előrébb. Válasszuk a legtávolabbi szabad helyet, mindenkinek könnyebb lesz az élete.

A belső sávban halad, mert az a gyorsabb, biztosabb, mindenki más ott megy?

Erre a jelenségre nehéz választ találni, de határozottan létezik, miszerint a belső és középső sávok hamarabb dugulnak be, mint a szélsők. Miért? Autópályán is megfigyelhető, hogy a sokszor állóra fékező belső mellett egyenletes tempóval megy el a külső sáv. Ilyenkor a társaság vegyes, ott vannak a rutinosak, akik haladni akarnának, ott vannak, akik az általában rosszabb minőségű külső sávot akarják elkerülni, és ott vannak a kezdők is, akik csak beálltak a sorba, mert ha ott sokan mennek, akkor biztos ott kell. Miután párhuzamos közlekedésnél elmehetünk a sor mellett jobbról, erre van megoldás, a jelenség mégis sokszor ijesztő.

Ott áll meg, ahol neki éppen dolga van

Szeretünk minél kevesebbet sétálni, ha már autóval érkeztünk, mégis érdemes körülnézni, hol állunk meg. Ez inkább szűkebb kertvárosi részeken tud nagyon zavaró lenni, amikor alapból is áll a legtöbb ház előtt egy autó, de vele szemben az út túloldalán is megáll még egy. Ilyenkor tisztán látszik, ha egy, vagy két autóval távolabb áll meg, legfeljebb 6-7 méterrel kéne többet sétálnia, neked pedig nem kéne behajtanod a tükröd, hogy elférj a két autó között.

Teljesen bepárásodott ablakokkal közlekedik

Elkap minket néha nyáron is a zápor, vagy még nagyobb eső, és a nedves levegőtől az üvegek elkezdenek bepárásodni. Rutinosak egyből rákapcsolják a klímát vagy a fűtést, hogy leszárítsák, mások pedig csak törölgetik a szélvédőt, hogy kilássanak legalább egy folton. Az autó szellőzőrendszere ezt a feladatot képes megoldani és csak pár gombnyomás. Érdemes lenne megkérdezni tőlük, ha én mellé érve nem látom az arcát, akkor ő vajon mit észlel a körülötte történő helyzetekből?

13+1. Az orra elé tapasztja föl a telefonját

Rettentő veszélyes bármilyen tárgyat a látómezőnkbe rakni. Így is van elég dolog, ami kitakarjon hasznos tereket (A oszlopok, tükrök…), mégis van, akinek ez nem elég és felteszi a dashcamet, meg a mobilt közvetlenül az orra elé, hogy a navigáció, vagy a főzőműsor mehessen előtte (ilyet is láttunk már). Minden ilyen esetben szívesen megmutatnánk a sofőröknek, mennyi hasznos és fontos infót takarnak ki a kis kütyüi, amiket akkor is pontosan jól látna, ha a szellőzőre erősítene.

Ha neked is van hasonló sztorid, élményed, tapasztalatod, oszt meg velünk kommentben!