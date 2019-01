Az tűnt fel még az ősszel, hogy az egyik ilyen traffipax-doboz körül mindenütt szépen lenyírta a sövényt az útkezelő, csak pont a kamera lencséje előtt nem, vagy két méter hosszban. Sajnos fotót már nem tudok mutatni erről a mókás helyzetről, időközben ott is lenyesték a tamariskát, viszont nagyon is sokat tudok arról mondani, hogy miért nem tűnt fel a rendőrségnek, hogy a traffipaxuk nem nagyon tud mérni a dzsungeltől. Azért, mert ezek a traffipaxok már eleve nem is működnek.

A lenti képen látható, eredetileg 2007-ben felszerelt kütyükről van szó (18 darab van belőlük az M1, az M7 és az M3 mellett):

Amelyekre a vonatkozó törvény szerint ilyen előjelző tábla figyelmezteti az autósokat:

Ezt a kérdést tettem fel a Rendőrség sajtóügyeletének:

„Kedves Sajtós Kollégák – kérdésünk, hogy a VÉDA-korszak előtti fix sebességmérők, az autópályákon lévő, elfordítható szekrényekben lévő berendezések üzemelnek-e még! Ezzel kapcsolatban arról is kérünk szépen információt, hogy ha ezek még működnek, milyen eredményességgel használja őket a Rendőrség: napi/heti hány gyorshajtást rögzítenek, szoktak-e még bírságokat kiszabni ezen kamerák mérései alapján!”