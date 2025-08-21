Az utóbbi időkben ráfeküdt a szabadidőjárművekre a Nissan sportrészlege, a Nismo: egy éve mutatták be az Ariya Nismót, idén pedig a Patrolból készült sportváltozat. Nem meglepő persze, hiszen szép lassan elfogynak a piacról a hagyományos formátumú személyautók.

32 fotó

Az X-Trail Nismo esztétikailag a már korábban is látott stílusjegyeket vonultatja fel. A karosszériát sötét krómozás, fekete részletek és vékony piros sávok határozzák meg, ezen kívül nagy méretű keréktárcsák, elöl-hátul légterelők, hátsó diffúzor sugall dinamizmust. Utóbbiak nem csak dísznek vannak: a Nismo verzióra 29%-kal kevesebb felhajtóerő hat, mint az alapverzióra.

Az utastérben sportos piros részletekkel megbolondított ülések vagy kifejezetten sportcélokra szánt fűthető Recarók, valamint piros indítógomb várja a pilótát.

A futómű a Nissannál először alkalmazott, speciális Kayaba lengéscsillapítókat alkalmaz, amely minimalizálja a szabadidőjárművekre jellemző oldaldőlési hajlamot, de közben kényelmes rugózást kínál, élvezetes kanyarvételi képességek mellett.

Az e-4orce elektromos összkerékhajtás egyedi hangolással került az X-Trail Nismo alá: több erőt küld hátra, pontosabb kanyarvételt tesz lehetővé. A gyorsítási jellemzőket és a nyomatékelosztást is módosították.

Nem változik a hajtáslánc: ez Japánban csak az e-4orce elektromos összkerékhajtási rendszert jelentheti, ami 214 lóerőt ad le.

A fent említett el-SUV-osodás legutóbbi áldozata a Nissan Leaf, amely crossoverként tér vissza egy harmadik körre: