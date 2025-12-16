Az új rendszer a forgalom jelentős gyorsítását célozza, mivel lehetővé teszi a járművek megállás nélküli ellenőrzését. Az elektronikus útdíjszedés két technológián alapul: a járművekben elhelyezett ENC fedélzeti egységen, valamint a rendszámtáblák kamerás, automatikus leolvasásán.

Az elektronikus útdíjszedési rendszer (ESNC) a rendszám és az érvényes fizetési eszköz regisztrációját írja elő a 3,5 tonnáig terjedő járművek számára, míg a teherautóknak ENC-eszközt és automatikus rendszámleolvasást kell használniuk.

A rendszerhez való csatlakozás egy egységes országos online értékesítési felületen, mobilalkalmazáson és más digitális szolgáltatásokon keresztül történhet, emellett erre a célra kialakított gyors beléptető sávokon is elérhető lesz. A regisztráció az autópálya-kezelők ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a szerződött harmadik felek értékesítési pontjain is elvégezhető.

Az új rendszer bevezetését követően egy átmeneti időszakban még megmaradnak az autópálya-felhajtóknál található fizetőkapuk, ezeknél azonban már nem lesz személyzet, és sorompók sem működnek majd.

Az útdíjszedő portálok és kamerák telepítése már megkezdődött az A3-as autópályán (Zágráb-Eszék). A tervek szerint összesen 212 portált helyeznek el a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC), valamint más koncessziós társaságok által üzemeltetett hálózaton.