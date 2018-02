Ha csak az alapján kellene megválasztani Az Év Autóját, hogy melyik autót a legjobb vezetni, az Alfa Romeo első szabadidő-autójának, a Stelviónak alig akadna ellenfele. Merev karosszériájával, kiváló futóművével, kis áttételezésű, pontos kormányával magas felépítése ellenére úgy mozog az úton, mint egy jófajta gokart, csak éppen sokkal gyorsabban, amit erős és pörgős benzinmotorjainak és villámgyors ZF váltójának köszönhet. Kicsit árnyaltabb a kép, ha a praktikusság kerül terítékre: hátul kicsit szűkös a tér, a média-információs rendszer, beleértve a navigációt is, idejétmúlt, a vezetőt segítő rendszerek száma korlátozott és az utastérben az anyagminőség is csak részben felel meg a prémium elvárásoknak. De menni vele, maga az álom, főleg persze az 510 lóerős, háromliteres, V6-os, biturbó benzinmotoros QV-vel… Részletes leírás a Stelvióról ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene nagyon jó vezetni

kiváló úttartás

remek kormányzás

jó vezetői üléshelyzet

erős és pörgős benzinmotorok

gyors automata váltó

nagy csomagtartó

gazdag felszereltség második sorban korlátozott helykínálat

kevés vezetést támogató rendszer

idejétmúlt információs rendszer

feszes rugózás

Audi A8

Alumínium helyett immár többféle anyagból (acél, alu, karbon) építkezik az A8. Tömege körülbelül annyi, mint a régié. A képre kattintva galéria nyílik!

Elképesztő technikai tűzijátékot vonultat fel az Audi A8, amiben a legkevesebb az alapáron járó összkerékhajtás. De rendelhető hozzá az úthibákat figyelő, és a rugózást előre átállító aktív futómű, garázsba, illetve parkolóházba önállóan beparkoló, vagy dugóban egyedül araszoló rendszer, s, ha akarjuk, A8-asunkat a mobilunkról is irányíthatjuk. Eközben az utastérből eltűntek a gombok, mindent érintőképernyős felületekről irányíthatunk, igaz ugyan, hogy ezekre le kell nézni, ami elvonhatja a figyelmet. Az utastérben a helykínálat királyi, a minőség utolérhetetlen, a zaj pedig, mint olyan, nem létezik… Kicsit talán az is a baj, hogy az A8 nagyon elszigeteli mindentől a vezetőjét, ezért vezetése nem izgalmas – viszont végtelenül megnyugtató. Igaz, az árcéduláján álló szám is inkább a végtelenhez tart…

Mellette – Ellene kiemelkedő műszaki megoldások (harmadik szintű önvezetés, aktív futómű stb.)

összkerékhajtás alapáron

kényelmes rugózás

csendes utastér

kimagasló minőségi szint belül

óriási helykínálat

finoman járó, csendes és erős motorok korlátozott vezetési élmény (nagyon elszigetel mindentől az A8)

fedélzeti rendszerek kezelése elvonhatja a figyelmet (le kell nézni)

extrém magas árszínvonal

BMW 5-ös sorozat

Sajnos a vízes utakon összekoszolta magát az 5-ös. De azért így is jó a kiállása! A képre kattintva galéria nyílik!

Az új BMW 5-ös előnye az, ami mindig is volt, hogy egyszerűen minden területen jól teljesít. A különbség csak az, hogy az új még jobban csinál mindent, mint elődje. Könnyebb, de ugyanakkor erősebb és takarékosabb is, mint az volt, ráadásul utastere is tágasabb (bár hátul lehetne még inkább az), és főként még jobb minőségű, így végre egy szinten áll legnagyobb versenytársaiéval. Ugyanakkor továbbra is kategóriája legjobban vezethető autója, így vele jár a legjobban, aki szereti kezében tartani az irányítást. Mellette szól modern, könnyen kezelhető, minden ma elérhető lehetőséggel ellátott (internetkapcsolat, vezetői segédek stb.) média-információs rendszere, és az is, hogy kombiként és konnektoros hibrid kivitelben is elérhető. Mindehhez persze eléggé magas árszínvonal társul. Részletes leírás a BMW 5-ösről ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene jó vezethetőség

jó úttartás

takarékos és erőteljes motorok

csendes és rezgésmentes utastér

jó minőségi színvonal az utastérben

nagy csomagtartó

kombi karosszériával és konnektoros hibrid változatban is kapható a második sor nem túl tágas

alap futóművel és 19-es kerekekkel feszes rugózás

magas árszínvonal

Citroen C3 Aircross

Vitathatatlanul feltűnő jelenség a Citroen C3 Aircross. A képre kattintva galéria nyílik!

Szó szerint figyelemre méltó kis szabadidő-autó a Citroen C3 Aircross. Abban az értelemben mindenképpen, hogy látványos formatervével magára vonzza a tekinteteket. Ráadásul a hatás fokozható, annyiféle színösszeállítás és egyedi megoldás rendelhető hozzá. Praktikus szempontból belül is sokat nyújt használójának az Aircross, utastere ugyanis elég tágas egy egész családnak, a csomagtartóról is elmondható ugyanez, ráadásul mindkettőnek a mérete (igaz, egymás rovására) átalakítható, ha megvesszük hozzá a hátsó pad eltolhatóságát. Az utastér ráadásul legalább olyan hangulatos, mint kívül, legfeljebb a média-információs rendszer kezelésének megtanulása okozhat némi fejtörést. Mivel a motorok is takarékosak, a mindennapi használatra tökéletesen beválik a kis francia, ám akik olyat szeretnének, aminek a vezetése is okoz némi izgalmat, máshol kell keresgélniük. Részletes leírás a Citroen C3 Aircrossról ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene tágas utastér

nagy csomagtartó

jópofa formaterv

sokféleképpen variálható utas- és csomagtér (feláras)

sokféleképpen szabható az egyéni igényekhez

alapvetően kényelmes rugózás kanyarban erős oldaldőlési hajlam

felütésre hajlamos futómű

legkevésbé sem izgalmas vezethetőség

tanulást igénylő média-információs rendszer

Kia Stinger

Jól sikerült a forma, ami Kovács Miklós formatervező munkáját is dicséri. Ha nem lenne rajta embléma, megmondanánk, hogy Kia? A képre kattintva galéria nyílik!

A hét, döntőbe jutott típus közül az Alfa Romeo Stelvio mellett a Kia Stinger a másik, amelyik kimondottan a vezetési élményről szól – különösen, ha a 370 lóerős, V6-os, 3,3 literes, biturbó benzinmotoros és ezzel együtt járóan összkerékhajtású változatban sikerül helyet foglalni. Ez 4,9 másodperc alatt ugrik 100 km/órára, ami akkor sem rossz eredmény (egy Kiától!), ha a Stelvio QV-nek ugyanehhez csak 3,8 s kell. Lényeg a lényeg: gázadásra jól ugrik a Stinger, amit legfeljebb a váltó ZF váltókhoz képest érezhető lassúsága korlátoz kissé, kanyarban szépen, kiszámíthatóan fordul, és eközben még élvezzük is az irányítását. Praktikus oldalon viszont a forma áldozatául esett a hátul a belmagasság és a csomagtartó befogadóképessége (406 liter). A Stinger mellett szól még az ára, ami ugyan alacsonynak nem nevezhető, de a versenytársakénál jóval kedvezőbb. Részletes leírás a Kia Stingerről ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene kimondottan jó vezethetőség

jó és biztos úttartás

erőteljes motor (V6 benzin)

pontos kormány

magas, de a kategórián belül versenyképes árszínvonal

hét év garancia második sorban korlátozott belmagasság

vetélytársakénál kisebb csomagtartó

lassú automata váltó

Seat Ibiza

Már a kiállásán is látszik, hogy sokkal szélesebb az új Ibiza, mint a régi volt. Ebből is következik, hogy nagyon tágas belül. A képre kattintva galéria nyílik!

Nagy dobás a Seattól az új kis Ibiza, ugyanis kategóriájában minden összehasonlítást kiáll. Pillanatnyilag leginkább a vezetői támogató rendszerek korlátozott számát vethetjük a szemére, de azon túl mindenben a legjobbat hozza. Utastere nagyon tágas (széles is), csomagtartója nagy, motorjai takarékosak, váltója pontos, futóművének hangolása pedig egyszerre nyújt kényelmet és biztos, kiszámítható úttartást. Utóbbit jó vezethetőség fejel meg, amit nem utolsósorban a pontos, jól eltalált rásegítésű kormánynak köszönhetünk. Mindennek tetejébe az ára is kedvező, igaz, ha túl sok pipát teszünk az extra listára, a végén szabad szemmel is jól látható végösszeget kaphatunk eredményül. Igaz, ez legfőképp azokat fenyegeti, akik Ibizájukat a sportosság irányába szeretnék eltolni, amire persze adott a lehetőség. Részletesebb leírás az új Seat Ibizáról ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene tágas utastér

nagy csomagtartó

jó minőségi szint az utastérben

jó vezetni

jó úttartás

takarékos motorok

kényelmes rugózás

könnyen kezelhető média-információs rendszer

versenyképes vételár korlátozott kilátás

kevés vezetőtámogató rendszer

Volvo XC40

Nemcsak a padlólemez új, hanem a formavilág is. Kimondottan divatosra és fiatalosra sikerült az XC40. A képre kattintva galéria nyílik!

Tulajdonságai alapján nagyon ütőképesnek tűnik a Volvo új kompakt méretű szabadidő-autója, az XC40. Igaz, először riasztó lehet magas árszínvonala, de ennek oka az, hogy a svédek a legjobban felszerelt, legdrágább kiviteleket dobták először piacra. Hamarosan érkeznek a kisebb motoros, elsőkerék-hajtású változatok, amelyek ára előre láthatóan nyolc és fél millió forinttól indul. Ezért a pénzért pedig egy vadonatúj moduláris padlólemezre épült, tágas, sok rakodóhellyel és rengeteg biztonsági extrával ellátott, praktikus autót vehet át vásárlója. A két, jelenleg kapható motor (T5 benzin 247 lóerő, D4 dízel 190 lóerő) mindegyikéhez automata váltó és összkerékhajtás jár. A motorok erőteljesek, ehhez képest fogyasztásuk is elfogadható, a váltó viszont kicsit lassú. Ezzel együtt a vezethetőségre sem lehet panasz (bár persze közel sem olyan, mint az Alfában, a Kiában, vagy akár a BMW-ben), mert a futóművet ügyesen hangolták be arra, hogy egyszerre legyen kényelmes és jó úttartást adó. Részletes leírás a Volvo XC40-ről ezen a linken olvasható.

Mellette – Ellene tágas utastér

sok praktikus rakodórekesz az utastérben

elegáns, csendes és jó minőségű-kidolgozású utastér

alapvetően kényelmes rugózás

erőteljes motorok

rengeteg jól működő biztonsági extra tanulmányozást igényel a média-információs rendszer kezelése

Ebből a hét típusból kerül majd ki Az Év Autója 2018, miután a 23 országból kikerülő 60 zsűritag (köztük én és a Totalcarnál dolgozó Csikós Zsolt kollégám) egyéni szavazatainak összesítéséből kialakul a végeredmény. Nekünk úgy kell szavaznunk március elsejéig, hogy 25 pontot kell szétosztanunk legkevesebb öt típus között (persze lehet hatnak, vagy hétnek is adni pontot), úgy, hogy a legmagasabb adható pontszám 10. Lehet ennél kevesebbet is adni a saját, személyes listán első helyre tett típusnak, de az utána jövőnek legalább egy ponttal kevesebbet kell adni (tehát egyértelmű elsőt kell választani, nem lehet megosztani az első helyet). A további helyeken már lehet egyforma pontot adni, ha egyformának érzi a zsűritag a két típus képességeit. (Volt olyan zsűritag, aki az általa elsőnek tartott típusnak 7 pontot adott, a maradék hatnak pedig egyformán hármat-hármat. Végül is együtt ez is 25 pont…) A régebbi pontozásokat egyébként meg lehet nézni a caroftheyear.org oldalon, a Voting grid menüpontba belépve, majd a választott zsűritag nevére kattintva.

Akinek van kedve, a leírt módszert követve megpróbálhatja, milyen lehet zsűriként pontozni, most azonban csak annyit kérnénk, hogy akinek kedve van, az alábbi szavazáson jelölje meg azt a típust, amely szerinte a leginkább megérdemelné Az Év Autója 2018 címet. Jó szavazást!

