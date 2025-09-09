A vonatkozó hazai rendelet szerint az autópálya-matricák minden évben az augusztusi infláció százalékos mértékével drágulnak a következő évre. A várakozásoknak megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 4,3 százalékos inflációt állapított meg augusztusra, vagyis ennyivel drágulnak 2026-tól a matricák.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. még nem tette közzé a hivatalos 2026-os árakat, de a HVG.hu a 4,3 százalékos adat ismeretében már kiszámolta az új tarifákat. Ezektől legfeljebb néhány forinttal térhet majd el a hivatalos árazás.

Az éves matrica (D1) jövőre már 60 ezer forintnál is drágább lesz, várhatóan 61 760 forintot kell majd fizetni érte. A heti (tíznapos) matrica ára 6900, a havié 11 170 forint lesz, míg a megyei matricák 7190 forintba kerülnek majd.

A lista nem tartalmazza, de jövőre lesz egy 15 ezer forintos „négymegyei” matrica is. Ennek hátteréről itt írtunk: