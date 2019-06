Ha van a környezetvédelemnek olyan papja, aki vizet prédikál és azt is iszik, az dr. Dőry István, a tatabányai Edutus egyetem docense, fenntartható fejlődést, megújuló energiákkal kapcsolatos ismereteket oktató fizikus-biofizikus. Elképesztő életstílusáról és a fenntarthatósággal kapcsolatos hozzáállásáról, hétköznapi életében is folyton jelenlévő környezettudatosságáról itt olvasható egy remek riport. Ebben a cikkben viszont, tekintve, hogy a Vezess egy autós magazin, István autóját, pontosabban “autóját” mutatjuk be.

Dr. Dőry István egyetemi docens, végtelenül elkötelezett fenntarthatósági szakember, mérnök - és járműve

Ami igazából nem is autó, hanem egy elektromos tricikli. A jármű természetesen kínai gyártmány, a Zhengzhou Lianke Machinery Manufacture Co., Ltd. LK 1500 típusú terméke. Az egy kilowattos hajtómotorral szerelt, ólom-sav-akkumulátoros jármű végsebessége a gyakorlatban kb. 25 km/h, tartós utazósebessége jó bringatempó: 20 km/h, hatótávolsága a beszerelt akkumulátorok mennyiségétől függ. A hajtáslánc meglepően kifinomult és kompakt. A villanymotor a hátsó tengelyre szerelve a differenciálműbe hajt bele egy lassítóáttételen keresztül, viszont még kapcsolható felezőt, pontosabban a kerekekre jutó nyomatékot 2,5-szeresére szorzó áttételt is beépítettek, így a jármű kapaszkodóképessége a kis teljesítményű motor dacára is igen nagy, 12%-os emelkedő simán leküzdhető vele. A motor kiguruláskor visszatöltésre is képes, az igazi lassítás viszont lábbal működtethető rudazatos mechanikus dobfékkel történik.