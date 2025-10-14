Miközben Magyarországon még 2008 januárjában megszűnt, Ausztriában a mai napig vásárolható klasszikus, szélvédőre ragasztandó autópálya-matrica, azonban már nem kell sokat várni arra, hogy a szomszédos országban is megtörténjen az átállás.

2027. február 1-jétől kizárólag digitálisan lehet megváltani az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat

– írt a változásról a Német Autóklub (ADAC).

A teljes átállás előtti utolsó évben az öntapadós matrica tűzvörös színben lesz kapható. Az osztrák állami autópálya-üzemeltető cég, az Asnifag szerint az éves matricákat több mint 75 százalékát már most is digitális formában vásárolják meg.

Abban viszont nem változik a rendszer, hogy a digitális matricák nemcsak online, hanem a megszokott értékesítési pontokon, azaz trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban és más értékesítő partnerhelyeken is hozzáférhetők lesznek.

Drágul az osztrák autópálya-matrica

Párhuzamosan azzal, hogy kivezetik a forgalomból a szélvédőre ragasztandó változatot, a fogyasztói árindexszel összhangban átlagosan 2,9 százalékkal többet kell majd fizetni az osztrák autópálya-matricáért.

Az áremelkedés értelmében

a jelenleg is csak elektronikusan megváltható, egynapos matrica ára 9,30 euró (3650 forint) helyett 9,60 euró (3770 forint) lesz,

matrica ára 9,30 euró (3650 forint) helyett 9,60 euró (3770 forint) lesz, a 10 napos matricáé 12,40 euróról (4870 forint) 12,80 euróra (5025 forint) nő,

matricáé 12,40 euróról (4870 forint) 12,80 euróra (5025 forint) nő, a kéthavi autópálya-matrica a mostani 31,80 euró (12 485 forint) helyett 32 euróba (12 565 forint) kerül majd,

autópálya-matrica a mostani 31,80 euró (12 485 forint) helyett 32 euróba (12 565 forint) kerül majd, míg az éves úthasználatért 103,80 euró (40 755 forint) helyett 106,80 eurót (41 935 forint) fognak elkérni.

Az új matricák november végétől válnak elérhetővé, ráadásul az éves matrica szokás szerint 14 hónapig, azaz jelen esetben 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig lesz érvényes.

Magyarországon ugyancsak inflációarányosan drágul az úthasználat – az augusztusi, 4,3 százalékos emelkedés tükrében 2026-ban az alábbiak szerint változnak az autópálya-matricák árai: