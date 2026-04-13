Az Olaszországban autózók számára régóta ismerős érzés a végtelennek tűnő araszolás a tűző napon. Most viszont ennek kézzelfogható következménye lesz. 2026. június 1-jétől ugyanis új szabály lép életbe – ha az autósok építkezések következtében késnek, visszatérítést kaphatnak az útdíjból. Ez egy átfogó reform első látványos eleme, amely a használatalapú díjszabást célozza – erről korábban a svájci Blick is beszámolt.

A rendszer logikája egyszerű, de nem enged minden helyzetben kibúvót. A kompenzáció csak akkor jár, ha a menetidő-növekedést pályakarbantartás vagy a nagy forgalom miatti torlódás okozza – baleset, extrém időjárás vagy mentési munkák esetén viszont az egyén viseli a következményeket. A számítás automatizált lesz, mivel a tényleges menetidőt összevetik az előre kalkulálttal, és ha az eltérés elér egy bizonyos szintet, az applikáció elindítja a kompenzációt.

Rövidebb, 30 kilométer alatti szakaszokon már bármilyen csúszás jogosultságot adhat, 30 és 50 kilométer között legalább 10 perc, hosszabb utakon pedig minimum 15 perc csúszás kell – ezek a kritériumok az ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti (Olasz Közlekedési Szabályozó Hatóság) hivatalos oldalán is megtalálhatók. A gyakorlatban a rendszer nem a klasszikus fizetőkapus útdíjfizetést érinti közvetlenül, hanem az automatikus azonosításhoz kötődik, például a Telepasshoz hasonló fedélzeti egységekhez és a rendszámalapú digitális elszámoláshoz. Vagyis a visszatérítés azoknál az utaknál működhet, ahol a menetidőt és az úthasználatot digitálisan követik.

A rendelkezés nem különböztet meg hazai és külföldi sofőröket, vagyis elvileg mindenki élhet a visszatérítéssel, aki útdíjat fizet az adott szakaszon – így például a nyaraló magyarok is. A részletek azonban még kérdésesek, különösen az igénylés módja és az egységes alkalmazás használata kapcsán, ami kulcskérdés lehet a külföldiek számára. Fontos, hogy a szabályozás kezdetben csak azon szakaszokra érvényes, amelyeket az ART üzemeltető kezel, de 2026 decemberétől már a több koncessziós modellben működő pályákra is kiterjesztik. Az olasz közlekedési hatóság és az állami autópálya-kezelők szerint ez nemcsak a közlekedők védelmét szolgálja, hanem egyensúlyt teremt a szolgáltatás minősége és a rendszer fenntarthatósága között.

Az olasz kormány az utóbbi időben egyszerre szigorít és lazít, hiszen keményebben büntetik a mobilozó sofőröket, miközben átláthatóbbá teszik a traffipaxok használatát, azáltal, hogy előre kötelező jelezni őket. Az útdíj-visszatérítés ebbe a kettős logikába illeszkedik, mivel türelmet és tudatosságot kér, de cserébe lehetőséget ad az anyagi kompenzációra. A reform egyik kulcsfontosságú eleme lesz még egy alkalmazás, amely minden olasz autópálya-üzemeltető számára közös lesz. Az app megmutatja az aktuális forgalmi helyzetet, tájékoztat a tervezett zavarokról és automatikusan kiszámítja a díj-visszafizetési összeget. Aki nem használ digitális szolgáltatásokat, továbbra is igénybe veheti az ügyfélszolgálatot vagy az üzemeltetők weboldalait.

Magyar szemmel ez különösen érdekes. Itthon az M1-es autópálya felújítása vagy az M30 részleges használhatósága miatt sok autós tapasztalta meg, milyen, amikor fizetsz a pályáért, de cserébe lassabban jutsz célba. A hazai válasz eddig díjkedvezmények és ideiglenes megoldások voltak – például Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében mintegy 15 ezer forintért, vagyis közel féláron lehetett megváltani a matricát. Ezzel párhuzamosan az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti, megsüllyedt szakaszának 2024-es lezárása után a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica mindössze 2500 forintba került kompenzációként.

Olaszország ugyanakkor rendszerszinten nyúl bele a kérdésbe, és konkrétan pénzt ad vissza. A nyaralást tervező hazai utazóknak ez egyértelmű üzenet, ugyanis ha idén nyáron Róma felé veszed az irányt szárazföldön, már nem teljesen kiszolgáltatottan ülsz a dugóban.

A cikk szerzője Szabó Máté