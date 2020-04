A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2020. április 21-én 15 óra 18 perckor a BKV egyik baleseti helyszínelője tett bejelentést, hogy a 110-es autóbusz az Erzsébet hídon, Buda felé haladva egy személyautóval összeütközött, mert az a busz elé vágott és az autó sofőrje a helyszínt elhagyta – áll a rendőrség honlapján olvasható beszámolóban.

A rendőrök szemlét tartottak és meghallgatták a buszvezetőt is, aki elmondta, hogy egy sávváltást követően a személyautó a buszt megelőzte, majd előtte kétszer is hirtelen lefékezett, de a második alkalommal az ütközést már nem tudta elkerülni, így az autónak ütközött. A balesetet követően mindketten megálltak, szóváltás is kialakult köztük, majd a férfi az autóval személyi adatainak megadása nélkül elhajtott. Az eseményeket a busz egyik kamerája is rögzítette.

A felvétel alapján a BRFK közlekedési rendőrei a balesetet okozó férfit azonosították és lakcímén, illetve tartózkodási helyén is keresni kezdték, aki ennek hatására a rendőrségre önként bement. O. Tibort közúti veszélyeztetés bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte.​​