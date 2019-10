Akinek van pénze és igénye exkluzív négykerekűre, magasról tesz a gyenge forintra – ugye, senkit nem lepünk meg ezzel? A Datahouse friss számai szerint az elszálló euró-árfolyam miatt általánosan csökkennő használtautó-importtal párhuzamosan (2019 januárja és szeptembere között), továbbra is a felhők felett szárnyal a drága luxuslimók, sportkocsik és veteránok behozatala.

Háromnegyed év alatt annyi különlegesség érkezett be Magyarországra, majd került rá hazai rendszám, hogy erősen szubjektíven sem könnyű kiemelni közülük. A gyárból minap kigurult Rollstól a youngtimer japán legendán át a hatvan feletti Porschéig azért csak kicsipegettünk egy tízest, amelyből a cikk végén lehet választani egyet mindenkinek.

Aston Martin DBS (2010)

Csúcsra ért és elérzékenyült a magyar autókereskedők királya, írtuk nemrég az Aston Martin hazai megjelenésének bemutatójáról. Májusban nyit a szalon, lehet hazagurulni majd a nullkilométeresekkel, addig is szépen jönnek be a használtak: DB7-es, Vantage és DBS is érkezett bársonnyal borított tréleren idén. Utóbbiból egy 2010-es évjárat került be összeállításunkba, ezek állapottól, egyéni extráktól, küszöbaranyozástól függően olyan 40-50 millió forint körül mozognak, nyugaton. Nálunk egyetlen eladó példány sincs jelenleg.