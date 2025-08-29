Hivatalosan is lezárult egy korszak a Nissan történelmében, ugyanis 18 évvel a bemutatkozása után az utolsó példány is elhagyta a gyártósort a GT-R-ből. Vitathatatlanul maradandót alkottak a japánok az R35-tel, amelynek érkezését összesen hatévnyi fejlesztői munka előzte meg. A sportkupé Japánban, Európában, de még az Egyesült Államokban is bezsebelt minden elképzelhető szakmai elismerést – ennek ellenére nem gyártják tovább a modellt, amelynek hattyúdalát két limitált kiadás hozta el.

Mielőtt nagykorúvá vált volna, mintegy 48 ezer darab készült a Nissan GT-R-ből. Közülük az utolsót a napokban szerelték össze: a Premium Edition T-Spec konfigurációjú, a lila Midnight Purple árnyalatában sziporkázó darabnak egy japán ügyfél örülhet – derült ki a Nissan sajtóközleményéből. Az R35 amiatt is különleges volt, mert életútját nehéz generációkra bontani, mivel modellévente fejlődött. Az is ezt bizonyítja, hogy a versenyalapokra helyezett típust végig ugyanaz a VR38DETT kódnevű, ikerturbós V6-os blokk hajtotta.

Ilyen lett az utolsó R35-ös Nissan GT-R (A képre kattintva galéria nyílik.)

7 fotó

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem nyúltak az erőforráshoz, épp ellenkezőleg: a kezdeti 480 lóerős teljesítményét a legutolsó, 2017-es változat bevezetésével egészen 570 lóerőig sikerült feltornázni. (Sőt, gyorsan jegyezzük meg, hogy a Nismo-változat teljesítménye 600, míg egy másik különlegességé, a GT-R50-é már 720 lóerő volt.)

Legenda volt a versenypályán is

A Nissan GT-R először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a szériamodellek között egy 7 perc 38 másodperces körrel azonnal két másodpercet vert rá a korábbi rekordra a Nordschleifén – és ez még csak a kezdet volt. A következő években többször is nekifutottak a rekorddöntésnek, végül 7:08,679-ig sikerült lefaragni a köridőt.

A motorsportban is letette a névjegyét: a japán Super GT-bajnokságban a GT300-as kategóriát háromszor, a GT500-as pedig ötször zsebelte be. Mindezt sikerült megspékelni egy-egy győzelemmel a Blancpain GT Pro-Am kategóriájában és a bathursti 12 óráson.

Lesz folytatása a GT-R-nek…

…csak az R35-nek van vége. A Nissan ezúttal is leszögezte, hogy az ikonikus típusnév nem fog a feledés homályába merülni, egy következő generációban visszatér majd. További részleteket azon túl, hogy új szintre emelnék a teljesítményt, nem árultak el, de mint azt már korábban is sugalltuk, alighanem elektromos hajtású lesz a következő GT-R.

„Megértjük, hogy magasak az elvárások. A GT-R emblémát nem is lehet akármilyen járműre felhelyezni, csak valami igazán különlegesre. Ebből a szempontból az R35 magasra tette a lécet” – jelentette ki Ivan Espinosa, a Nissan elnök-vezérigazgatója. „Bár ma még nincs pontos, végleges tervünk, a GT-R fejlődni fog, és a jövőben újra felbukkan.”

