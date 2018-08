A WLTP-s szabványra való átállás miatt csökken majd a növekedés, de az év végére várhatóan 30%-os aránnyal tudunk zárni – közölte Papp Zoltán. Az új fogyasztási szabvány miatt szükségessé vált új típusbizonyítványok készítése nyomán a márkavezető elmondta, hogy a legnagyobb volumenű modelleknél nem lesz gond, ki tudják szolgálni az ügyfeleket, ugyanakkor speciális modellek esetében akár januárra is tolódhat a szállítás.

2018 első hét hónapjában 342 ezer autót értékesített a márka, amely több mint 20 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Magyarországon ennél is impozánsabb a növekedés, hiszen hét hónap viszonylatában 40%-os, de augusztus végére elérik az 50%-os növekedést is. Mostanra a tavaly egész évben eladott darabszám elkelt. Ebben szerepe van, hogy Idén kelt el a SEAT eddigi legnagyobb egyben eladott flottája, 178 db autót vásárolt egy telekommunikációs vállalat.

„Nagyon jó most SEAT márkaigazgató lenni” – így kezdte sajttájékoztatóját Papp Zoltán SEAT márkaigazgató szerdán. A szakember beszédében kiemelte, hogy a márka most növekedési pályán van, azt követően, hogy olyan modellekkel indítottak offenzívát, mint az Ateca, Ibiza, Arona.

Míg korábban az Ibiza és a Cordoba volt idehaza a legnépszerűbb modell a márkán belül, mostanra a Leon a legnagyobb darabszámban eladott modell, amelyet az Arona és az Ateca követ a sorban. Mint a szakembere a Vezessnek elárulta a márka jelenleg jó pozícióban van a Volkswagen-konszernen belül, miután a legfiatalabb ügyfélkörrel rendelkezik, ugyanakkor a legnagyobb araányban tud új ügyfeleket magához csábítani. Jelenleg a fő gond, ha az ügyfél nagyobb, drágább modellt keres, hiszen az nincs a kínálatban. Ezt a problémát orvosolhatja majd az új 7 személyes szabadidő autó érkezése. A Tarraco-ból az első autók decemberben, januárban készülnek el, így februártól jelenhet meg a piacon a modell. Ám ezzel sem zárul le a szabadidő-autó flotta bővítése, mert már terveik az új kupé-SUV modellt is.

Ennél is fontosabb hír, hogy jövő év második felében, mutatkozik az új Leon. A modell már nemcsak belsőégésű motorral készül majd, de lesz belőle konnektorról tölthető hibrid változat is. Ezzel a SEAT is nagyobb lendülettel veti magát az alternatív hajtások piacára, ahol 2020-ban tervezi bemutatni tisztán elektromos hajtású autójukat. EZ a modell 500 kilométeres hatótávolságot tud majd.

Miután tavaly több mint tízezer Cuprát adott el a SEAT, ennek nyomán iéntől önálló márkaképt folytatja az eddig a legsportosabb modelleket jelző brand. Első modelljük a Cupra Ateca . A 300 Lóerős modell sikerét abban látják, hogy a konkurenseknek nincs hasonló autójuk, csak prémium márkák kínálnak ilyen teljesítményszintű SUV-t. Hazánkban is lesz egy Cupra kereskedő, amely erre a célra külön részt épít ki a szalonban.

Forrás: Seat