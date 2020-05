1969-ben jelent meg a Nissan Skyline GT-R változata, ami 2019-ben ünnepelte az 50. születésnapját. Erre az alkalomra az Italdesign készítette el a Nissan GT-R50 koncepciót, mely akkora siker lett, hogy készítenek belőle egy 50 darabos szériát. Persze, ahogy az ilyenkor lenni szokott, már késő bemenni a Nissan boltba és megrendelni a több mint 350 milliós, évfordulós GT-R-t, mert elfogyott mind.

2007 óta csak folyamatosan frissítgetik az R35-ös Nissan GT-R-t és ez meg is látszik rajta. Az Italdesign viszont a több mint 10 éves alapokra valami nagyon újat, futurisztikusat rajzolt. Tele rengeteg izgalmas részlettel. Eleve nagyon morcos az orra, szinte eltűnnek rajta a vékonyka, LED-es fényszórók. A tető alacsonyabb lett, amivel javult a légellenállás és a súlypont is lejjebb került. Kis függőleges vezérsík is van rajta.