Képzeljenek egy asztalt, újrahasznosított papírból vagy bálnacsontból, ez most mindegy. A szigorú tekintetű Greta Thunberg ül szemben egy tizenéves M3-ast frissen vásárolt magyar vállalkozóval. Mi más is lehetne a közös beszédtéma, mint az, hogy az 1500 darabot közelíti a háromnegyed év alatt kis hazánkba használtan betrélerezett, majd forgalomba állított európai sportkocsik, amerikai izomautók és egyéb bolygópusztítók/különlegességek száma. Nálunk egyesek brutális mennyiségben hordják be az országba az erős négykerekűeket, rekord a 2019-es adat.

Nyilván sosem jön létre ez a kellemetlen hangulatú teázgatás, az viszont egyre inkább benne lesz a levegőben, hogy a Fridays for Future mozgalom valamelyik aktivistája egyszer csak magyar rendszámos Mustang motorházának a tetején ugráljon, meglehetősen haragosan. Addig is szaladjon végig a tekintetünk az alábbi felsoroláson. Január elejétől szeptember végéig ezek jöttek be külföldről, a Datahouse szerint már magyar rendszám virít mindegyiken:

Porsche – 372 darab

Ford Mustang – 152 darab

BMW M – 139 darab

Mercedes AMG – 109 darab

Mercedes SL – 72 darab

BMW Z4 – 52 darab

Maserati – 43 darab

Chevrolet Camaro – 32 darab

Chevrolet Corvette – 30 darab

Dodge Challanger – 29 darab

Audi RS – 25 darab

Ferrari – 20 darab

Nissan 370 Z – 16 darab

Bentley – 14 darab

Audi R8 – 13 darab

Hummer – 13 darab

Rolls Royce – 11 darab

Jaguar F-Type – 16 darab

BMW i8 – 6 darab

BMW Alpina – 4 darab

Dodge Charger – 4 darab

Mercedes AMG GT – 4 darab

Lamborghini – 4 darab

Aston Martin – 3 darab

Nissan GT-R – 1 darab

Mercedes SLS – 1 darab

Maybach – 1 darab

McLaren – 1 darab

Egészen parádés (vs. tragikus – FFF) felsorolás, nézzük meg részletesebben a nagyobb csoportok összetételét.

Ki vesz ennyi Porschét?

„Szakmai ismeretségi körünkből ismerünk olyan vásárlót, aki megvette 3 millióért az első generációs Panamerát, mert véleménye szerint ez a modell még most is nagyon jó autó, alkatrészeket pedig az E-Bayről, és a panamerás alkatrész-fórumokról szerzi be hozzá. Ezeket aztán vagy maga, vagy a szerelője építi be” – mond egy példát Róbert Gábor, a Datahouse kereskedelmi igazgatója arra, hogy nem feltétlenül veterán 356-osokat gyűjtő, finom ízlésű milliárdosokból áll a 273 nap alatt behozott 372 Porsche tulajdonosának halmaza. Nagyrészt egészen más rétegből.