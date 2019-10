Olvass tovább

Egyrészt végre komolyan büntetni kezdték a használt autókat közveszélyesen trélerezőket a magyar hatóságok. Írtunk 1,3 milliós és 1,5 milliós bírságokról, bár ezeket jellemzően külföldi nepperek nyakába akasztják az egyenruhások, de akár lehet némi hatása a magyar kereskedők aktivitására is. Ennél azonban súlyosabb, és minden kereskedőre, valamint minden magyar autóvásárlóra kedvezőtlen hatással van a gyenge forint, ami – az állampolgárokkal ellentétben – a kormányt nem zavarja. Tavasszal még 320 forint alatt is járt az euró, szeptemberben 335 fölött is.

„A használtautó-piac egyik meghatározó mozgatórugója a forint/euró árfolyam. Idén nyáron gyengült a forint, mostanában tartósan 330 fölött van. Van az a nepperréteg, amely ha nem tud annyit keresni egy behozott autón, amennyit szokott, inkább nem fog bele. Nem látjuk annak nyomát, hogy telítődött volna a piac, mert még így is extrém mennyiségű használt autó érkezik az országba, így a megtorpanást a forint gyengülése okozhatja. Akinek ma 20 éves autója van, az szívesen beülne a 15 évesbe, akinek 15 éves a kocsija, az szívesen váltana normális áron megvett 10 évesre. Az árfolyam romlása azonban jelenleg megdrágítja a behozatalt” – válaszolta kérdésünkre Róbert Gábor, a Datahouse kereskedelmi igazgatója.

Nézzük meg, hogy konkrétan melyik modellekre milyen hatással vannak a változások. A Vezess közli elsőként a modellek és a márkák top 20-as listáit a háromnegyed évre vonatkozóan.

Top 10 modell – Bukóban az Astra, a Focus, a Golf, zuhan a 3-as BMW. Brutálisan növekszik az i30 importja

Az elmúlt évek legnagyobb sztárjai komoly mélyrepülésbe kezdtek, az Opel, a Ford és Volkswagen évek óta dobogót alkotó kompaktjai mind 10 százalék körül estek, ami sokszorosa a piac mérséklődésének. 2015-ben még abszolút első volt a 3-as BMW, a koronázás óta azonban évről évre zuhan az importja, idén csaknem 18-as mínusznál jár az egykori kedvenc.

1. OPEL ASTRA 4044 -10,07% 2. FORD FOCUS 3920 -9,64% 3. VOLKSWAGEN GOLF 3741 -9,44% 4. VOLKSWAGEN PASSAT 3645 -3,72% 5. AUDI A4 2735 -1,37% 6. BMW SERIES 3 2635 -17,94% 7. OPEL MERIVA 2134 9,49% 8. OPEL CORSA 2073 0,24% 9. HYUNDAI I30 1876 35,35% 10. OPEL ZAFIRA 1850 -22,17%

A táblázatban a 2019. január 1. és szeptember 30. között behozott személyautók darabszáma szerepel, valamint a változás 2018 azonos időszakához képest

Üstökösként száguld a listán felfelé évek óta két modell, minden összeállításunkban kiemeltük őket, és tessék, itt vannak a legnagyobbak között.

Az Opel Merivára tulajdonképpen a gyártásának a 2017-es leállításakor szálltak rá a magyar nepperek, nyilvánvaló az összefüggés, hogy miért. 2016-ban még az első 20-ban sem volt, aztán jött a 16-ik hely, tavaly pedig már a kilencedik, most pedig a hetedik.

Ezt a lendületet hozza a Hyundai i30 is, amely tavaly ugrott be a top20-ba, most pedig már a 10-ik legnépszerűbb modell egyike. Nem is akárhogyan rúgta be az ajtót: 35,35 százalékot növekedett az importja a 2,21 százalékkal csökkenő piacon.

Top 11-20. – A Ceed az egész mezőny bajnoka, kapaszkodik az Octavia

2019 a dél-koreai márkák éve, a modellek 20-as listáján a Kia Ceed importja növekedett a legnagyobb mértékben, hajszállal az előbb kiemelt Hyundai i30-ra is rávert. Kijelenthető, hogy e két autó iránt erősen megnőtt igénynek köszönhető, hogy nem esett még nagyobbat az egész piac.

Mögöttük a Škoda Octavia áll a százalékos növekedést nézve. Kissé meglepő, hogy soha nem volt nálunk dobogós, ezzel a bő 17 százalékos növekedéssel is csak 15-ik a listán.

11. KIA CEED 1740 36,47% 12. AUDI A6 1594 0,00% 13. FORD FIESTA 1531 6,47% 14. AUDI A3 1461 -0,75% 15. SKODA OCTAVIA 1422 17,62% 16. VOLKSWAGEN POLO 1421 -8,20% 17. HONDA JAZZ 1412 -8,61% 18. HONDA CIVIC 1398 -4,64% 19. MERCEDES C-CLASS 1397 7,05% 20. FORD MONDEO 1322 -9,95%

Érdekes, hogy mennyire ráálltak a kereskedők az Audikra, három modellje is a legnépszerűbb 15-ben van a márkának. Eközben a három éve még 8-ik helyezett 5-ös BMW már az első 20-ból is kipottyant. Az Audi az új BMW a használtautó-piacon?

Top 10 márkák – Három német prémium az első hétben. Hasít a Hyundai

Nincs változás az első három helyezésében, 2018 egészéhez hasonlóan a VW, az Opel és a Ford alkotja a dobogót, de mindannyian a piac egészénél nagyobbat estek.

Mínuszos közegben növekedett valamelyest az Audi, amely immár negyedik. Mindig is népszerű márka volt a használtat behozatók között, de emlékeink szerint ez a helyezés házi rekord.

Külön ki kell emelni a Hyundai egyre növekvő népszerűségét, a top 20-ban a dél-koreai márka importja növekedett a második legnagyobb mértékben. Ugye, kitalálják, hogy mi előzte meg?

1. VOLKSWAGEN 13634 -5,89% 2. OPEL 12182 -7,30% 3. FORD 10921 -6,02% 4. AUDI 7445 1,57% 5. TOYOTA 7149 -6,66% 6. BMW 6936 -5,94% 7. MERCEDES 6917 -0,93% 8. HYUNDAI 4593 28,19% 9. RENAULT 4209 -12,68% 10. MAZDA 4153 -20,49%

Francia márka ritkán van az első 10-ben, ha így alakulnak a Renault számai, lehet, hogy nem is lesz itt sokáig. Szerencséjére az utána következő Mazda importja még nagyobbat hasalt. Szoros a mezőny a 8-13. hely között, és valaki nagyon előzget hátulról.

TOP 11-20. A márkák között a Kia növekedett a legtöbbet. Közelít az élmezőnyhöz a Škoda, a Mitsubishi és a Volvo

A 20 legnépszerűbb márka között a hét évnél idősebb, azaz bajnok garanciáját elvesztő, így igen jó áron kínált Kiák importja ugrott nagyot. De a Škoda (az Octavia miatt), a Mitsubishi (az 1025 darab Outlander miatt), és a Volvo (487 darab V60) is határozottan emelkedik.

11. HONDA 4037 -4,38% 12. PEUGEOT 3581 -10,25% 13. KIA 3574 34,26% 14. CITROEN 3027 -10,76% 15. FIAT 2963 -5,15% 16. SKODA 2822 16,71% 17. MITSUBISHI 2489 21,53% 18. NISSAN 2347 4,96% 19. VOLVO 2347 17,47% 20. SEAT 1764 -4,80%

Ebben a mezőnyben a két francia márka zárta a legnagyobb mínusszal a háromnegyed évet: a Peugeot és Citroën is bő 10 százalékkal csökkent.

Megtört a Prius és a többi hibrid lendülete

Ahogy a lopásoknál, úgy az importnál is 2014 volt a használt Toyota Priusok feltűnésének az éve, akkoriban 3 millió forintnál járt a harmadik generációs példányok használtautó-piacos nyitóára. Rengeteget átfóliáztak a taxisok, és a magánszemélyek is felfedezték maguknak: rettentően alacsony szintről 40-50 százalékokkal emelkedett az importja, majd a dízelbotrány hullámain beérkezett a modell a top 20-ba tavaly. Hogy aztán idén kiessen onnan.

Bár a Priusokra konkrét számaink vannak, a hibrideket tartalmazó alábbi lista sajnos hiányos. Számos modellnél, így a Mitsubishi Outlandernél, a Toyota RAV4-nél vagy éppen a Volvo V60-nál csak a modell nevét rögzíti a Datahouse, a hajtásláncot nem, ismeretlen, hogy ezek közül mennyi a konnektoros vagy a full hibrid.

Az biztos, hogy ez a 2 modell áll az élen, és az is, hogy nincs növekedés, megtört a lendület. (Itt zárójelben tavalyi egész éves adatokat mutatunk, és nem hirdetünk sorrendet.)

2019. 1-9.hó 2018. egész év Toyota Prius 1116 db (ebből 249 PHEV) 1825 db Toyota Auris HSD 493 db 550 db Opel Ampera 145 db 307 db Toyota Yaris Hybrid 118 db 197 db Lexus CT200h 80 db 149 db

Jelentős növekedés az elektromosoknál, még igen szerény számok mellett

Nincs tehát hibrid az első 20-ban, de még a legnépszerűbb Prius adatának a felénél sem jár a legnagyobb számban behozott villanyautó, a BMW i3. Nagyobb merítést nézve még látványosabb a különbség: az első öt hibrid együttes darabszáma 1952 autó, az első öt elektromos együttes darabszáma 758 autó. És bizony ebben benne van a REX-es i3-asok minimum százas darabszáma.

Mindezek ellenére semmi sem állhat útjába annak, amit látni fogunk: egyre több és több elektromos kompakt, SUV és – a kínálat szélesedésével – egyre több közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli kisautó, szedán stb. jön majd be használtan.

Az első három húzómodellnél már most azt látjuk, hogy a 2019-es háromnegyed éves számok felülmúlják 2018 egészét. Ráadásul nagyon durván.

2019. 1-9.hó 2018 egésze 1. BMW i3 427 db 335 db 2. Nissan Leaf 150 db 108 db 3. Tesla Model S 77 db 47 db 4. Renault Zoe 60 db 5. Citroën C-Zero 44 db 6. Peugeot iOn 26 db 7. Mitsubishi i-Miev 17 db 8. Tesla Model 3 16 db 9. Tesla Model X 12 db 10. VW e-Golf 4 db

2020 lesz az elektromos autók éve Európában, a most 20 körül járó modellszám duplázódik majd. 2021-ben pedig megint belép a piacra legalább 20 még újabb modell – meglátjuk, hogy ez a soha nem látott változássorozat milyen hatással lesz nyugaton a használt villanyosok áraira. Aztán ebből következően a magyarországi használtautó-piacra. Igény lenne nálunk is normális áron elérhető elektromos autókra, az nem kérdés.