Új generációs nagyautóit hatótávolság-növelő technológiával fogja felszerelni a Renault.

Az erre alkalmas padlólemez az RGEV medium 2.0 nevet kapta, és alapvetően tisztán elektromos üzemre tervezték, két- és összkerékhajtású modellekhez. Előbbiek akár 750 kilométeres hatótávolságot kínálnak majd, míg a 4×4-es konfiguráció erőssége az elektromos járművek körében nem jellemző, jelentős vontatási képesség: akár két tonnát is elhúzhatnak.

A legérdekesebb azonban egy harmadik opció lesz, ahol a tisztán elektromos kiépítést egy fedélzeti áramfejlesztővel egészítik ki, gyakorlatilag megduplázva (kb. 1400 km-re növelve) a hatótávolságot.

Annak idején a BMW kínált ilyen technológiát, a Volvo is gondolkodott rajta, most a Nissan, a Mazda és a Leapmotor kínálatában találkozhatunk hatótávolság-növelővel, de a RAM és a Ford is ilyenre cseréli elektromos pickupját.

A Renault 2030 után is meg kívánja tartani a hibrideket kínálatában, a hatótávolság-növelős villanyautó azonban jobb belépő lehet a teljesen villamosított autózásba, hiszen a jármű a villanyautók vezetési jellegzetességeit kínálja, a hatótáv-para nélkül.

Az RGEV medium 2.0 platform 800V-os elektromos hálózata különösen gyors töltést és jó hatásfokot ígér – pontos értékeket nem közölt a márka.

Szintén 800V-os architektúrára épül a következő generációs Renault Trafic E-Tech, amely ráadásul a márka első szoftver alapú típusa lesz, a villanymotoros furgon hatótávolságát 450 kilométerre prognosztizálja a gyártó.

A platformmal egy időben bemutatott R-Space Lab egy ilyen új generációs modellt sejtet – bár a Renault állítja, hogy a tanulmány nem közvetlen előfutára egyetlen típusnak sem, aligha tévedünk, ha a következő Espace-t látjuk bele.