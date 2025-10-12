A Hyundai kora ősszel jelentette be, hogy két éven belül egy új hajtáslánc-opcióval pővíti portfólióját: megjelennek kínálatában a hatótávolság-növelő áramfejlesztővel szerelt elektromos járművek (EREV.) Hasonló fejlesztésre készülnek a Stellantis észak-amerikai márkái (Jeep és RAM), valamint a BMW és a Volvo is – ez utóbbi egyébként már 2011-ben bemutatta egy ilyen rendszer vázlatát.

Kínában eközben a rendszer már a mindennapok része. A BYD, az Xpend és a Nio is kínál EREV modelleket, akárcsak a Leapmotor (Stellantis.) Mindnél nagyobb azonban ezen a téren a Li Auto, amely jelenleg még nincs jelen Európában, ám ez változhat, ha Európa is rákap a hatótávolság-növelők ízére – márpedig erre nagy az esély.

10 fotó

Az EREV (extended range EV) vagy REEV (range extender EV) betűszóval egyaránt jelölt technológia lényege, hogy a tisztán elektromos hajtásláncba bec

satlakoztatnak egy áramfejlesztőt: egy belső égésű motort, amely nem a kerekeket hajtja, hanem egy generátort, amely tölti az akkumulátort. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a benzinmotor állandóan optimális üzemi tartományban működjön, minimális fogyasztással, zajjal és rezgéssel, miközben a hajtásról a villanymotorok gondoskodnak.

Míg a hibridekben a villanymotor segít be a belső égésű erőforrásnak, a hatótávolság-növelős járművek alapvetően villanyautók, amelyekben a benzinmotor tölt be segédszerepet. Ahogy tehát a full hibridek elindították az elektromos átállást, az EREV járművek lehetnek a transzformáció utolsó köztes lépcsőfokai.

Az EREV technológiák térnyerésében fontos szerephez juthatnak olyan, erre a területre szakosodott beszállítók, mint a DeepDrive. A BMW és a Volkswagen-csoport által egyaránt támogatott start-up vállalkozás jelenleg a világ tíz legnagyobb autógyártójából nyolccal dolgozik együtt, méghozzá nem kísérleti, hanem sorozatgyártású technológiákon.

A vállalat a közelmúltban mutatott be egy különösen kompakt, dupla forgórészes generátort, amelyet kifejezetten EREV járművekhez fejlesztettek ki. A főtengelyre közvetlenül erősíthető egység indítómotorként is szolgál, valamint a rezgéscsillapításban is szerepet vállal.

Az ehhez hasonló, kulcsrakészen szállított megoldások számos olyan autógyártónak nyújthatnak mentőövet, akik az elmúlt években hatalmas energiát fordítottak elektromos járművek fejlesztésére, ám mostanra kihullott alóluk a piac. Ez részben a kormányzati támogatás részleges vagy teljes megszűnése miatt következett be, részben pedig azért, mert a töltő infrastruktúra továbbra sem fejlődik olyan mértékben, ami támogatná a villanyautók gondtalan használatát hosszabb távolságokon.

A hatótávolság-növelő egyébként egyáltalán nem új elképzelés: az első ilyen járművet 1901-ben építette meg Ferdinand Porsche és Jacob Lohner, ezt követően több mint egy évszázadra feledésbe merült a rendszer. 2012-ben a Chevrolet Volt (Opel Ampera) hozta vissza a gyártásba, de ugyanezt az elvet alkalmazta a BMW i3, a Mazda MX-30 és a Nissan e-Power hajtáslánca.

Nem biztos, hogy újabb technológiák kellenek a villanyautók népszerűbbé tételéhez – néha az a jobb, ha kevesebb van belőlük: