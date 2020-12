Ford Mustang Mk5 (2005), típussal kapcsolatban vannak-e tapasztalatai? Mennyire megbízható, egyszerű, vezethető autók. Alkatrész egyáltalán elérhető hozzájuk? A kisebb V6-os négyliteres motorra keresve az ismert hazai oldalon is felsorol több lehetőséget.

Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, egy Ford Mustang megvásárlásának realitásai mellett egy elhúzódó, bosszantó hiba is fókuszba került.

Olvass tovább

Mindig is álomautó volt ez számomra, de soha nem gondoltam rá komolyabban, és főleg nem elérhető lehetőségként. Most, hogy már 4 millió körül mozognak, elkezdtem ismerkedni a műszaki tartalommal. Én bár nem vagyok szakember elég egyszerű mondhatni, buta technikának látom a német, francia sőt a japán autókhoz képest is.

Egyszerű nagy szívó motor mi baj is lehetne? Persze minden is! Egy vezérlés, egy kuplung, egy egyszerű fékbetét beszerezhető esetleg? Hobbi autónak egyáltalán fenntartható egy ilyen gép átlag egyedülálló középkorú férfinak. Hátsókerékhajtás oké, de nem egy mezei BMW e36, e46… Nem vezettem meg hasonlót, de volt már jópár autóm. Talán nem lehet vele több baj mint olasz vagy bajor kedvenceimmel.

Köszönöm előre is a választ!

Szakértőnk válaszol

Kedves Róbert!

Mustang-ot birtokolni nagy élmény, legalábbis nálunk. A tengeren túl inkább kölykök és lecsúszott veteránok használják az Mk 5-öket. Maga a technika elég megbízható, főleg a gyengébb verziók. Az erősebb 5.0 GT szereti törni a kardánt, difit, féltengelyeket. Az értékéhez képest valóban rendkívül puritán európai szemmel nézve.

A kopó alkatrészek gond nélkül beszerezhetők és nem is túl drágák. Egy barátom nemrég klíma hűtőt cserélt a Mustang-jában és nem került számottevően többe, mint egy európai autóhoz, valamint egyszerűen beszerezhető volt itthon is. Sokan foglalkoznak amerikai autó alkatrészek behozatalával, így gyakorlatilag bármi kapható, esetleg várni kell rá.

Óva intem azonban attól, hogy olcsón fenntartható, probléma mentes autóként gondoljon egy Mustang-ra. Gyakoriak például az elektromos hibák. A fogyasztástól eltekintve nem gondolom, hogy többe kerül fenntartani, mint egy hasonló árú 5-ös BMW-t például, viszont sokkal kevesebb gondja lesz vele.

Hazánkba szinte kivétel nélkül Litvánián keresztül érkezik Ford Mustang és általában előzőleg sérülten. Fontos ellenőrizni, hogy a sérülés milyen mértékű volt, valamint a kijavítása milyen minőségben történt. Amennyiben a vásárlás mellett dönt, mindenképpen javaslom, hogy vizsgáltassa át szakemberrel előtte.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Egy elátkozott Opel Meriva

Olvasónk sokat szenved a frissen vásárolt használt autójával. Először kormányszervó-hiba miatt írt szakértőnknek, ami a vásárlás után 50 kilométer megtételével jelentkezett. A kereskedés a várható módon reagált, véleménye szerint a hiba nem esik szavatosság alá, neki ezzel nincs teendője.

Az autó viszont most új hibákat is produkált, ami miatt újabb levelek születtek.

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Ismét segítségét kérném a múltkori levelemben említett Opel Meriva (2009 1,6 benzin) motorvezérlő hibát produkál. Nem gyulladnak ki a lámpák, csak sokadik próbálkozásra, van úgy hogy nem indul. Ez a hiba mennyire szavatossági jellegű? Próbáljak a kereskedővel egyezkedni?

Köszönöm válaszát: Balázs

Szakértőnk válaszol

Kedves Balázs!

Sajnos gyakori jelenség a különböző vezérlők hibája a kereskedésből vásárolt autóknál. Az akkumulátor, vagyis az autó “bebikázása” könnyen tönkre teheti a vezérlőket. Ennek ellenére – mivel gyakran lemerül az akku – rendszeresen bikáznak. Az Opel különösen érzékeny erre a műveletre. Elképzelhető, hogy az ön autójában tapasztalt hibák mind erre vezethetők vissza, bár Opelnél maguktól is rendszeresen tönkre mennek.

Ezek mind feltételezések, bizonyítani őket rendkívül nehéz. Pont ezért fontos a vásárolni kívánt autót átvizsgáltatni vásárlás előtt. A vezérlő hibáknak általában vannak műszeresen kimutatható jelei.

Mivel több hiba is jelentkezett és most már komolyabb összegű javítási költségek várhatóak, javaslom mindenképpen jelezze ezt a kereskedő felé írásban a jelen helyzetet. Amennyiben elzárkózik mindenféle felelősség, segítség elöl, keressen egy ügyvédet aki hivatalosan felszólítja majd a szavatosság betartására és kilátásba helyezi a jogi lépéseket.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Köszönöm előző levelemre a gyors válaszát!

Továbbra is Opel Meriva (2009 . 1,6 benzin) Kereskedőnek ezt a hibát is jeleztem, de teljes elutasítás erre a motorvezérlő hibára- a kormányszervo javításba belefizetett aminek javíttatását nem Ő végeztette különböző okokra hivatkozva-mely szerinte nem tartozik bele a szavatosságba. Kérdésem az volna mi az ön álláspontja, mi tartozik bele a szavatosság fogalmába.

Erről is tájékoztattuk levélben.

Köszönettel: Balázs

Szakértőnk válaszol

Kedves Balázs!

Mint korábbi levelemben már említettem, az eladó 12 hónap szavatosságot köteles vállalni az eladott használt autó után. Amennyiben kereskedőtől vásárol. és jogvita van önök között, az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn, mikor ön az autót átvette. Amennyiben fenn állt, tájékoztatta önt erről.

A probléma, hogy ha bíróságra kerül az ügy, gyakran elhúzódik évekig is. Igazságügyi szakértő véleményét fogja kérni a bíróság, akinek a szakvéleményét meg lehet fellebbezni. Ekkor új szakértőt rendelnek ki. Az ügyvéd, a szakértő és a bírósági ügy díját ki kell fizetni, ami több százezres költség.

Mivel 10 éves használt autóról beszélünk, ráadásul ismert típushibákról, az eladó azt fogja mondani, hogy nem volt tudomása róluk és amikor önök kipróbálták az autót, még rendeltetés szerűen működött. Biztosan a kocsi átvétele után bikázták be önök az autót, ez okozhatta a hibát. Innentől a szakértőn és a bírón múlik, hogy mi lesz az ítélet.

Sajnos egyáltalán nem biztos, hogy a vége önnek fog kedvezni. Az is lehet, hogy a javítás összegének megosztását ítélik majd meg, viszont a per költségeit ilyenkor megosztva fizetik. A saját ügyvédi költsége az öné marad. Tehát a használt autók világa jogi oldalról elég kacifántos és ritkán egyértelmű.

Az ön helyében mindenképpen felszólítanám az eladót ügyvéd által a helytállásra és próbálnék vele megegyezni. Természetesen jogi útra is lehet terelni az ügyet, de senki nem garantálhatja, hogy ön a végén kártalanítva lesz.

Opel motorvezérlők javítására több cég specializálódott. Javaslom keresse meg őket és kérjen árajánlatot a javításra.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu