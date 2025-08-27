A Halálos iramban-generáció ikonjai – mint a Toyota Supra, a Nissan GT-R vagy a Nissan Z-modellek – még ma is nagy hatást gyakorolnak az autórajongókra, miközben az elérhetőbb árú, tuningra is kiváló modellek, mint a Toyota Celica vagy a Nissan 350Z folyamatos érdeklődést generálnak.

A Használtautó.hu listájának első tíz helyén szereplő típusok közül több már közel harmincéves, mégis aktívan jelen vannak a hirdetési piacon. Az Európában is elérhető, nagyobb számban forgalmazott modellek, másrészt a Japánból importált ritka ikonok iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Ezek az autók a tuningkultúra alapjai lettek, hiszen már megjelenésükkor is hatalmas teljesítménytartalékokat rejtettek.

A Toyota Celica ma is népszerű elérhető ára és tuningpotenciálja miatt, míg a lista második helyén álló Toyota Supra a legendás 2JZ motor révén vált kultikus modellé. A Nissan GT-R iránti kereslet főként a modernebb R35-ös szériára koncentrál, hiszen az ikonikus R34 világszerte ritkaságnak számít.

A fiatalabb generációk körében a Toyota GT86 és a Subaru BRZ, valamint a Nissan Z-modellek (350Z, 370Z) számítanak vonzó választásnak, ezek a klasszikus hátsókerék-hajtást kínálják megfizethető áron. A portál közleménye szerint a jövőben az új típusok – mint a Nissan Z, az ötödik generációs Supra vagy a visszatérő Honda Prelude – vihetik tovább a japán sportautók örökségét.

Ilyen a Toyota Celica elmúlt két generációja:

8 fotó

A magyar piacon legnépszerűbb japán sportautó a Toyota Celica, amelyből jelenleg 136 példányt kínálnak az eladók. Az autó 2,1 millió forintos átlagáron, 224 ezer km futással és 26,5 év körüli átlagéletkorral keresett modell, ami azt mutatja, hogy generációk óta újabb rajongókat vonz.

A 2JZ motorral szerelt Toyota Supra a kereslet alapján második helyen áll. Bár mindössze húsz példány érhető el a kínálatban, 2025-ben eddig csaknem 300-an érdeklődtek irántuk, ami típusarányosan a legnagyobb érdeklődési indexet mutatja. Az átlagár 18,4 millió forint, a futásteljesítmény 122 ezer km körüli, az átlagos életkor pedig meghaladja a 20 évet.

A Halálos Iramban sorozat miatt megdrágult Supra:

5 fotó

A Toyota GT86 és az azonos műszaki alapokra épülő Subaru BRZ is előkelő helyen szerepel a toplistán. A GT86 kapcsán 194, míg a BRZ-re 190 érdeklődés érkezett. Mindkettő átlagéletkora 10 év alatti, áruk viszont bőven meghaladja a 7-11 millió forintot, ami jól mutatja, hogy a klasszikus hátsókerekes élményautók még mindig értékállók.

A Nissan 370Z és a 350Z együtt közel 380 érdeklődést kaptak, előbbi 10,5 millió, utóbbi 5,6 millió forintos átlagárral. A Nissan GT-R (170 érdeklődés, 35 aktív hirdetés) viszont kiemelkedik az árazásával: 35 millió forintos átlagára is jelzi, hogy a típus státuszszimbólumként is funkcionál. A 11 éves átlagéletkora azt mutatja, hogy a piacra került R35-ös szériák uralják a hazai kínálatot – az R34-es generációt a gyűjtők már főként privát csatornákon keresik.

Használt autóként a T23-as Toyota Celica sportos és megbízható kupé. De néhány hibalehetőségéről érdemes tudni: