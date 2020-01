Idén sem csak a hagyományos értelemben vett tesztautókat vezethettük, hanem jutott néhány régebbi, csodás állapotban megőrzött járgány, sőt, még hajó is az étlapra. Az alábbiakat tartottuk a legizgalmasabbaknak 2019-ben:

Olvass tovább

Kigyúrt karosszériája öröm a szemnek, aktív összkerék-hajtása és istentelen ereje felejthetetlen vezetési élményt ad. 280 lóerő ma már nem tűnik soknak, de az Evo VI könnyű és borzasztóan precíz. Igazi japánosan őrült gép. Ha a turbónyomás mérő elkezd táncolni, akkor elmegy bárhol, bármikor, bárhogyan. Egyszerre dermesztő és lenyűgöző. Amit tud, azt gyári állapotában tudja a lehető legjobban és a legmegbízhatóbban. Nem véletlenül legenda.

Horváth Zsolt – Lexus LS 400

Idén 30 éves a Lexus márka. Ennek kapcsán a RX felfrissített modelljének bemutatójára nemcsak a korábbi RX generációk egy darabját hozta el a japán gyártó, hanem egyet az első típusból, az LS 400-ból is.

Ez az autó, amelynek fejlesztésén 60 tervező, 1400 mérnök dolgozott és még további 2500 ember. Összesen 450 prototípust készítettek az autóból és 900 prototípust a motorból, mielőtt a sorozatgyártás beindult. Olyan is lett a kocsi.

Az általam kipróbált darab 29 év és közel kétszázezer kilométer után is mintha új lenne. Minden részlete kiválóan működik, nagyon könnyű vezetni. A legtöbb mai autónál csendesebb, V8 motorja selymesen jár, hangja sosem tolakodó. Ám mégsem ez volt az év csúcspontja számomra a nem új járművek között 2019-ben. Hanem az Endeavour űrsikló.

Los Angelesben, a Kaliforniai Tudományos Központ űrkiállításának legfőbb attrakciója az OV 105 jelzésű gép. Bár kisebb, mint egy utasszállító repülőgép, komoly hatása van, amikor mellette áll az ember. Persze erre a félhomállyal és a halk zenével rá is játszanak a szervezők.

A kiállításon rengeteg információt megtudhatunk az amerikai űrpogramokról, így azt, hogy az űrrepülő programban öt gép járt az űrben, a Columbia, a Challenger, a Discovery, az Atlantis és az Endeavour. Összesen 135 alkalommal. Az űrrepülőgépek 355 embert szállítottak, több mint 500 millió mérföldet repültek, és több mint 1300 napot töltöttek pályán.

Külön érdekesek a hajtóművek, amelyek cserélhetőek voltak, összesen 51 ilyen épült, amelyek közül 35 dolgozott az Endeavourön. Működésükhöz a hajtóanyagot a külső tartályról kapták, annak kiürülésig, 8,5 percig működtek egy-egy felszálláskor.

Lencsés Csaba – Volkswagen Golf 2.8 V6 4Motion (2003)

Gardunha hegyvidék, éjjeli sötétség, szemerkélő eső, sziklák között számomra teljesen ismeretlenül kanyargó szűk utacskák. Életemben először járok errefelé. Mi baj lehet, ha nyomom neki, ahogy bírom? Végül is csak egy 16 éves Golffal hasítok bele a csúszós éjszakába. Igaz, hogy a VW-központ karcmentes állapotú kiállítási darabja, ezért ha összetöröm, megnyúznak. Viszont egy 2792 köbcentis, V6-os, 204 lóerős motor hajtja…

A márciusban érkező utolsó (?) Golf nemzetközi bemutatóján vendégeskedem Portugáliában, ahol igazi csemegével szolgálnak: elhozták Wolfsburgból az összes generációt. Mindet vihetem, vezethetem, tessék, melyiknek kéred a kulcsát? Egyes 1980-ból, kettes 1990-ből, hármas 1994-ből – gyerekkoromba repít velük az időutazás. A 2.8 V6 4Motion viszont sokkol, kiugrik a szívem a helyéről, szinte félek benne, annyira izgalmas a sötétben taposni neki az ismeretlen, nedves hegyi úton. Ezerszer rizikósabb élmény a mai 400-500 lóerős agyonszabályozott sportkocsiknál.

Telhetetlen énem nem éri be ennyivel, megkérem a helyszínen lévő neves versenyzőt, vigyen el egy körre, hozza ki belőle a gonoszt. Hasonló döbbenettel száll ki a kocsiból, pedig 911-es Porschét terelget otthon, majd azt mondja, megnézi a mobilén, mennyiért lehet ilyet venni. Kell neki! Másnap reggel szomorúan köszönt: „azt hittem, felfedeztem a titkos tippet, a megfizethető bérgyilkost, de egy f..t! Jelenleg egyetlen eladó példány sincs belőle Európában.” Ha valaki tud makulátlan állapotút, mindenképp’ szóljon!

Rácz Tamás – Napcsiga

Az idei év legbizarrabb, leglassabb és legelgondolkodtatóbb vezetési élménye számomra a Napcsiga kipróbálása volt. A napelemekkel töltött akkumulátorokkal hajtott elektromos minifurgon építője egy egyebek mellett fenntarthatósággal kapcsolatos tárgyakat is oktató egyetemi tanár, aki szerint járműve nagyjából a motorizáció csúcsa lenne abban az esetben, ha az emberiség tényleg úgy gondolná, hogy fel kíván lépni a klímaváltozás ellen.

Márpedig azok az emberek, akik a legtöbbet teszik hozzá a mindennapi CO2-emisszióhoz (mint például jómagam is), szinte biztosan nem fogják elfogadni, hogy annyit kelljen engedni sebességből, komfortból, biztonságból, amennyi a Napcsiga és akár csak egy átlagos 100-120 lóerős tucatautó képességei között van. Így aztán jó esély van arra, hogy amire a szélsőséges időjárás következményei annyira súlyosan jelentkeznek, hogy úgy istenigazából betojunk és már hajlandók lennénk változtatni, késő lesz.

Szörényi András, használtautó-felhalmozó – R5 Turbo 2

Számomra idén és négy keréken a Renault 5 Turbo 2 volt a legeslegnagyobb flash, ahogy a fiatalok mondják. Sok tizedesjegy pontossággal nullára tettem annak esélyét, hogy valaha vezethetem annak az autónak a homologizációs szériaváltozatát, amivel Ferjáncz Attilát csodáltam gyermekkoromban, mégis megadatott.

Mivel Jean-Pierre Jabouille idén 40 éve aratta az F1-es turbókorszak első győzelmét, a Renault Classic nemcsak az RS01-et futtatta meg René Arnoux-val, hanem minket is beengedett turbós youngtimerekbe, köztük a középmotoros, hátul hajtó lélekvesztőbe. Szegélylécméretű tetőoszlopaival ez az aprócska fenevad 160 lóerős volt akkor, amikor a francia autóipar csúcsát képviselő Peugeot 604 luxuslimuzin megállt 144 lóerőnél.

Vízen: Lexus LY650 és Decision 35, Artemis

De a jármű hajó is lehet, amiből idén két csodával is találkoztam. Az egyik olyasvalami, amivel a nagyon tehetős emberek ajándékozzák meg magukat a világnak azon a részén, ahol a meggazdagodás útja eltér az unortodox hazai módszerektől. Ez a hajó a lekszász el-váj szix-fifti, azaz a Lexus LY 650, a márka első, de várhatóan nem utolsó luxusjachtja.

Ha extrák nélkül vinnéd el, 1200 millió forintból az aprót adják csak vissza, a teletankolása itthon 1 590 000 forintba kerülne és a fenntartása is égeti a pénzt. De az élet császárai nem garasoskodhatnak és a jacht fedélzetén 15 fő érezheti jól magát. Videó és egyéb infók ebben a cikkben.

Még innen is van feljebb, mert a siklás számomra legfennköltebb, legnemesebb módja, ha nem kell hozzá benzint vagy gázolajat égetni és csend van, mert a szél repíti a hajót. A kombiként is megjelenő Ford Mondeo hibrid bemutatójakor ülhettem Litkey Farkas vitorlásán, akivel Keneséről indulva tettünk egy kört az Artemisen.

Svájci építésű, Decision 35-ös hajója nagyjából negyedmilliárd forintot ér. A 35 lábas (10,81 méter) katamarán egy elképesztően túlvitorlázott alkotás szénszálerősítésű műanyagból, gigászi vitorlafelülettel kis és könnyű testéhez.

Abszolút mestermű a hasonló kvalitású kapitány kezében, akit változó időben az egyenletes szélben az ő csapatukénál gyorsabb hajóval is nehéz megelőzni a Balatonon. A gyárilag 1,25 tonnás hajó alig fodrozódó vízen is gyors, ez a hightech célszerszám pont annyira van messze egy B25-ös túravitorlástól, mint a Forma-1 az utcai autóktól.

Földes Attila -Széchenyi jégtörő

Vonzódom a furcsa, olajszagú régi vasakhoz, így történt, hogy felkéredzkedtem a Győr mellől Budapestre tartó Széchenyi jégtörőre, annak is az utolsó útjára. No nincs nagy baj, csak a téli szezon utáni nagy felújításra jött fel Újpestre a legnagyobb magyar hajó. Egész nyáron folyt rajta a munka, a 100 millió forintos felújítás keretében megújult a teljes hajótest, ami friss fényezést, új nyílászárókat kapott, rendbe tették a főgépeket, segédgépet, mindent, amit kell. Megújultak a lakótéri helyiségek és a navigációs eszközök illetve a villamos berendezéseket is modernizálták a hajón.

Mint minden mozgó, gázolajjal, benzinnel működő járműnél, itt is a gépház volt a legérdekesebb, ahol két darab, szobányi, egyenként 1000 lóerős dízelmotor zakatol, óránként 100 liternyi gázolajat beszürcsölve, elképesztő, percenkénti 428-as fordulatszámon. Már maga az indítás is varázslatos, de az, hogy ha a hajó tolatni, vagy fékezni akar, akkor egyszerűen leállítják a motort és elindítják fordítva, az már autós fejjel egészen nehezen felfogható dolog.