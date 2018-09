A Tarraco valódi zászlóshajóként jelenik meg a spanyolok palettáján: új arculati elemeket vezet be, és szélesebbre tárhatja a márka előtt a világpiacokra nyíló kaput. Ráadásul egy egyedülálló marketingfogással arról is gondoskodott a SEAT, hogy az ügyfelek magukénak érezzék az új modellt:

„Az autóiparban elsőként a nagyközönségre bíztuk a típus elnevezését. Az érdeklődés minden várakozásunkat messze felülmúlta, több mint 145 ezren szavaztak a kampány utolsó körében, a közösségi médiákban is sokan foglalkoztak a témával, a pályázat lezárultával pedig ezrek érdeklődtek a végeredményről. A Tarraco név elsöprő győzelmet aratott, az emberek 52 százaléka szavazott rá, így végső soron ügyfeleinkkel együtt hoztuk világra az autót, közös sikerünket és büszkeségünket” – mondta Luca de Meo, rávilágítva arra, hogy az új szabadidőjármű bizonyos formai elemei (például a markáns hűtőmaszk vagy a hátsó lámpatesteket összekötő fénycsík) a jövőben az egész márka arculatát meghatározzák majd.

A Tarraco névadása igazi pán-európai sikertörténet, a modell pályafutását azonban nem szeretné az óvilágra korlátozni a SEAT. A valódi globális jelenlétre törekvő márka Észak-Afrika után Kínában is egyre stabilabb lábakon áll, és már megkezdték egy lehetséges latin-amerikai bevezetés előkészítését. A szabadidőjárművek világszerte népszerűek, így a Tarraco – valamint két kistestvére, az Arona és a Ateca – kulcsszerephez juthat a terjeszkedésben, a SEAT azonban technológiai szereplőként is előrébb kíván lépni.

„Kínában a Volkswagen-csoport helyi kutatási és fejlesztési tevékenységeinek élére áll a SEAT, részt veszünk a helyi K+F központ létrehozásában, elektromos és autonóm mobilitási technológiákat, konnektivitási megoldásokat fogunk kidolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag itt fogunk elektromos autókat gyártani, ám innovációs képességeink kiterjesztéséből az európai piacra szánt termékeink is profitálni fognak” – árnyalta a globális jelenlét kérdését Luca de Meo, majd hozzátette: a Tarracóból is készül majd plug-in hibrid verzió, ám a villamosítás terén prioritást élvez a Leon, illetve a márka 2020-ban bemutatkozó, tisztán elektromos modellje. Az EV technológia egyébként is kiemelt szerepet kap a SEAT távlati terveiben, amint arra a Cupra e-Racer versenyautó idei bemutatása is utal.

„A Cupra márka az autózás szeretete mellett tesz hitet, és a sportos SEAT-okkal szerzett, két évtizedes tapasztalatunkból táplálkozik” – fejtette ki nézeteit a Vezess.hu újságírójának de Meo. „Az elmúlt húsz évben hatványozottan nőtt az érdeklődés sportos modelljeink iránt, meggyőződésünk, hogy komoly potenciál rejlik önálló sportmárkánkban, a Cupra hatalmas lehetőséget jelent a SEAT és az ügyfelek számára egyaránt.”

Amikor arról kérdeztük, számíthatunk-e klasszikus kétajtós sportkupéra a Cupra kínálatában, a cégvezető diplomatikusan elkerülte a konkrét választ, az azonban jelzés értékű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy az idén függetlenített sportmárka első utcai modellje egy crossover: az Ateca lesz. Ami egy esetleges Cupra Tarracót illeti, Luca de Meo elnök úr csak annyit mondott: „Amint úgy döntünk, hogy helye van kínálatunkban, időben tájékoztatjuk erről ügyfeleinket.”

A jövőt egyébként most minden eddiginél nehezebb pontosan megjósolni, árulta el a Vezess.hu munkatársának a SEAT vezetője. „Huszonöt éve, amikor elkezdtem az autóiparban dolgozni, senki nem sejtette, hogy a szabadidőjárművek ilyen diadalmas karriert futnak be. Ez azonban csak egy azok közül a hatalmas átalakulások közül, amelyek jelenleg zajlanak az autóiparban. Elektromos meghajtás, autonóm mobilitás, online kapcsolódás, autómegosztás: megváltozik az autók használatának és birtoklásának a módja, de maga az autó, mint gépezet is átlényegül. Azt kérdezik, mi lesz tíz-tizenöt év múlva? Az elsősorban az ügyfelek igényein múlik. Személyes véleményem szerint nem egy, hanem sok és sokféle autót fogunk vezetni. A piac számtalan lehetőséget kínálva alkalmazkodik az egyének és a városok elvárásaihoz, de a végén a vásárló dönt arról, minek van helye, és minek nincs. A SEAT mindenesetre izgalmas kihívásként tekint a jövőre, amiben aktívan, stratégiai partnerként kívánunk részt venni.”