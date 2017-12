Kényszeres adatfixált autóbuziként engem illet a feladat, hogy megénekeljem a legkevesebbet és a legtöbbet fogyasztó autókat a Vezess 2017-es tesztjárművei közül. Azért járművek, mert velünk van Gajdán Miklós, aki lélekben ma is inkább motoros, mint autós és az abszolút kétlaki Rácz Tamás is.

Erős év: lakóautótól olasz roadsterig

2017-ben nagyon erős évünk volt, a halmozottan hátrányos olasz autóipar gyümölcsei közül mindegyik emlékezetes, akár a FIAT 500 Riva, akár az MX-5-öt szilaj, erőcsúsztatós motorral kiteljesítő 124 Spyderre, akár az Alfa megmentésére alkalmas Stelvióra gondolunk. Az idei felhozatalban szerepel két mázsa feletti luxusrobogó, laza négymillióért és 26 millió forintos világjáró, összkerekes lakóautó is azoknak, akiket az öt csillag superiornál jobban vonz a kempingezés romantikája és függetlensége.

Nem sajnáltuk a táltosbenzint a Panamericana-rácsos álomautótól. Ereje, hangja, hatása mindent visz

A korrekt összehasonlítás érdekében a konnektorról tölthető hibrid Prius-szal fogyasztási versenyen összehozott 1,4 liter/100 kilométert ezúttal nem értékeltük. Ennek egyik oka, hogy a fogyasztási verseny nem hétköznapi üzem, éjjel az M0-son a Škoda Octavia 1,6i Dual is eljárt 6,28 literrel – még csak nem is benzinből, hanem autógázból. A másik ok, hogy a plug-in hibridek elektromos hatótávja nagyon egyénfüggő, ahogy a tulajok hajlandósága is vesződni a töltőkábellel. A harmadik, hogy a fedélzeti számítógépen kiírt átlagfogyasztás nem ér, csak a töltőállomásokon, teletanktól teletankig kiszámolt adatokkal foglalkoztam.