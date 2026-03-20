Már februárban lehetett tudni, hogy a Ford Capri és Explorer villanyautók új akkut és nagyobb hatótávolságot kapnak. Most pedig kiderült, hogy ennél sokkal szélesebb körű a bővítések sora.

Pro Power Onboard

Általában V2L, azaz vehicle to load, magyarul kb. autóból a fogyasztóra néven ismerjük azt a rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a plug-in hibrid és tisztán elektromos járművek nagyfeszültségű akkumulátorában tárolt energiát 230V-os váltóárammá átalakítva háztartási elektromos berendezések üzemeltetésére, töltésére használjuk.

A Ford eddig csak haszonjárműveiben alkalmazta ezt a technológiát, elsőként az észak-amerikai piacra készült F-150 Lightning pickupban, ahol a helyi fogyasztói szokások megkövetelték, hogy hangzatos fantázianevet adjon neki. Így született meg a Pro Power Onboard, ami lefedi a valóságot, cserébe leírni és kimondani is jóval hosszabb, mint a V2L. A lényeg azonban nem ez, hanem hogy az F-150 után az e-Transit, az e-Tourneo és a Ranger PHEV is megkapta ezt a rendszert.

Most pedig a Capri és a Explorer került sorra. A csomagtartóban kialakított konnektorról, illetve a töltő csatlakozóba illeszthető adapterről vehető az áram, összesen 2,3 kW teljesítményig.

Vezetőtámogató funkciók

Mindkét modell ugyanazokkal a hasznos funkciókkal erősít.

A legfontosabb talán az adaptív tempomat, amely eddigi tudásán túl mostantól a forgalmi jelzőlámpát is felismeri, így automatikusan megáll, ha piros vagy sárga jelzést észlel.

Két funkció segíti a parkolást, mindkettőben 50 méternyi szakaszon képes magától irányítani az autót. Az egyik a kitolatást végzi el helyettünk bonyolult helyeken, nekünk csak a gázt és a féket kell kezelnünk, az autó visszamegy azon a nyomvonalon, amin behajtottunk. A másik öt komplex manővert tanul meg, és végez el teljesen egyedül

Újdonság a vezető éberségét figyelő kamera, amely tétlenség esetén előbb finom fékezéssel riasztja a sofőrt, majd bekapcsolja a vészvillogót, leállítja az autót a sávban, és hívja a segélyszolgálatot.

Végezetül a Capri és az Explorer is megkapta az egypedálos üzemmódot, amely gázelvétellel akár állóra lassítja az autót anélkül, hogy a fékre kellene lépnünk.

Sync Move infotainment

A 14,6 colos érintőképernyő mögött mostantól új, Android alapú operációs rendszer fut, a rendszer grafikája letisztultabb, könnyebben kezelhető lett. Az alkalmazásokat csoportokba rendezhetjük, vagy mappákban gyűjthetjük össze, mint egy telefonon, a navigációs és parkolássegítő képernyők könnyebben értelmezhetők első pillantásra, a releváns felületek (térkép, kamerakép, radarkép) nagyobbak lettek.

Collection limitált széria

Az Explorer Collection és a Capri Collection kivitelek egyaránt exkluzív karosszériaszínt kapnak: az előbbi Cactus Grey, az utóbbi Tribute Blue árnyalatot. Selyemfényű fekete keréktárcsákkal szerelik a szériákat, a Capri esetében 21, az Explorernél 20 colos méretben. Feketék a lökhárító-betétek, illetve a Capri esetében az aerodinamikai kiegészítők, az Explorernél pedig a tetőlemez. A beltér is fekete, amit a Capri Tribute Blue színfoltokkal, az Explorer narancssárga részletekkel dob fel.