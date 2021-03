E heti szakértői összeállításunkban a használt autóké a főszerep, de jogi tanácsadóink is megválaszoltak egy érdekes olvasói felvetést. Ha neked is van kérdésed írj nekünk!

Olvasónk kérdez:

Kedves Tibor!

Szeretett, de sajnos már kiérdemesült Opel Astra F autóm lecserélésre vár. Elsősorban a Škoda Octavia 2015 évjárattól kiadott változatai érdekelnének. Mivel gyakran használom az autót viszonylag rövidebb távokon, elsősorban a benzines változatok jöhetnek szóba. Ezekről – ahogy egy korábbi cikkében fogalmazott meg hasonló gondolatokat – olvastam, hallottam hideget-meleget is.

Szeretném véleményét kérni, hogy a benzines motorok közül melyiket ajánlaná elsősorban, illetve mire lehet számítani tartósság, megbízhatóság téren? Nem vagyok sportos vezető, tehát a motorteljesítmény nem nyomatékosító tényező.

Vannak-e esetleg ezeknek a sorozatú autóknak jellegzetes hibái, amire célszerű lenne figyelni? Válaszát előre is köszönöm!

Gábor

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

A Skoda Octavia 1,4 TSI motorja 2013-tól szíjas vezérlést kapott, ami a vezérműlánc problémát kiküszöbölte. Ezzel a motor jóval megbízhatóbb lett. A szívószelep kokszosodás és az üzemanyag szivattyú benzin szivárgása azonban még ezután is problémákat okozhat. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a Skoda Octavia 1,4 TSI 2014-től jó választás lehet az ön számára.

Üdvözlettel,

Varga Tibor – autovizsgalat.hu

Hiteles szakértői segítség kell autóvásárláshoz? Varga Tibor, az autovizsgalat.hu alapítója segít, a kérdezhetsz tőle, erre a linkre kattintva!

Olvasónk kérdez:

Tisztelt Varga Tibor Úr!

Idős ember vagyok, vidéken élek. Szeretnénk tavasszal vásárolni egy kényelmesebb autót. / a jelenlegi Astra kombit megtartom,az még bírja a szőlőhegyet/ a feleségem Suzuki Swiftjét eladnánk és olyan autóra vágyom amibe nem leülni, hanem beülni kell. Nem vagyok szakértő, ezért fordulok Önhöz.4 járatos típust néztem ki, Dacia Daster, Suzuki Vitara, SX4 Cross, és Kia Sportage-ot. Mi a véleménye, milyen árban nézhetek olyat, ami engem még kiszolgál .Kicsi a fenntartási és üzemelési költség. Sajnos újra nem telik, így marad a használt, de keveset futott néhány éves kocsi. Válaszát köszönettel veszem.

Tisztelettel,

Károly

Szakértőnk válaszol

Kedves Károly!

Az, hogy egy adott autó meddig marad üzemképes és jó állapotú, mindössze két tényezőtől függ: A megvásárolt alany jelenlegi állapota, illetve a későbbi szervizelés, javítások minősége gyakorisága.

Az ön által felsorolt autók bármelyike alkalmas lehet a célnak, de talán a Duster-t tenném az utolsó helyre. 2-3 millió forintól már lehet találni városi terepjárót jó állapotban magas ülés pozícióval. Én esetleg még betenném a keresési listába a Toyota RAV 4-et. Az alacsony futásteljesítménynek nagyrészt nincs köze a kocsi állapotához. Egyrészt rengeteg autónak tekerik vissza az óráját, másrészt egy kevés, valós kilométeres autót általában városban használták, nyúzták hideg motorral, minden gödröt megtalálva, rengetegszer megállva és elindulva…

Bármelyik típust választja, javaslom vásárlás előtt nézesse át szakemberrel, így valóban jó állapotú autót vásárolhat.

Üdvözlettel,

Varga Tibor – autovizsgalat.hu

Hiteles szakértői segítség kell autóvásárláshoz? A kérdéseket ezen a linken várjuk.

Olvasónk kérdez:

Kedves Tibor!

Autó vásárlás előtt állók. 1,7 millió a határ és plusz 300 ezer Ft van félretéve a vásárlás utáni szervizre. Napi 30 km-et autózok munkahely és lakás között. Mindenképpen benzinesbe gondolkodok. Kiszemeltek: Honda Civic a 7.generációs. Toyota Corolla 9. generációs. Toyota Auris 1.generációs. Ford Mondeo 3. generációs

23 éves vagyok és a legfontosabb szempont, hogy A-ból B-be megbízhatóan eljussak. Mire érdemes figyelni ezeknél a típusoknál? Esetleg tudna ajánlani más típust?

Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

Dávid

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

A japán autók két mumusa tizenévesen a rozsdásodás és a magas olajfogyasztás. Amennyiben talál egy Hondát, Toyotát, Mazdát tizenévesen, ami nincs szétrohadva, nem törte harmonikára a bolgár kamion és olajat is cseréltek benne, ezáltal nem fogyasztja jelentősen az olajar, nyert ügye van. A Nissanok kevésbé rohadnak, viszont dögunalmasak (kivéve a Skyline :)), nem 23 évesnek való vidék…

Ford Mondeo Mk.3- ból ennyi pénzért űrhajót is találhat. 1,7 millióért akár egész jó Mk.4 is a hálóján akadhat. A Ford benzines motoroknál is jellemző a magas olajfogyasztás. Amennyiben nem volt törve, rohadni csak a padlólemez hátsó, csomagtartó alatti része szokott jelentősen és a hátsó lengőkarok.

Ha csak a helyváltoztatás biztonsága a fontos és nem cél némi élet az autóban, akkor Kia-Hyundai vonalon is lehet nézelődni, vagy esetleg Ford Focus II, Opel Astra H is szóba jöhet.

Üdvözlettel,

Varga Tibor – autovizsgalat.hu

Kérdezz Varga Tibortól használta autókról erre a linkre kattintva!

Olvasónk kérdez:

Kedves Szakértő Úr!

Én szabálykövető sofőrként, sokkal többször találkozok a kelleténél lassabban haladó autókkal, mint fordítva. Ez véleményem szerint ez ugyanolyan vagy még veszélyesebb, mivel az országúti konvojok kialakulása sokszor vezet elkapkodott előzéshez, illetve sokszor a lassúság oka a vezető vagy a gépjármű alkalmatlansága…

Szakértőnk válaszol:

Tisztelt Levélíró!

Önnek bizonyára igaza van abban, hogy az indokolatlanul lassan közlekedő jármű is balesetveszélyes helyzetet okozhat a közúton. Sok oka – azon kívül, amit Ön is említett – lehet azonban annak, hogy egy jármű lassabban halad a megengedett és az átlagos tempónál. Amennyiben ez nem ütközik a KRESZ előírásaiba (pl. kötelező minimális sebesség), ez jogszerű magatartás. Semmilyen közvetlen jogi felelősség nem terheli az ilyen jármű vezetőjét azért, hogy türelmetlenségből más autósok milyen szabálytalan vagy veszélyes manővert hajtanak végre.

A legtöbb szabályszegésért 10-50 000,- Ft közötti szabáysértési vagy közigazgatási bírságot állapít meg jogszabály, ennél nagyobb összeget a kirívó jogsértéseknél kell megfizetnie a szabálytalankodónak (vagy az üzembentartónak). Az is igaz, hogy a hazai jövedelmi- és kereseti viszonyok mellett a bírságok valószínűleg megterhelőbbnek számítanak a legtöbb autós számára, mint más EU tagállamokban.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz – www.das.hu

Eltévedtél a jogi útvesztőkben, vitatod a kiszabott bírságot? A D.A.S. JogSzerviz gyors tanácsadással segít tisztábban látni a helyzetet.