Kedves Tibor! Autó cserén gondolkodok (BMW 116i 2007-ről) Audi A5 (2011-2014) 1.8 vagy 2.0 tfsi, manual váltos. Első keresekeseket néztem de a quatrok is érdekelnének. Németországból szeretnék behozni egyet. Csak olyat neztem ami 1 tulajos vezetett szerviz könyves viszonylag kevés kilométerrel (150ezer alatt). Árban pedig 10 ezer €-ig. Van valami amit tudni kell ezeknek az autóknak a szerviz igényükről esetleg típus hiba? Előre is köszönöm válaszát!

Kedves Noémi!

10 000 euró alatt csak hulladékot fog kapni kint Audi A5-ből töröktől, hamis szervizkönyvvel, tekert órával. BMW 116i előfordulhat ezért az összegért, de nem éri meg kintről behozni. Mire kifizet mindent és hozzáadja az idejét és energiáját, nem jön ki jobban, mintha itthon vásárolná. Ha behozatja, kifizeti a cég hasznát is. Nekik is akkor éri meg elhozni, ha sok haszon marad az autón, ami csak sérült, hibás, sokat futott autó esetén lehetséges. A jó autókért kint is jó árat kérnek.

Az Ön által felsorolt valós kritériumokkal nem létezik 6-8 éves A5. Ha mégis, nem ezért az összegért.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Csábító Fiat

Tisztelt Varga Tibor!

Ezt a használt autót találtam egy hazai autókereskedésben:(meglévő cseréjére)

Fiat Bravo 2013 1.4 16V, 36 572 km, Ár: 2 229 000 Ft

Szeretném ha véleményt mondana róla mint motor, futómű,elektronika,ár,típushibák bármi ami eszébe jut róla.Érdemes megvenni? Ezeket ellenőrizték: Alvázszám ellenőrzés A deklarált márka és modell valós Üzembehelyezés időpontjának ellenőrzése Első nyilvántartásba vétel éve forgalmi engedély szerint,Lopott gépjárművek adatbázisának ellenőrzése,A gépjármű nem szerepel a Magyar Rendőrség által lopottnak nyilvánított autók közt.

Meglévő leasing, végrehajtás, Áfa ellenőrzése. A gépjármű nem lízing tárgya semilyen lízingtársaságnál, a Carlife rendszer szerint nincs végrehajtás alatt és nem áfacsalás tárgya. Km-óra állás ellenőrzése.A Carlife Autógarancia rendszer adatbázisa szerint nincs gyanú szabálytalan km-óra állás manipulációra.Felvásárláskor az autón 107 paramétert ellenőrzünk.élethosszig tartó garanciát vállalnak.

Kedves János!

Nem attól lesz egy autó jó állapotú, hogy nem lopott, nincs leasing rajta és csak 36 000 kilométert futott 5 év alatt. Ha ilyen futásteljesítmény mellett 2 kilométerenként leállították (anyataxi), az összes gödröt megtalálták vele a városban és 20 másodpercenként nyomták be a kuplungot, nem biztos, hogy jó állapotban lesz az autó. Persze lehet, hogy valóban jó állapotú.

Rengeteg autót vizsgáltam, aminek 1xx paraméteres adatlapja volt és a fele sem fedte a valóságot.

Ha pörgették az órát két vizsga között, semmilyen adatbázisban nem lesz benne. Élethosszig tartó garancia csak a Rolex órára létezik. Használt autóra biztosan nem. Aki ilyen garanciát vállal, át akarja Önt ejteni!

Természetesen a fentiek ellenére lehet ez az autó remek állapotú, de mindenképpen nézesse át független szakemberrel vásárlás előtt.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Rohadnak a koreaiak?

Tisztelt Tibor!

Szeretném nagyobbra cserélni a most használt Hyundai Coupet, család van, már kevés a hely. Jelöltek: Kia C’eed / Hyundai i30 (ha jól tudom kb ugyanaz a kettő), Chevrolet Cruze. Kombit szeretnék, kell a hely (de nem ez a fő szempont).

Főként városban járok rövid távokat a munka miatt, szóval mindenképp benzinest akarok (évi max 10e km-t megyek, de inkább kevesebbet), de az 1.4-es motort elkerülném szívem szerint, mert olykor azért mennék Budapestre, Balatonra stb (szolnoki vagyok), kell az erő. A jelölt típusokból az 1.6-tal szemeztem.

Keret rá 2,5-3 millió ft, de esetleg megdobva néztem Hyundai Elantrát és i40-et is, ami megmondom őszintén a preferált autó, nagyon beleszerettem az alakjába. ez esetben max 3,5 millióig elemennék, esetleg németből megéri-e behozni egy i40-et? Tudom, hogy a Kia-Hyundai vonalat erősen érinti a rozsdaprobléma… magam is tapasztaltam a Coupeval. A Cheviről olvastam, hogy jobban ellenáll. Ön mit javasolna?

Előre is köszönöm a válaszát! Dávid

Kedves Dávid!

A Kia Cee’d-Hyundai I30 nem rohad jobban, mint bármelyik kortársa. A nyugatról érkezettek futóműve viszont hajlamos az erős rozsdásodásra. A fenti két típus szerintem jobb autó, mint a Chevrolet Cruze. Szerintem nem éri meg ilyen értékű autóért kimenni Németországba. A neppereknek is csak azért éri meg, mert sok autót vesznek egyszerre és a lepukkantabbakat. Az I40 nagyon jó és szép autó. Ha talál egy jó példányt, érdemes belevágni.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

