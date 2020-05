Olvass tovább

Alig van utas a buszokon, villamosokon, és kötelező valamiféle maszkot hordani

Ha van buszsofőr ismerősünk, és megkérdezzük a változásokról, ő nem hivatalosan azt fogja mondani, hogy jóval nyugisabb most a munkájuk, sokkal kevesebb az utas, a többi autós, viszont biciklisből, futárból többet látnak, mint eddig. Utóbbiak állítólag ugyanolyan idiótán közlekednek most is, mint általában, de ebben nincs változás a többi közlekedő esetében sem, magyarul a morál ugyanaz, nem lettek észrevehetően sem hülyébbek, sem előzékenyebbek a közlekedők.

Ingyenes parkolás

Hogy könnyebb legyen autóval közlekedni, vagy csak a hirtelen mozdulatlanságra ítélt autók parkolási költsége ne terhelje a tulajokat, ideiglenesen megszűnt a fizetős parkolás. A hivatalos magyarázat szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját. Emiatt aztán április 6-tól nem kell fizetni a közterületen parkolásért az országban. Ettől a sokáig csupán szellősen teleparkolt utcák újra megteltek autókkal.

A szellősebbé, dugómentessé váló utakon a legtöbb autós, ha nem is tudatosan, de érezhetően gyorsabban vezet, mint eddig. Ez valahol érthető is, több a hely, ritkább a forgalom, egy kicsivel nagyobb tempó mellett is biztonságosan lehet közlekedni. Ezzel szemben a városvezetés mostanában éppen a sebességhatárok radikális csökkentéséről elmélkedik. De nemcsak az átlagember gyorsul fel, hanem előjönnek az elmebetegek is, akik hármasával ugrálják át a sávokat, a megengedett sebesség többszörösével szlalomozva a többi közlekedő között. Emellett számos sofőr elméje is megbomlik a fene nagy ürességben, ők a büntetőfékezést tekintik új hobbijuknak.

Az autó mellett egy másik egyéni közlekedési eszköz, a kerékpár használatát is igyekeznek megkönnyíteni. Szerencsére nem a tél közepén járunk, még az is bátran, kockázatmentesen bringára pattanhat, aki eddig csak szabadidejében tekergetett hébe-hóba. Hogy ők is biztonságban érezzék magukat, a BKK ideiglenes kerékpársávokkal festette tele a várost és most, hogy az autóforgalom amúgy is látványosan lecsökkent, nem is nagyon hiányzik az az útfelület, amit átminősítettek bringasávvá. Bár az utakra frissen rászabadult kerékpárosokra valószínűleg ráférne egy alapszintű KRESZ képzés.

De nézzük, hogy látszik kerékpárról nézve a változás:

Békeidőben is szinte kizárólag bringával közlekedem a városban. Szerencsém van, hogy megtehetem, tudom, hogy ez nem mindenkinél opció. Úgyhogy nem is vagyok az a klasszikus bringanáci, aki szerint ez az egyetlen legitim közlekedési eszköz.

A vírushelyzet miatt a közösségi közlekedés láthatóan beszűkült, rengeteg üres buszt látok, onnan biztosan sokan ültek át bringára. Kezdetben valószínűleg autóból is, de a fizető parkolás felfüggesztése egy kicsit mintha visszaszoktatta volna az embereket az autózásra. Tapasztalatom szerint a fentiekből több dolog is következik. Egyrészt a kezdeti (értsd: a vírusos lassulás eleje) szerény forgalom mára szinte teljesen visszatért. Viszont az üres utaktól és a dugómentes várostól megrészegült idióták nem zökkentek vissza a rendes budapesti lassúzásba, hanem cikáznak, nyomulnak, mintha az EÜ ellátórendszer épp meló nélkül unatkozna.

De nem csak az autósok között találkozom veszedelmes közlekedőkkel, mert ugye a hülyeség nem járműfüggő. A szép idő önmagában is meglöki a bringás jelenlétet az utakon, de ez most a COVID-19-cel még látványosabb. Hogy ki mennyire ismeri a KRESZ-t, azt most hagyjuk, majd a kommentelők megírják, hogy minden biciklis átmegy a piroson és jogosítvány kell nekik. Viszont a szabályoktól független hülyeség is gyakori vendég a kerékpárutakon. Simán bandáznak ketten-hárman egymás mellett, a közelekdésre (értsd: eljutni A-ból B-be) szánt utakon úgy krúzolnak, mintha a Balcsiparton tartanának a nyaralótól a 300 m-re lévő fagyishoz. Durván megszaporodtak a tömegrajtos hülyék: állok a pirosnál, mellém áll, aztán mellé még egy harmadik, szemből ugyanez. Aztán zöldre mindenki elindul, az út közepén meg megy az ügyeskedés. Mert nem lehet szépen sorban beállni egymás mögé. (Mondjuk nem tudom, ez mennyivel kisebb taplóság, mint autóval furakodni kanyarodó sávból az egyenesen menőbe…)

És az örök klasszikus: a biciklilámpa, amit ugye vagy nem használunk, vagy ha mégis, csak a rendőr miatt. Nem kell, hogy tényleg látható fény jöjjön ki belőle, bőven elég, amit a 8 éves gombelem tud. Alapvetően nagyon örömteli, hogy sokan bringáznak, hátha egy részük a vírus után is úgy marad. De a bringa+tartozékai, illetve hozzáállás terén se ártana egy kicsit komolyabb felkészültség. Mintha a rendkívüli helyzetet páran úgy értelmeznék, hogy jöjjön a teljes lazaság, senkinek nem kell foglalkoznia semmivel, mindannyian együtt sodródunk egy puha rózsaszín felhőben. Szóval nem ártana egy picit jobban figyelni a többiekre. Nem a KRESZ meg a rendőr miatt, hanem csak úgy magunktól.

Mindenki futár lett

Míg a magánautósok száma visszaesett, ezzel párhuzamosan a futárok száma érezhetően megugrott. Rengeteg bolt, étterem állt át kényszerűségből a házhoz szállításra, ma már ingyen futár viszi és hozza az előhívásra beadott filmet, de a sportóra, navigációs eszköz is házhoz megy, ugyanúgy, mint a nagybevásárlás, vagy az új kanapé. A lecsökkent utasforgalom miatt április közepétől már taxisok is vállalhatnak ebédszállítást, vagy áruszállítást.

Mi lesz a járvány után?

Lazítások egyelőre csak jövő hétfőtől várhatóak, addig még a helyi polgármesterek szigoríthatnak is a kijárási korlátozáson. Sok vidéki település hétvégente már eddig is szó nélkül lezárta a területén található parkolókat, hogy köszönik, de most nincs szükségük látogatókra. A következő hosszú hétvége miatt pár fővárosi kerület is hasonló szabályozást vezet be, a VI., VII. kerület vezetője is. Ők az átmenő forgalmat szeretnék megtiltani, a VI. kerületben a Nagymező utca, Király utca, és

az Andrássy út közötti területen, a VII. kerületben pedig az Erzsébet körút, Károly körút, Király utca, Dohány utca közötti szakaszon lesz tiltva az áthajtó forgalom.

De mi lesz, ha vége a járványnak, és az élet visszatér a normális medrébe? Egyáltalán visszatér-e? És egyáltalán normális volt-e az a meder? Az kiderült, hogy számos irodai munkát kiválóan el lehet végezni otthonról is. Azon talán érdemes elgondolkodni, hogy akinek fizikailag nem kell bent lennie a cégnél, az maradhasson a jövőben is otthon. Naponta így akár több órányi, amúgy jellemzően elvesztegetett, utazással töltött idő megtakarítható, és nem mellékesen kisebb iroda is elég lenne az adott cégnek.

Kisebb igény lehet irodákra, hiszen kiderült, rengetegen képesek otthonról is dolgozni. Ha pedig a gyerek napközben iskolában lesz, ez még tovább egyszerűsödik, valószínűleg így megúszható a napi egy, vagy több órás igázás, elvesztegetett idő, feleslegesen elégetett üzemanyag.

Míg szerencsés esetben az alternatív közlekedési módokra váltók egy része maradhat az újonnan kipróbált és bevált módoknál, addig a boltok, éttermek, bevásárlóközpontok újranyitása után valószínűleg a futárok száma majd lecsökken a kijárási korlátozás előtti szintre.

Lelassulhat a forgalom?

Az elmúlt napokban a főpolgármester hajmeresztő ötlete borzolja az összes autós idegeit, aki szerint az a legjobb módja a közúti balesetek számának nullára csökkentésének, ha az eddigi 70 helyett 50-es, illetve 30-as sebességkorlátozásokat vezetnek be. Nyilván ez sokkal egyszerűbb, mint átgondolni, hogy az elmúlt években miért kellett szinte az összes aluljárót beszántani és helyettük szintbeli, lámpás kereszteződéseket kialakítani, ahol a gyalogosok simán az autók alá vethetik magukat. És a gyalogosok szorgalmasan ölik is magukat, márciusig a bekövetkezett tíz halálos gázolásból hét esetben egyértelműen a gyalogos volt a hibás. De persze ne a gyalogost oktassuk, hanem vezessünk be sebességkorlátozást.

És ne is a Váci úton éjjelente állat módon száguldozó pár renitenst emelje ki és büntesse meg elrettentő módon a rendőrség, hanem automata traffipaxok küldjék maguktól a csekket a 30-as korlátozást benéző figyelmetleneknek. Értem én, hogy könnyebb, csak nem célravezető. Hasonló a helyzet a kerékpárosokkal is, akik mindenféle KRESZ tudás nélkül szabadulhatnak rá az utakra. Akik hallottak ugyan valami szabályokról, de végülis mindegy, majd az autós megoldja. Mert neki ismernie kell a KRESZ-t.