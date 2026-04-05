2023 őszén extrém sportautó-tanulmányt mutatott be a Nissan. A Hyper Force (képeinken) egy akár 1360 lóerős villanyautót előlegezett meg, szilárd elektrolitos akkumulátorral, aktív aerodinamikai csomaggal, e-4orce összkerékhajtással. A pozicionálás, valamint a formaterv egyértelművé tette, hogy a GT-R szupersportautó valószínű utódjáról van szó.

Időközben azonban megváltoztak a piaci körülmények, számos más autógyártóhoz hasonlóan a Nissan is visszább vett a tisztán elektromos lelkesedésből, és inkább a hibrid technológiákban próbálja megtalálni a számítását.

Ez pedig a jelek szerint a cég sportos zászlóshajójára is igaz lesz: észak-amerikai szaklapok a Nissan helyi alelnökére, Ponz Pandikuthirára hivatkozva arról számolnak be, hogy a GT-R következő szériája, az R36 nagy teljesítményű hibridként léphet piacra, akár még ebben az évtizedben.

Az autó vadonatúj konstrukció lesz, kivéve egy elemét: azt a 3,8 literes VR38DETT turbómotort, amely a tavaly nyugdíjazott GT-R-ben szolgált annak teljes, 18 éves életciklusában.

A japán autóipari legnagyobb teljesítményű – legerősebb kivitelében 710 lóerős – belső égésű motorja önmagában már nem tudná teljesíteni a károsanyag- és zajkibocsátási előírásokat (ezért is kellett abbahagyni a gyártását), ám egy hibrid hajtáslánc elemeként biztos jövő várhat rá.

„A VR38-as blokk kiváló konstrukció, miért dobnánk el? Elképzelhető, hogy át kell dolgozni. Új hengerfej, új dugattyúk.” – sugallt egy lehetséges jövőt a márka amerikai főnöke a The Drive magazinnak április első napjaiban. „Szerintem 2028 táján már konkrétumokat jelenthetünk be, és reményeim szerint még ebben az évtizedben megérkezhet az új GT-R.”

Nem elképzelhetetlen persze, hogy a Nissan nem hagyományos hibridben gondolkodik, hanem az e-Power konfigurációban, amely fedélzeti áramfejlesztőként használja a belső égésű motort, a kerekeket pedig villanymotorral hajtja.

Amennyiben egy 600 lóerő körüli turbómotor biztosítja az áramellátást, egy kifejezetten nagy kapacitású, nagyfeszültségű elektromos rendszert építhetnek ki. A GT-R hagyományai szerint ebben az esetben e-4orce elektromos összkerékhajtásra számíthatunk, ami két villanymotorral biztosítja a tengelyek szelektív hajtását. A becsült összteljesítmény elérheti a 800 lóerőt.