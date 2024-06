Talán az egyik legnépszerűbb nyaralási célpont a horvát tengerpart, ezen vélhetően a 2024-es szezon sem fog változtatni, ami már meg is kezdődött. Hőségriadóval dübörög a nyár, az évzárókat már megtartották az iskolákban is, az érettségizők pedig az utolsó cseppeket izzadják a feladatsorokra, de már csak napok kérdése és ők is fejest ugorhatnak a nyárba.

30 fok feletti hőmérsékletnél már mi is csak arra vágyunk, hogy a sziklákról a kristály tiszta Adriába csobbanjunk, de oda azért el is kell jutni. Mivel a legközelebbi tengerpart sietősen 5 óra alatt elérhető autóval, nem is igazán érdemes más alternatívában gondolkodni. Viszont érdemes figyelni egy rakás dologra, hogy minden flottul menjen, és ne piszkítson bele semmi a nyaralásba.

Autóval mész Horvátországba? Ezekre figyelj! 1 /9 Autópályán fizetőkapukon kell áthaladni Horvátországban(Fotó: Darwel/Getty Images) Autópályán fizetőkapukon kell áthaladni Horvátországban(Fotó: Darwel/Getty Images) Fotó megosztása: 2 /9 Az ENC jelú kapukon megállás nélkül lehet áthaladni, ha van eszközünk(Fotó: M-Production/Getty Images) Az ENC jelú kapukon megállás nélkül lehet áthaladni, ha van eszközünk(Fotó: M-Production/Getty Images) Fotó megosztása: 3 /9 1,9 méteres magasság fölött drágább az autópályadíj(Fotó: Matthew Micah Wright/Getty Images) 1,9 méteres magasság fölött drágább az autópályadíj(Fotó: Matthew Micah Wright/Getty Images) Fotó megosztása: 5 /9 Nem csak autópályákon lehet traffipax (Fotó: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images) Nem csak autópályákon lehet traffipax (Fotó: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images) Fotó megosztása: 6 /9 1700 új traffipaxot helyezett ki a rendőrség Horvátországban (Fotó:Westend61/Getty Images) 1700 új traffipaxot helyezett ki a rendőrség Horvátországban (Fotó:Westend61/Getty Images) Fotó megosztása: 7 /9 Tankoláskor legyünnk résen, átverésekről lehet hallani a kisebb kutakon(Fotó: Sean Gallup/Getty Images) Tankoláskor legyünnk résen, átverésekről lehet hallani a kisebb kutakon(Fotó: Sean Gallup/Getty Images) Fotó megosztása: 9 /9 1,9 méteres magasság fölött drágább az autópályadíj(Fotó: Dallas and John Heaton/Getty Images) 1,9 méteres magasság fölött drágább az autópályadíj(Fotó: Dallas and John Heaton/Getty Images) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mindenekelőtt tedd zsebre az autód forgalmi engedélyét és a jogosítványodat, mert Horvátországban köteles leszel megmutatni a rendőrnek mindkettőt, ha igazoltatnak. A szokás nagy úr, hiszen Magyarországon már nem kell magadnál hordanod egyiket sem, de nyaralásra mindenképpen vidd magaddal. Azután indulhatsz is!

Autópálya használat

Horvátországban fizetőkapus rendszer működik, vagyis nem tudsz autópálya matricát venni sem előre, sem az országba belépéskor. Az autópályára felhajtva először egy bizonylatot kapsz, és csak akkor kell fizetned, amikor elhagyod az autópályát. Érdemes észben tartani a kategóriákat, mert a horvátok nem szállítható személyek alapján szabják meg, hanem magasság alapján. 1,9 méteres magasságig számít személyautónak az adott jármű, afölött drágább kategóriát számol a fizetőkapu.

Mikrobuszoknál és teherautóknál ez érthető is, viszont lehet olyan személyautó, ami beleeshet ebbe a kategóriába. Aki például Land Rover Defenderrel indul neki, akkor sem ússza meg a drágább autópályadíjat, ha a kapu előtt a legalacsonyabbra állítja a felfüggesztést, mert minimum 1,92 métert fog mérni a kapu. Ugyanez lehet a helyzet a tető dobozzal crossovereknél és SUV-knál, ha így tervezel, mindenképp a magasabb kategóriájú díjakkal számolj.

Még lehet készpénzzel és kártyával is fizetni a kapuknál – hírek szerint ezt idénre tervezték, hogy megszüntetik, de még nem történt meg – a fizetőeszköz pedig már Horvátországban is euró, így készpénz esetén ezzel készülj. Többféle kapun mehetsz át a lehajtáskor, van készpénzes, bankkártyás és ENC-s kapu is, utóbbit mindjárt kifejtjük, mit jelent. Mindig a kp-s sorok a leghosszabbak, de a kártyás is feltorlódhat, a félreértések elkerülése érdekében pedig már messziről érdemes megcélozni a nekünk megfelelőt, táblák egyértelműen jelezni fogják.

ENC-s megállás nélküli rendszer

A fizetőkapukon ENC érzékelővel felszerelt autóval megállás nélkül lehet áthaladni. Ezt az eszközt azok számára fejlesztették, akik sokat autópályáznak és alaposan megkönnyíti számukra a közlekedést. Nem helyi kiváltság, turistaként is használható. Vásárolni nem igazán érdemes egy alkalomra, mivel 15 euró a készülék ára, van azonban több cég is, akiktől lehet bérelni ilyen eszközt Magyarországon is.

Feltöltőkártyás eszközként működik, vagyis a bérléskor meghatározott összeggel, de a legtöbb esetben minimum 15 000 forinttal töltik fel, amiből az autópályás kapuk automatikusan vonhatják le az útdíjakat. Ez a legkényelmesebb és leggyorsabb módja az autózásnak Horvátországban, az ENC-s kapuknál a legnagyobb forgalomban is a legrövidebb a sor.

Többféle cég többféle megoldással foglalkozik ilyen eszközök bérbeadásával Magyarországon, így a működtetésben lehet eltérés, de minden esetben egyszerű megoldásokat adnak az átvételre, leadásra és az összegek feltöltésére is. A legtöbb esetben postai úton vagy futárszolgálattal, csomag automatával juttatják el a bérlőhöz az eszközt, de személyesen is át lehet venni szinte minden cégnél, és van, aki még az autópálya közelébe is kihozza, hogy útközben épp csak félre kelljen állnunk, a leadás szintén így történik.

Van, ahol előre kell meghatározni az összeget, és ha nem elég, utólag tudnak még rá tölteni, de van olyan is, ahol a különbözetet a leadás után lehet rendezni. Az eszközön nem marad pénz, ha nem autóztuk le a befizetett minimum összeget, minden esetben visszautalják. Napi díjat számolnak fel a bérlésért, ami általában 500 forint, de van, aki fixen 4000 forintot kér akkor is, ha két napra és akkor is, ha egy vagy két hétre visszük el. Az autópályadíjak, amiket levon, egyenlőek a készpénzes vagy bankkártyás kapuknál fizetendőkkel, de az áthaladás sokkal gyorsabb, ha valaki siet, mindenképpen ajánljuk, hogy ilyennel induljon neki Horvátországnak.

A népszerű útvonalak ennyibe fognak kerülni autópályán oda- és visszafelé is:

Határátkelés után Gorican – Zágráb: 5,8 € Rijeka és Isztriai félsziget Zágráb – Rijeka: 9,2 € Rijeka – Pula (Medulin): 10 € Rijeka – Rovinj: 8,2 € Rijeka – Porec: 9,4 € Rijeka – Umag: 11,8 € Dalmácia Zágráb – Zadar, déli szakasz: 16,5 € Zágráb – Vir sziget, Nin: 16 € Zágráb – Biograd : 17,6 € Zágráb – Murter: 18,9 € Zágráb – Vodice: 18,9 € Zágráb – Sibenik: 20,1 € Zágráb – Trogir: 22,1 € Zágráb – Split: 24 € Zágráb – Makarska: 27 € Zágráb – Ploce: 30,6 €

Traffipaxok

1700 darab vadonatúj sebességmérő kamerás eszközzel keményített be a horvát rendőrség 2024 januárja óta, így a szigor minden eddiginél erősebb, nem árt hatványozottan figyelni a tempónkra. A CroCodil névre keresztelt projekt tízmillió euróba került Horvátországnak, és olyan kamerákat szereztek be, amikkel mindkét menetirányt tudják egyszerre figyelni. Az eszközök helye nem minden esetben fix, változtatják, így szinte bárhol lehet készülni rájuk.

Ilyen szempontból eddig is fokozott figyelmet kaptak az autópálya alagutak, de most nagyjából minden alagútnál mérik a sebességet. Ezzel együtt viszont nem csak autópályán, de autóutakon, főutakon és településen belül is ugyanúgy mérhetnek, a rendőrség szerint kimondottan azért terjesztették ki a mérést, hogy a turisták is jobban odafigyeljenek a biztonságos közlekedésre és betartsák a sebességhatárokat.

A kamerák nem csak a sebességet, de az öv bekötését és a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonozást is figyeli. Sőt, állításuk szerint az sem ritka, hogy sokan letakart rendszámmal akarják megúszni, hogy bemérjék őket. Nekik rossz hír, hogy a kamerák a központi rendszerrel állnak közvetlen kapcsolatban és gyanús esetben automatikusan riasztják a legközelebbi járőrautókat. A traffik automatikusan indítják el a büntetéseket a rendszámok alapján és a horvát rendőrség közlése szerint a külföldi büntetéseket is gond nélkül kiküldik az adott ország hatóságának értesítésével együtt.

15 százalékos sebességtúllépésért vagy be nem kötött biztonsági övért 30 eurós (kb. 12 000 ft) csekket küldenek. Mobiltelefonozásért 100 eurót kell fizetni (kb. 40 000 ft), akárcsak a 16-25% közötti sebességtúllépésért, afölött 300 euró a büntetés (kb. 120 000 ft). A büntetések számát nem igazán maximalizálják, ha valaki többet is összeszed, több ezer eurós bírságokat is simán ki fognak küldeni a tulajdonosnak.

Tankolásos átverések

Több fórumon és közösségi médiás csoportokban is osztottak meg felhasználók olyan történeteket a közelmúltból, amik alapján a tankolásokra is érdemes extrán odafigyelni. Még véletlenül sem általánosítanánk és hivatalos források sem erősítik meg a következő sorokat, de a tapasztalatok, miszerint rengeteg helyen igyekeznek átverni az autósokat azt mutatják, hogy érdemes alaposan résen lenni tankoláskor is.

Miután rengeteg a turista, a „helyi erők” szeretik kihasználni, hogy az egyszerű nyaralók nem érzik magukat otthon, nem ismerik ki magukat az árakkal, helyszínekkel és mindenki igyekszik úgy tankolni, ahogy megszokta. A nagy állami üzemanyag töltő hálózat Horvátországban az INA, a tapasztalatok szerint ezek a kutak biztonságosak, gond inkább a kisebbeken lehet.

Sokan azt vették észre, hogy a kisebb töltőállomásokon, bár 6-8 kútfej is lehet, csak az egyiken tudunk hagyományos 95-ös és dízel üzemanyagot tankolni, a többin csak prémiumot, ami literenként 50-70 euró centtel (200-280 ft) is többe kerülhet. Drágább üzemanyagból nagyobb a bevétel, ez tiszta sor, és ha valaki már ott van, valószínűleg nem fog újabb benzinkutat keresni, hogy olcsóbban tankolhasson. Ha olcsón akarunk tankolni, várjuk ki a sort, ami ahhoz az oszlophoz áll – általában ez a hosszabb – aki amúgy is prémium üzemanyagot tankol csak, annak persze ilyentől nem kell félnie.

Több esetben is beszámoltak azonban olyan esetről, amikor a kútoszlop más összeget mutatott, mint amit a pénztárgép, utóbbi persze jelentősen magasabbat, a pénztáros persze nem beszél más nyelven, csak horvátul. Elég extrém eset az ilyesfajta átverés, nem állítjuk azt sem, hogy nem történt meg már sok emberrel, akár te is járhatsz így, ezért azt tanácsoljuk, hogy legyél résen. Fotózd le az oszlopon szereplő összeget, amikor visszaakasztod a pisztolyt, ne hagyd magad átverni.

Horvátországban jelenleg egy liter 95-ös benzin 1,43 euróba (566 ft) kerül még az autópályás benzinkutakon is, a dízel literje pedig 1,37 euró (542 ft). A prémium benzin felára 15-30 cent, a prémium gázolajé 45-50 cent, de ez jelentősen eltérhet, a 100-as benzin pedig átlagosan 1,90 euróba (752 ft) kerül literenként jelenleg.

Gondolj arra is, hogy a nagy meleg, a hosszú autópályázás és sok esetben a rengeteg emelkedő megszorongatja az autód technikáját is. Régebbi autóknál felforrhat a hűtővíz, elmelegedhet a fék és a fékfolyadék is túlmelegedhet. Legyen nálad tartalék desztillált víz, vagy legalább köss egy jó biztosítást, legalább az utazás idejére, amiben külföldi assistance szolgáltatás is szerepel, így nem kell azért aggódnod, mi történik, ha lerobbansz valahol. Egy helyi tréleres, szerelő komoly összegekkel könnyítheti meg a bankszámládat.

Készülj fel, legyél tisztában a lehetőségeiddel, ma már minden sokkal könnyebb, gördülékenyebb, mint 20-25 évvel ezelőtt volt. A horvát úthálózat sokkal jobb állapotú, mint Magyarországon bárhol, így autós élménynek sem utolsó célpont, de a tenger, a hegyek, a táj, és a pihenés, az számít igazán.