Világítás is van rajta

Rossz hírünk van, senki nem tudja, hogy mi ez. Persze be lehet tuszkolni többféle fiókba is, például ha 300 Wattnál nagyobb teljesítményű, de a 4kW-ot még nem éri el, és megfelel a többi szabálynak, akkor már segédmotoros kerékpárnak számít, így kell rá biztosítást kötni – ami alvázszám hiányában bajos lehet – és kell rá bukósisak is. llyenkor úttesten lehet vele haladni, járdán, bicikliúton pedig nem.

Ha messziről, kicsit hunyorítva kerékpárnak minősítjük, akkor megnyílik előttünk a bicikliút, de a járdára továbbra sem lehet vele felmenni. Persze ha bicikliként használja valaki, akkor a bringás kötelező felszereléseknek is rajta kéne lenni, kezdve a két darab féktől, a prizmákon, világításon át a csengőig. Igaz, ezekből a két féken kívül minden megtalálható a kipróbált rolleren is, de mivel a kerékpár meghatározásánál az emberi erővel hajtás is lényeges, az elektromos roller pedig csupán a gázkar húzásával működik, mégsem törzskönyvezhetjük bringaként.

Kategorizálhatjuk még egyéb közlekedési eszközként, vagy játékként is, akkor bóklászhat vele a rolleres a járdán, de sem az úttestre, sem kerékpárútra nem hajthat vele. Más lehetőség talán nincs is, így többek között állóhajónak sem vizsgáztathatjuk, bármennyire is vonzó ez a lehetőség.

Törvényen kívül

Az elektromos hajtású, ilyen-olyan kerekes járgányok elterjedése olyan hirtelen történt meg, hogy a szabályozás ezt nem tudta követni és alaposan lemaradt. Németország azért már kapcsolt, ott idén nyártól tilos a járdán rollerezni és ősztől Franciaországban is tiltják majd a járdán rollerezést. A németek kemény kézzel bánnak a villanyrolleresekkel, csak 14 éves kortól lehet ezeket használni, illetve a napi.hu tegnapelőtti híre alapján a nyártól érvénybe lépő szabályok kidolgozásának alapelve az lesz, hogy a lassabb, és a gyorsabb, legfeljebb 20 kilométeres végsebességre képes elektromos rollerekkel is csak a kerékpárutakon, a kerékpársávokban és a közös használatú busz- és kerékpársávokban lehet közlekedni. Bukósisak viselése nem lesz kötelező, ugyanúgy, ahogy külön jogosítvány sem szükséges, de felelősségbiztosítást kell majd kötni az elektromos hajtású rollerekre.

Itthon egyelőre a szabályozás kimerül abban, hogy az V. kerületben, illetve a várban tiltják ezeket a járgányokat. Itt főleg a gyalogutakat elárasztó, csoportokba verődve bóklászó városnéző Segway-ek verhették ki a helyieknél a biztosítékot, de a szabályozás értelmében szinte minden elektromos hajtású kerekes dolgot kitiltottak az V. kerületi járdákról. Pedig a roller nem hülyeség, tömegközlekedéssel kombinálva egész jól kiválthatja az autót.

Hogy működik a rollerbérlés?

Egy telefonos applikáció letöltése, telepítése után még meg kell adni a hitelkártyánk adatait, majd feltölteni a pénztárcánkat. Mármint a virtuálist, amiből majd a használati díjat vonják. 2500 forint a legkisebb összeg, de lehet többet is tolni rá, illetve van olyan beállítás is, hogy ha elfogy a keret, akkor automatikusan újra töltse a rendszer a kártyánkról. A következő lépés a rollerkeresés, amit egy jól áttekinthető térképes felületen lehet megtenni, amin a roller elhelyezkedés és töltöttségi állapota is látható. Ha a közelben vagyunk, de nem látjuk az eszközt, meg is lehet csörgetni, hátha csak egy oszlop mögött kuksol szerencsétlen.

Amikor megvan, a telefon fényképezőjével be kell olvasni a kormányon található QR kódot, majd nyitni a rollert. Innentől szabad a pálya. Hogy a hozzám hasonló, figyelmetlenül gyorsan átlapozós arcok ne járjanak úgy, mint én, az első utazás megkezdése előtt még egy halom checkboxot ki kell pipálni, – elmúltunk 18 évesek, nem fogyasztottunk alkoholt van érvényes jogosítványunk, van sisakunk, stb. – különben a roller elkezd vadul csilingelni.

Szerencse, hogy nemcsak ez védi meg a lopástól, mert míg vadul jajveszékelt mellettem, a kutya sem kérdezte meg, hogy mik a terveim vele. Innentől csak a gázkart kell húzni és örülni a villanymotornak. Ha vége a mókának, akkor a szolgáltatási területen belül letámasztani és lezárni. Az applikációban zölddel jelzett területen kívül is találhatunk rollert és le is lehet itt zárni őket használat után. Ugyan én a szerkesztőség környékéről indultam és oda is tettem vissza, mégsem küldtek semmiféle figyelmeztetést, hogy ez így nem lesz jó.

Roppant szimpatikus húzás, hogy ha leállunk a rollerrel és az pár percig nem mozdul, akkor előbb utóbb kapunk egy üzenetet, hogy ha befejeztük a rollerezést, akkor zárjuk le az eszközt és így nem ketyeg tovább az óra. A másik szerethető dolog, hogy nemcsak lezárni, hanem szüneteltetni is tudjuk az utat, aminek akkor lehet jelentősége, ha beugranánk valahova egy kávéra, fagyira, akármire, de aztán mennénk is tovább a rollerrel.

Mennyibe kerül?

A rollerhasználat nem tűnik vészesen drágának, egy feloldás 250 forint és onnantól minden egyes perc 50 forinttal terheli meg az egyenleget. Ugyan egy BKV jeggyel messzebbre és gyorsabban el lehet jutni, de azért a roller csak mókásabb és arra megy, amerre akarjuk.

Hogy megy?

Sík úton pillanatok alatt bele lehet szaladni az elméleti maximum, 24 km/órás sebességnél többe is. Legalábbis, ha a fedélzeti sebességmérő adatait nézzük. Emelkedőn viszont már a 75 kilogrammos rolleressel is durván belassul a járgány, a Szépvölgyi úton felfelé a 15 km/órás tempónál nem igazán tudott többet. Papíron 150 kilogrammos ember is felpattanhat rá, ami azért már megizzaszthatja a villanymotort. Ami viszont ennél is problémásabb, hogy csupán egyetlen fék található rajta, ami a hátsó kerékre hat, magyarul nem várható el tőle meggyőző lassulás. A roller amúgy elsőkerék-hajtású, ami bringás fejjel furcsa ugyan, de azért hamar megszokható. A picike kerekek viszont állandó odafigyelést igényelnek, az első már aránylag kis úthibában is képes elakadni és oltári taknyolás lehet a figyelmetlen száguldás vége. Nem véletlenül kell(ene) rajta sisakot viselni, de valljuk be, elég életszerűtlen lenne, ha mindenkinél lenne bukó, aki csak rákíván egy pár kilométeres városnéző rollerezésre.

Mire jó?

Már csak a zöld területek elhelyezkedéséből is látszik, hogy a leginkább a bóklászós, Duna parti városnézéshez a legjobb társ egy villanyroller. Nem kell hozzá dokkolót vadászni, bárhol fel- és letehető, jóval könnyebb vele gyakran megállni, elindulni, mint egy biciklivel, viszont nem is ad akkora komfortot és nehezebb belőle mondjuk három darabot egyszerre leakasztani.

Keress vele pénzt!

Naponta begyűjteni és feltölteni a csekély hatótávú akksikat, elég hervasztó munka lehet. Már, ha nagyban kell tolni. Egyet egyet hazafelé felszedni és töltőre dugni, már nem annyira vészes, pláne, ha pénzt is lehet vele keresni. Ha megtetszett az ötlet, akkor az applikáció egyik menüpontjában tudsz jelentkezni „Juicer”-nek.