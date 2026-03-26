Nem kell ügyintézési díjat fizetni az e-matrica átírásáért azon hibrid járművek esetében, amelyeknél a zöld rendszámot 2026. november 30-ig fehér alapszínűre kell cserélni, és a változás karakterváltozással is jár. A forgalmi rendszám cseréjét ugyanis jogszabály teszi kötelezővé, és ezért díjmentes az e-matricát érintő rendszámcsere elvégzése is – írta a Magyar Közút útdíj üzletága.

Ennek megfelelően tehát nem kell ügyintézési díjat fizetni az e-matrica átírásáért azon plug-in hibrid (5P) és növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid (5N) elektromos autók esetében sem, amelyeknél kötelezővé vált a zöld rendszám fehér alapszínűre cserélése.

A közútkezelő szerint ezekben az esetekben az e-matrica vonatkozásában nem átírásról, hanem rendszámcsere szolgáltatásról van szó. Az ügyintézéshez nem szükséges személyesen bemenni a Magyar Közút útdíj üzletágának ügyfélszolgálati irodájába, a rendszámcsere szolgáltatás kérhető már videós ügyintézési csatornán is.

A rendszámcseréből eredő forgalmirendszám-változás átvezetéséhez le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt, vagy – ha a vásárlás nem benzinkúton történt – be kell mutatni az elektronikus nyugtázó értesítést, továbbá be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét, valamint a rendszámcsere tényét igazoló okiratot is.

A rendszámcsere a régi forgalmi engedélyről készült kép vagy fénymásolat és az új forgalmi engedély bemutatásával is igazolható, ezért javasolják, hogy a régi forgalmi engedély leadása előtt készítsenek arról képet vagy másolatot. Megyei matrica esetében az ügyintézés csak ugyanarra a megyére kérhető.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) még 2024-ben jelentette be a zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezményrendszer átalakítását. A módosított szabályozás értelmében az 5P és az 5N környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken 2026. november 30-ig le kell cserélni a zöld rendszámot. „Lezárul a zöld rendszámos luxusterepjárók kora” – írta akkor a minisztérium.