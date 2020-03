A közlekedési mutatókat értékelve szomorú tendenciára figyeltek fel a fővárosi zsaruk az év kezdetén. Január eleje óta tíz halálos gázolásból hét esetben egyértelműen a gyalogos felelősségét lehetett megállapítani.

Jelenlegi közúti ellenőrzéseink nem titkolt célja, hogy gátat szabjunk a kedvezőtlen folyamatnak – ismertette Szécsi Tibor alezredes, a BRFK baleset-megelőzési és közlekedési osztályának vezetője.

Az előző időszakhoz képest az utóbbi hetekben kimagaslóan sok volt a gázolás, és bizony sok esetben nem a sofőrök hibája okozta a bajt. Elmondható, hogy néha körültekintés nélkül, mobiltelefont nyomkodva, akár a tilos jelzés ellenére is átmennek Budapest egyik legforgalmasabb belvárosi csomópontjának gyalogátkelőhelyén kora délután. Volt, aki csak a szabályosan áthajtó autó dudálására lépett vissza a járdára. Az akció célja nem a büntetés. A szabálytalankodókat a kollégák szinte minden esetben csak figyelmeztették, de a kirívó szabálysértéseknél eljárást indíthatnak. Az egyik nap kétóránként átlagosan negyvenszer kellett fellépnünk. A gyalogosok készülhetnek arra is, hogy a következő hetekben Budapest más forgalmas helyein is várható ilyen kontroll. Olyan csomópontokra esik majd a választás, ahol a baleset bekövetkezésének nagyobb a potenciális esélye, mert az intenzív autóforgalom a gyalogosok megnövekedett számával találkozik. A rendőrség az ellenőrzésekkel azt szeretné elérni, hogy a gyalogosok tudatosabban közlekedjenek, mobiltelefonjaikat pedig sokkal körültekintőbben használják.