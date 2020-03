Emlékszel, milyen volt eddig egy átlagos péntek reggel? Nagyon nem olyan, mint amilyen ez volt.

Majd ha a koronavírus már a vádlottak padján szűköl, és a temérdek szemétség miatt rá kirótt büntetése miatt aggódik, akkor azért valószínűleg eszébe jut majd két enyhítő körülmény is. Az egyik, hogy nemrég a robogómat 1740 forintból tankoltam tele a legdrágább, 100-as, varázs-üzemanyaggal, a másik pedig, hogy akinek mégis valami szőrös szívű munkahelye van, vagy távolról nem tud beteget gyógyítani, esetleg a nappalijában acélt kovácsolni, az legalább könnyedén, fájdalommentesen el tud jutni oda, ahol nagy szükség van rá.

A város nagyjából üres, ahol eddig reggelente egymás fenekébe értek az autók, ott most civilizált tempóban lehet haladni, és vannak egész extrém üres, szinte kongó útszakaszok is. Meg is mutatunk párat, tessék: