Kéken füstöl, de csak öt kiló, megvegyem? Tibor, a nepperek réme válaszol! Belém jöttek, elhajtottak – az én károm? Jogi szakértőnk tanácsot ad! ET-szám – eszik, vagy isszák? Abroncsmágusaink segítenek megfejteni a bajos kérdéseket.

Merjek TSI-motorral szerelt Volkswagent venni?

Olvasónk kérdez

Üdvözlöm,

Gépjármű vásárlás előtt állok. Egy Volkswagen Golf 6 szeretnék vásárolni mert nagyon megtetszett és szeretem a Volkswageneket.

Kb 2009-2010 évjáratút nézegettem.

Mi a véleménye a 1.4 TSI motorokról? Érdemes ilyen autót vásárolni vagy a sima szívó 1.4t válasszam? Mi a legnagyobb hibája a TSI motornak hosszú távon?

Válaszát előre is köszönöm

Kedves Balázs!

Szakértőnk válaszol

A Volkswagen Golf 6 1.4 TSI motorok vezérlése 2009-2010-ben még láncos megoldás volt. Sajnos konstrukciós hiba miatt ezek a vezérlések akár 100 000 kilométer alatt tönkremennek és a motor teljes megsemmisülését is okozhatják. A csere drága és idővel újra problémát okozhat, bár a megerősített szettek tovább bírják. A szívószelep kokszosodása szintén típusbetegség. A legtöbb 1.4 TSI-ben kettős tömegű lendkerék is megtalálható, de ezek tovább bírják, mint a dízel társaik. A turbós benzines motorok nagyon kényesek a szervizelésre és az olaj minőségére. Előfordulnak olajfogyasztás problémák is. Itt talál pár érdekes információt ezekről a motorokról is. 1.4 FSI motorok ebben az évjáratban már nem léteznek.