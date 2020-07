Végül is nemcsak úgy lehet autómentessé tenni egy várost, hogy jobb minőségű szolgáltatást, nagyobb kényelmet, megbízhatóságot nyújt a tömegközlekedés, hanem úgy is, hogy az autózást teszik különféle szigorításokkal elviselhetetlenné. Ennek szellemében vettek el sávokat az autóforgalomtól, hogy azokon kacagtató kihasználtságú biciklisávok létesüljenek, szellőztették meg a 70 km/órás sebességkorlátozású főutak 50-esre , illetve a nem főutak 30-asra lassítását, bár időközben erről is kiderült, hogy azért nincs szó minden útról, még gondolkodnak rajta egy kicsit, hogy hol lenne erre valóban szükség.

Budapest közlekedése az elmúlt pár hónapban nagyot és sokszor változott. Eleinte teljesen eltűntek az autók , megszűntek a dugók, aztán elkezdtek mindenkit lebeszélni a tömegközlekedésről is, helyette a bicikli és az autós közlekedés lett ajánlott, kaptunk indokolt és balesetveszélyes biciklisávokat is – utóbbiaknál időközben elbontották a beton terelőelemeket – és ingyenes parkolást . Mára már visszatért az élet a régi kerékvágásba, de néhány nehezítés megmaradt.

És nyilván van még pár ötlet, például ott a dugódíj is, amit előbb utóbb muszáj lesz az autósok nyakába varrni, bár ezt eddig egyik főpolgármesternek sem akaródzott bevállalni. Azonban vannak kevésbé fájdalmas ötletek is, ilyen például a progresszív – időarányosan dráguló – parkolási díj és a kedvezményes, ne adj’ isten ingyenes első 15 perces parkolás tervezete a belső – V., VI., VII., VIII. – , kerületkben. Erre mi is felkaptuk a fejünket és megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy szívesen beszélgetnénk erről egy szakértővel, ötletgazdával, akárkivel, de csak annyi választ kaptunk, idézem: “A témában elvi döntéseket hozott a közgyűlés, a részletek kidolgozására a következő hónapok állnak rendelkezésre.”

Azt is írták, majd értesítenek, ha kitalálták, hogy, mint lesz, és akkor már kérdezhetünk. Ugyan praktikusabb lett volna előtte, hátha végre az autósok véleménye is számítana egy főleg őket érintő szabályozás megalkotásakor.

De ha már parkolás, essünk túl egy gyors szavazáson! Láthatóan nem omlott össze a fővárosi közlekedés az ingyenes parkolás ideje alatt, működött az előszeretettel hangoztatott forgalomszabályozás – ez a fizető parkolás szebb neve – nélkül is. Legalábbis úgy látszott. De valóban így volt?

Szerinted a fizetős parkolás valóban egy jó forgalomszabályzó eszköz, vagy csak a pénzért csinálják? Nincs autóm, szerintem jó dolog 2% (2) Van autóm, szerintem jó dolog 29% (37) Nincs autóm, de szerintem csak a pénzért csinálják 5% (7) Van autóm, szerintem csak a pénzszedés a lényeg 64% (82)

De lássuk a 15 perces ingyenparkolást, amivel a szándék szerint azoknak lenne könnyebb az életük, akik nem szórakozásból mennek autóval a városba, hanem mert muszáj. Ők általában sietnek, gyorsan végeznek – ha találnak parkolót – és már ott sincsenek. Nekik, ha minden jól megy, így akár fizetni sem kell majd a parkolásért. Igaz, aki a 15 percet kitalálta, még életében nem intézett el semmit autóval a városban, így azt hiszi, ez elég beszaladni a boltba és megvenni egy akármit. Mert a való életben még egy gyrost sem veszel meg ennyi idő alatt. De ne legyünk telhetetlenek, egy húzósabb környéken már bő 100 forintos ajándék ez a 15 perc. Kérdés, hogyan lehetne ezt a negyedórát mérni?

Parkolóautomatával?

Hogy a leparkolt autóról a nintendós emberke is tudja, mikortól ketyeg az ingyen 15 perc, lehetne jegyet vetetni az autóssal. Megáll, elballag az első oszlopig, vesz egy regisztrációs jegyet, amit kitehet az ablakba. A dolog hátránya, hogy mire ezzel végez, a negyedórából már el is ment vagy 3-8 perc és ha nem fér bele az elintéznivaló a maradékba, máris lehet visszaloholni és igazi, pénzes jegyet venni.

Műszerfalra kitett tárcsás órával?

Nem lenne nagy újdonság, már most is akad olyan magyar város, ahol fél órát lehet ingyen várakozni a fizetős övezetben is, ha a műszerfalra kihelyezett, erre a célra készült órán jelzi a vezető, mikortól várakozik az adott helyen. Itt ugyan nincs időveszteség a kihelyezéskor, viszont ha kicsúszik valaki az ingyenes sávból, máris futhat a kocsihoz jegyet venni.

Mobilparkolás?

Talán ez a legkényelmesebb, legegyszerűbb mód: parkoláskor el kell indítani, és ha leketyeg a 15 perces ajándékparkolás, utána automatikusan kezdődhet a fizetős idő. Persze itt is van baj, ha negyedórán belül mégis megvan a gyros, és időben leállítják a még ingyenes sávba tartozó parkolást, attól még az 50 forintos kényelmi díjra biztosan fáj a foga a szolgáltatónak.

Mielőtt azonban különösebben meghatódnánk a 15 perces, elviekben ingyenes idősáv miatt, ne felejtsük el, hogy jelenleg 10 perc türelmi idő áll rendelkezésre, ennyi idő van a várakozás megkezdésétől a jegy megvételéig. Nem teljesen ugyanaz, de nagyon hasonló. Korábban 5 perc volt a türelmi idő, de idén július elsejétől ez 10 percre módosult, amit a mobilfizetés miatt megritkult fizetőautomaták indokolnak. Eddig 75 méteren belül kellett automatát találnia az autósnak, júliustól ez a minimális távolság már 250 méterre nő, 75 méteren belül elhelyezett tájékoztató táblákkal. A türelmi idő a duplájára nőtt, a fizetőhelyek közötti távolság pedig majdnem három és félszeresére. Annyira nem is jó biznisz, igaz?

Végül egy tipp, hogy legyen elegendő parkolóhely a belső kerületekben: érdemes lenne átgondolni a kedvezményesen – lényegében ingyen – igényelhető parkolási engedélyek kiadásának rendszerét. Érthetetlen, hogy aki belváros közepén, tömegközlekedéssel jól ellátott területen lakik, miért tarthat autót közterületen ingyen, illetve az is problémás, hogy aki a belvárosban dolgozik, vagy csak sokszor kell odajárnia, az simán megteheti, hogy egy a kerületben lakó rokonnál, ismerősnél jelenti be az autóját, és ha fizeti a gépjárműadót, máris kaphat éves parkolási engedélyt, pár ezer forintért.