Vezetőként a magas üléshelyet csak a kényelmes ki-beszállást garantálja, a jó kilátást nem. Ennek oka a rettentően sokat takaró első szélvédőoszlop. Az A-oszlopot hiába osztja ketté ablak, a tetőoszlop nagyon sokat takar el ferdén előrefelé, ami országúti kanyarokban is baj, de a legrosszabb városban, ahol a zebrán átkelők egy részét takarja ki.

Elsődleges értéke az utastér. Egyrészt van benne hely, de ez a hely nagyon jól idomítható azokhoz a helyetekhez, amiket az egyautós családokban az egyetlen autónak kell megoldania. A hátsó üléspad lehet háromszemélyes, de a szélső ülések beljebb és hátrébb tolhatók, akárcsak a Ford Focus C-Maxban, így nagyobb a lábtér hátul és a két utas válla is jobban elfér. Az ülés középső része ilyenkor lesüllyed. Bővített csomagtérrel az egész üléspad lehasal és síkba ereszkedik a csomagtérpadlóval.

Új autóként volt tíz jó éve a kisméretű egyterűeknek, amelyek helyét mára kisméretű aszfaltterepjárók vették át. Másod- és harmadkézből azonban, magas használati értékük és vállalható fenntartási költségeik miatt, ma is keresettek a kis egyterűek. Az Opel Meriva első generációja a kategória egyik alapautója, amely a 308-Bravo-Mégane vonulat mellett a Citroën C3 Picassóban , Ford Fusionben, Honda Jazzben , Kia Vengában vagy Toyota Yaris Versóban gondolkodóknak is alternatíva lehet.

Nemcsak hogy tologatható az üléspad, és ezzel növelhető az amúgy közepes méretű lábtér, de a két szélső hely befelé is elcsúsztatható a középső pukli feláldozása révén. Ezenkívül a Meriva ismer minden olyan trükköt, ami a nagy egyterűekre jellemző, így akár teljesen síkba is döntető a csomagtér. Az alaphelyzetben 360 literes csomagtér így 1410 literig bővíthető.

Motorkínálat

Szinte minden Opelről elmondhatjuk, hogy igen bőséges motorválasztékot biztosított hozzájuk a gyár, emiatt a használt Opel Meriva A 75 és 180 lóerő között igen sokféle motorral előfordul a piacon.

Nyomatékszegény és a rövid váltó-áttételezés ellenére is szárnyaszegett az autó a 90 lóerős benzinessel, Mivel az Otto-motorok közül ez a legtakarékosabb és rémes bajai sincsenek, városi, elővárosi használatra ez is megfelel. Nekünk is volt egy Merivánk ezzel a motorral, élhető vele, csak nem jó.

Autópályára sokkal alkalmasabb az erősebbik 1,6 literes motor, 100 vagy 105 lóerővel. Több benne az erő, élvezetesebb vele az autózás és nem vagytok annyira kiszolgáltatva a szembeforgalomnak előzéskor. A hengerenként kétszelepes, 87 lóerős ezerhatos a keveset autózóknak lehet az 1,4-es jobb vonóerejű alternatívája, de majdnem másfél liter a többletfogyasztása.

Ennél jobb az 1,8 literest megvenni, amely még kicsit kevesebbet is fogyaszt és 125 lóerővel könnyen lendületben tartja a használt Opel Merivát. Ritka a 180 lóerős sportváltozat, az OPC-nek a Szentgotthárdon gyártott motor ad szárnyakat.

Aki dízelt venne, az 1,7 literes motorok közül a 100 lóerőssel nem nyúl mellé, a 130 lóerőssel pláne jó erőben van az 1,3 tonnás autó. Sokan bizalmatlanul méregetik az 1,3 CDTI-t, de a láncos vezérlésű FIAT-dízelmotor autópályára és országútra észszerű lehet, csak ne kelljen sokszor elindulni és megállni vele, mert 1800 alatti fordulatszámon rémesen nyomatékszegény és kellemetlenül figyelni kell rá a kuplunggal az erőtlen tartományban.

Közúti átlagfogyasztás

Benzines A Merivák

1,4 16V (90 LE) 6,94

1,6 8V (87 LE) 8,36

1,6 16V (100-105 LE) 7,75

1,8 16V (125 LE) 8,26

1,6 OPC (180 LE) 8,89

Dízel A Merivák

1,3 CDTI (75 LE) 5,66

1,7 CDTI (100 LE) 6,13

1,7 CDTI (125 LE) 6,00

Forrás: Spritmonitor.de.

Hibalehetőségek

Első generációs Opel Merivából is vegyes a használtautó-kínálat, vannak jól megőrzött, de a küszöbökön, a sárvédőíveken és alul is rozsdás Merivák a piacon. A karosszéria korrózióvédelme tisztességes, de az elhanyagolt autókon szerteszét futhat a rozsda. Korróziót mutathat az első futómű alsó segédkerete is, amiről korábban írtunk.

A legnépszerűbb használt autók közé tartozó Opelek körül a bölcső korróziója jellemző gond a H Astrán, az első generációs Meriván vagy a 2000-2006 közötti C Corsán. A Meriva A és a Corsa C érintettsége nem meglepő, mivel a Meriva a motorjait és az első futóművét is a harmadik generációs Corsától örökölte, míg hátsó hídja az Astrából jön.

Az átrozsdásodott segédkeret bukási ok a tisztességes műszaki vizsgákon. A vizsgabiztosnak elég megkalapálni a bölcsőt az autón és ha nem érces pengéssel pattintja vissza a kalapácsot, hanem horpad meg morzsolódik, akkor az autó mehet bölcsőcserére az újabb próbálkozás előtt. Egy jó állapotú bontott bölcső ára 25-30 ezer Ft a Merivához, jó bele a C Corsáé is. A gyári új 200 ezres tétel lenne.

Mint sok más Opelen, itt is engedheti a kenőanyagot az olajnyomásgomba, amit ne becsüljetek alá, mert elég sok olajat el tud engedni.

Az A Merivák 10-17 évesek, ennyi év alatt a hengerfejtömítés bőven elhasználódhat, amit például a hűtőfolyadék kiegyenlítő-tartályában lévő olajos, kormos kirakódások jelezhetnek és a hűtővíz fogyása, amire a rossz fűtés hívhatja fel a folyadékszinteket nem ellenőrző tulajdonos figyelmét.

Aki az 1,4 literes benzinest részesíti előnyben, a vezérműlánc csörgését, kattogását figyelje! Hidegindításnál könnyebb felismerni, de bemelegedett motornál is lehet hangja, a lánc állapotától függően. A hiba oka a szemre is vékony vezérműlánc, aki ezt kézbe fogja, nem lepődik meg rajta, hogy annyit tart csak, amennyit. Új autókban akár 50-80 ezer km-en belül cserélni kellett.

Egy gyári vezérműlánc nem vagy alig kerül többe, mint az utángyártottak. Önmagában a láncos vezérlés cseréje sem drágább, mint a szíjas szelepmozgatás periodikus újra cserélése, amit az 1,6 és az 1,8 literes benzinesek igényelnek legkésőbb 10 év vagy 150 000 km után.

A váltórudazattal lehet gond, mechanikai váltóhibáktól, csapágybajoktól ritkán kell tartani. Mivel a váltókon gyakori az olajveszteség, a kenőanyag megfelelő szintjéről is gondoskodni kell, amíg a tömítéseket kicserélteti a gazdi.

A dízelektől a szokásos bajok tarthatják távol a használt Opel Merivában gondolkodókat, így a kettős tömegű lendkerék és a nagynyomású üzemanyag-ellátás alkatrészeinek elhasználódása és drága felújítása vagy még drágább cseréje.

Egy komoly buktató van a futóműben. A szilentblokkok gömbfejek, stabilizátorkarok, ilyesmik nem drágák az autóhoz és élettartamuk is elfogadható, viszont a D Corsához hasonlóan ebben az Opelben is a FIAT-GM villanyszervós közös kormánya van. A kormányoszlop hibájáról a Grande Punto és tavaly a 169-es Panda kapcsán írtunk, a kormánymű-felújítás egy erre szakosodott műhelyben, például a Szekszárdon találhatóban, 90 000 forintba kerül.

Használt Opel Meriva A árak

Keresett, így könnyen eladható autók az első generációs használt Opel Merivák, ami elsősorban a benzinesekre vonatkozik. Magyarországon is rengeteg elkelt belőle, sokszor a puritánnál is szerényebb felszereltséggel. A nyugatról érkező autókban több az extra, ne gondoljatok nagy dolgokra, de az automatikus légkondicionáló, a CD-s rádió, a multifunkciós és bőrborítású kormány nagyon tud hiányozni egy itthoni Merivából.

Körülbelül félmillió forint a belépőszint, 2003 körüli autók, 200-250 ezer kilométeres óraállással indulnak innen. A ráncfelvarrás utáni, 2007-2008-as modellek körülbelül 800-900 ezer forinttól mennek felfelé. Óra szerint 120-150 ezer kilométerrel a cikk írásakor nagyjából 1,1 millió forintot érnek a 2008-2009-es körüli autók. 1,3-1,4 millió forintig a 100 000 kilométert is alig futó autók ára kúszik fel 2009-ből és 2010-ből, az egymással ellentétesen nyíló, szekrényajtós Meriva B megjelenésének évéből.

Alkatrészárak – Használt Opel Meriva A Z14XEP, 2008

Első féktárcsa 5900-23 800 (különféle márkák)

Első kerékagycsapágy 7200-18 700 (különféle márkák)

Klímahűtő 37 400 (ERA)

Kuplungtárcsa és kuplungszerkezet 37 900 (Borg&Beck)

Kuplung kinyomócsapágy 32 300 (Borg&Beck)

Külső féltengelycsukló-készlet 17 600 Ft (Mapco)

Komplett kormányoszlop (felújítható cseredarab ellenében) 262 000 (Elstock)

Kormánymű (felújítható cseredarab ellenében) 99 200 (Spidan)

Vezérműlánckészlet (lánc, 1 láncfeszítő, 3 láncvezető, csavarok tömítések) 35 200 (Würtemberg)

Teljes vezérléskészlet (két vezérműkerék+lánc, 1 láncfeszítő, 3 láncvezető, csavarok, tömítések) 66 900 (Würtemberg)

Minden ár forintban, kerekítve. Forrás: Bárdi Autó

Mellette – Ellene Kiterjedt szervizhálózat

Kedvező alkatrészárak

Széles motorkínálat

Kiválóan variálható belső tér

Strapabíró technika

Jó rozsdavédelmű karosszéria

Kedvező ár/érték arány Erőtlen alapverziók (90 LE benzines és 75 LE dízel)

Akadozó sebességváltó

Sokat takaró első tetőoszlop

Rozsdásodó segédkeret

Sok a nagyon gyatrán felszerelt modell