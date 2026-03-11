A Renault-nál nagy hagyománya van annak, hogy élettérként képzelik el az autó belső környezetét. A Symbioz (2017), az EZ-Ultimo (2018) és részben a Morphoz (2020) tanulmányok mind ezzel a gondolattal játszottak el, és bár a frissen bemutatott R-Space Lab nem távolodik el a hagyományos üléselrendezéstől, a térérzet, a komfortos anyaghasználat itt is alapos lakberendezési munkától tanúskodik.

Még valamit érdemes észrevenni az R-Space Lab belső terében: a hátsó üléssoron három különálló ülést helyeztek el. Ez a buszlimuzinok (és ezzel együtt a Renault) fénykorát idéző megoldás kisgyerekes családok, illetve a rendszeresen teljes utaskapacitással autózók számára ideális, ráadásul sokkal jobb variálhatóságot biztosít, mint a hagyományos ülésrendszerek.

Bármilyen meglepő, mégsem ez, és még csak nem is a harmonikus, nagyon áramvonalasnak tűnő, mégsem jellegtelen külső formaterv az, amivel a közeljövőben találkozhatunk sorozatgyártású Renault modelleken – a gyártó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az R-Space Lab nem tekinthető egyetlen jövőbeli típus közvetlen előfutárának sem.

Gyártásba kerül viszont a műszerfalat gyakorlatilag teljes szélességében kitöltő, ívelt kijelző. Ennek kizárólag megjelenítő szerepe van, a fedélzeti rendszerek vezérlésére egy ettől teljesen elkülönített érintőképernyő szolgál. A széles monitor leolvashatóságát ökörszarv-kormány segíti, ez utóbbi alapján pedig akkor is tudnánk, hogy a tanulmányautóban fizikai összeköttetés nélküli, elektronikus vezérlésű, elektromos működtetésű kormánymű (steer-by-wire) dolgozik, ha a Renault erre külön nem hívta volna fel a figyelmet (de felhívta.)

Amint az R-Space Lab tanulmányautó neve is sejteti, elsősorban nem formai koncepció, hanem technológiai laboratórium a jármű: a kormánymű mellett olyan megoldásokkal találkozhatunk itt, mint az érintéses alapon működő alkoholszonda, vagy a beépített mesterséges intelligencia, amely akár vezetési tanácsokkal képes segíteni a bizonytalan sofőröket.

Szintén újdonság, bár inkább csomagolástechnológiai, hogy az első utas oldalán az ülésbe építették be az összes légzsákot, még az elsőt is. A műszerfalon így felszabadult helyen egy hatalmas, mozgatható kesztyűtartót alakítottak ki, amelyben akár egy táska vagy számítógép is elfér, de ha lehajtjuk, lábtámaszként szolgál.

A hátsó ülések ülőlapja fel, háttámlája lehajtható, a három különálló szerkezet hosszirányban tologatható, akár egészen az első ülések háttámlájáig – a csomagtartó így mindenféle alakú és méretű rakományhoz igazítható.

A hátsó ajtók ráadásul 90°-ban nyílnak. Minden ajtó ablakkeret nélküli, a B-oszlop pedig csak az övvonalig ér, ha tehát minden oldalablakot leengedünk, kupésan szellős térérzetet kapunk. Ezt erősíti egyébként a teljesen üvegezett tetőfelület is.