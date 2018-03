A divathoz illően szabadidő-autóval, egész pontosan a Seat Ateca 300 lóerősre izmosított változatával indult útnak a Volkswagen spanyol tagozatának sportmárkája, a Cupra. Természetesen hamarosan több utcai modell érkezik, addig azonban készítettek valami igazán különlegeset, az elektromos versenyautót. A Cupra e-Racer koncepció alapjául a Seat Leon TCR szolgált és ez a világ legelső elektromos meghajtású túraautója.

Az átalakítás nem csak a hajtást érintette, hanem a külsőt is. Alaposan átdolgozták a karosszériaelemeket, így agresszívabb lökhárítók, hatalmas diffúzor és gigantikus hátsó szárny került a fehér autóra. Természetesen a beltér is versenyautós, csupán a legszükségesebbek vannak a fedélzeten, a pilóta kagylóülésben foglal helyet, a biztonságot pedig bukócső fokozza. A hátsókerék-hajtású autó teljesítménye alapvetően kicsit több mint 400 lóerő, de négy elektromotorral akár 670 lovas is lehet. Az akkucsomag miatt az autó nagyjából 300 kilogrammal lett nehezebb az eredeti versenyautónál.

Több részlet látható a Cupra e-Racer versenyautó tanulmányból az alábbi videón: