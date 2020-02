Ezúttal azonban arra kérnénk olvasóinkat, hogy akinek kedve van hozzá, a döntőbe jutott hét típust ismertető cikk alján található részben szavazzon arra a típusra, amelyik szerinte a legméltóbb a díjra. Lehet szavazni egyéni tetszés alapján is, de persze úgy is, mint a zsűri tagjai, akiknek persze szintén vannak egyéni elképzeléseik, de azért figyelembe veszik, hogy az európai év autójára szavaznak, tehát egy olyanra, amelyik Portugáliától Oroszországig bárhol megállja a helyét.

A pontokat a bizottság összesíti, és a legtöbb pontot gyűjtött típus nyeri el végül a 2020-as Év Autója címet. De most lássuk a hét döntőst, s mivel még nincs rangsor közöttük, ezért egyelőre alfabetikus sorrendben! (Minden típus képére kattintva egy galéria nyílik meg, talán azt is érdemes lehet megnézni.)

BMW 1-es

Nem apróztuk el. Az utolsó próba jogán a pillanatnyilag legerősebb kivitelt, a 306 lóerős, összkerékhajtásos M135i-t vittük el a fotózásra, és persze egy körre

Legfrissebb, harmadik generációjára a BMW kompakt méretű modellje nem egyszerűen megújult, hanem talán nem túlzás róla azt állítani, hogy kifordult önmagából. Az óriási változást a hajtásmód átrendezése jelenti, vagyis, hogy az eddig hosszmotoros, hátsókerék-hajtású típus keresztmotorossá és elsőkerék-hajtásossá alakult. A Minivel közös UKL padlólemez alkalmazásának előnye, hogy így tágasabbá válhatott a korábbi generációkban eléggé szűk utastér. A BMW mérnökei sokat és – most már elmondhatjuk – sikeresen dolgoztak azon, hogy az 1-es vezethetősége a hajtásmódváltás ellenére méltó maradjon a márka hírnevéhez. Az 1-es hagyományos benzin- és dízelmotorokkal mutatkozott be, de érkezik belőle konnektporról tölthető benzin-elektromos hibrid is. Akit mélyebben érdekel, ezen a linken részletes tesztet olvashat róla.

Mellette – Ellene kényelmes vezetői üléshelyzet

jó vezethetőség

jó anyagminőség

gondos kidolgozás

gazdag motorválaszték

sokféle extra rendelhető hozzá

összkerékhajtással is kapható magas vételár

drága extrák

utastere még most is csak átlagos méretű

Ford Puma

Biztos, hogy az egyik legjobb kisméretű szabadidő-autó az új Ford Puma. De meg is kérik az árát!

A Ford Puma képében újabb kis méretű szabadidő-autóval lépett piacra a Ford. Azért újabbal, mert a hasonló méretű és rendeltetésű Ecosport modellt már kínálgatja egy ideje, de nem nagy sikerrel. A Puma sok szempontból kedvezőbb esélyekkel indul. Nem utolsósorban csinosabb, ugyanakkor praktikusabb is, és még vezetni is jó. Utastere elöl-hátul tágas, gondosan kivitelezett, és számtalanféle kényelmi és vezetést segítő extra rendelhető bele. Ugyanakkor csomagtartója is nagy, ami még egy ötletes, 80 literes rekeszt is rejthet. Az pedig külön jó pont, hogy bár a szabadidő-autók általában nem jeleskednek a vezethetőség terén, a Puma ebben sem vall szégyent. Aki többet szeretne tudni róla, ezen a linken részletes tesztet talál.

Mellette – Ellene tágas utastér

nagy és praktikus kialakítású csomagtartó

jó anyagminőség

gondos összeszerelés

jó vezethetőség

pontos kormányzás

erős és takarékos motor magas vételár

feszes rugózás

Peugeot 208

Egyszerre morcos és aranyos az új 208-as. Mindenképpen feltűnő jelenség!

Ahogy mondják, ízlések és pofonok különbözők, mégis talán nem merészség kimondani, hogy a kisautó kategória talán legszemrevalóbb típusa lett az új Peugeot 208-as. A francia szépség azonban nemcsak megjelenésével bűvöli el vezetőjét, hanem kimondottan kényelmes ülésével, meggyőző anyag- és kivitelezési minőségével és vezethetőségével is! Egyúttal az is mellette szól, hogy mindjárt a bevezetéstől kezdve háromféle hajtáslánccal is megrendelhető. A hagyományos benzines mellett még dízelmotorral is (ma már nem általános a kisautó kategóriában!), valamint tisztán elektromos hajtással. Ebből már lehet választani! Az új 208-as már járt a Vezess szerkesztőségében, részletes tesztje ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene vonzó megjelenés

kényelmes első ülések

kiváló anyag- és kivitelezési minőség

jó vezethetőség

sokféle hajtáslánc, köztük tisztán elektromos is

sokféle, vezetőt támogató rendszer kapható hozzá a második üléssor nem túl tágas

szűk ajtónyílás hátul

korlátozott kilátás hátrafelé

kis és alig variálható csomagtartó

fedélzeti rendszer kezelése tanulást és időt igényel

Porsche Taycan

Bár nem a 911-es, mégis azonnal felismerhető, hogy eze egy Porsche

A 2020-as Év Autója választás leglegleg-je a Porsche új elektromos autója, a Taycan. Bármit nézünk rajta, valami extrémmel találjuk szembe magunkat. Kezdődik ez ott, hogy leggyengébb kivitele is 530 lóerős és összkerékhajtásos, és végződik az áránál, ami jelenleg legkevesebb 105 ezer euró – de akad belőle 185 ezer eurós kivitel is. Igaz, az már 761 lóerős! Ja, hogy az utóbbi gyorsulás 0-100 km/h között alig 2,8 másodperc, a végsebessége pedig 260 km/h? Ezek után ez már talán annyira nem is meglepő. Mint ahogy az sem, hogy a vezethetősége kiemelkedő, és a féke éppúgy bírja a tartós terhelést, mint akkumulátora a sűrű egymás utáni sprinteket. Ha pedig finoman hajtják, egy töltéssel elmegy akár 450 kilométert is. Aki még többet szeretne tudni róla, olvassa el részletes beszámolónkat ezen a linken.

Mellette – Ellene elképesztő menetteljesítmények

kiváló vezethetőség

pontos, jól érezhető kormányzás

nagy kanyarsebesség, kiváló úttartás

hatásos fék

kiváló vezetői üléshelyzet

jó minőség

kényelmes rugózás (háromkamrás légrugó)

nagy hatótávolság egy töltéssel

nagyon gyors töltési lehetőség szűk hátsó ajtónyílás

második üléssor helykínálata korlátozott

kis csomagtartó

korlátozott kilátás

csillagászati vételár

Renault Clio

Kívül alig változott előző generációjához képest a Clio

Némileg meglepőt követett el a Renault az új Clióval. Arról van szó, hogy kívülről ez az újdonság nem nagyon látszik meg rajta. Annyira elégedettek voltak ugyanis az előző generáció formatervével, hogy csak kicsit kozmetikáztak rajta. Ugyanakkor az egész autó új, amit a tulajdonosok leginkább az utastér új kialakításán és főként sokkal jobb minőségén mérhetnek le. A Peugeot 208-assal szemben a Clióból nem készül tisztán elektromos kivitel, ugyanebben a méretosztályban ezt egy külön típus, a Zoé révén kínálja a Renault. Benzinmotoros változat természetesen máris kapható, hamarosan érkezik a dízel, és ráadásként egy különleges megoldású benzin-elektromos hibrid is! Az új Renault Clióról ezen a linken lehet bővebben olvasni.

Mellette – Ellene nagy csomagtartó

jó anyag- és összeszerelési minőség

sokféle hajtáslánc

hatásos fékek

jó úttartás

kényelmes rugózás

sokféle, vezetőt segítő rendszer a második sor helykínálata korlátozott

fedélzeti rendszer kezelése tanulást igényel

korlátozott kilátás hátrafelé

magas rakodóperem a csomagtartónál

Tesla Model S

Én még igazából most sem szoktam meg a Model 3-as elejének kinézetét. De biztos akad, akinek egyből testszik. Mindenesetre egyedi

Kicsit kakukkfióka a 2020-as Év Autója szavazásban a Tesla Model 3. Nem azért azonban, mert a tengerentúlon készül, hanem azért, mert nem teljesen új típus. Európai forgalmazása azonban csak tavaly kezdődött, most lehetett igazán kipróbálni, így kerül be a mostani válogatásba. Mint minden Tesla, ez is különleges, ami főként az utasterén látszik meg, amit egy darab hatalmas kijelző ural. Ezen jelenik meg minden és az ülésállítás kivételével erről vezérelhető minden. Ha azonban túllépünk az első találkozás okozta sokkon, a mindennapokban jól használható elektromos autót ismerünk meg benne. Tágas az utastere, nagy a csomagtartója, amit ülésdöntéssel növelhetünk is, és akár 75 kWh-s akkumulátorával a hatótávolsága is nagy, meghaladja az 500 kilométert. Ráadásul vezetni is jó, részint gyors és már-már nyaktörő gyorsulóképessége miatt, de a kanyarodási képességei sem utolsók. A Tesla Model 3-assal kapcsolatban egy összehasonlító teszt jelent meg eddig a Vezess-en (ellenfele a Hyundai Kona Electric), ami ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene tágas utastér

nagy és variálható csomagtartó

jó vezetői üléshelyzet

jó vezethetőség

jó menetteljesítmények

kedvező fogyasztás

nagy hatótávolság kidolgozási hanyagságok

oldalt kell nézni a csak a kijelzőn megjelenő fő műszerekhez

a fedélzeti rendszer kezelése megszokást igényel

korlátozott kilátás hátrafelé (viszont szenzációs a tolatókamera)

Toyota Corolla

Már az előző, még Auris névre hallgató generáció is egészen jól nézett ki, de az új Corolla még arra is rátett egy lapáttal

Corolla, Auris, Corolla. Az új generációval visszatért a régi, jól bevált névhez a Toyota, és ezzel mintha a modellcsalád is az alapjaitól újjászületett volna. Érdekes döntésként az ötajtós és a kombi kivitelnek nem azonos a tengelytávja, ami azt eredményezi, hogy a hosszabb tengelytávú kombi jóval tágasabb belül, mint az ötajtós. A csomagtartója is méretesebb, ráadásul az akkumulátorok ügyes elhelyezésének hála a padló alatt is hasznos tér lapul. Sokat javult az utastér minősége, az ülések kényelme és a vezethetőség is. Fontos újdonság, hogy az eddigi mellett egy erőteljesebb hibridhajtással is forgalmazza az új Corollát a Toyota, amit már sokan vártak – már csak azért is, mert abból szinte teljesen eltűnt a nyúlós motorhang. Az erősebb és a gyengébb hibrid szén-dioxid-kibocsátása is rendkívül alacsony, ami Európa számos országában adócsökkentő tényező. Az új Corolla részletes tesztje ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene nagy csomagtartó (kombi)

jó anyag- és kidolgozási minőség

kényelmes rugózás

jó úttartás

pontos kormányzás

alacsony fogyasztás

gazdag biztonsági felszereltség második sorban szűk utastér (ötajtós)

kis csomagtartó (ötajtós)

korlátozott kilátás hátrafelé

