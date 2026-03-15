Fejtetőre borult az autójával egy 30 éves zalakomári férfi, aki jogosítvány nélkül és erősen ittas állapotban ült a volán mögé – írja a rendőrség.

A baleset március 12-én, 23 óra 50 perckor történt a 7-es főúton. A férfi Nagyrécse felől Nagykanizsa irányába haladt autójával, amikor egy enyhe kanyarban jobbra letért az útpadkára. Ezt követően hirtelen visszarántotta a kormányt, az autó pedig átsodródott az árkon, majd a fák közé csapódott. A jármű végül a tetején állt meg. A sofőr ennek ellenére karcolások nélkül megúszta az esetet.

A helyszínre érkező rendőrök megszondáztatták a férfit, a mérés pedig igazolta az alkoholfogyasztást. Az is kiderült, hogy nincs jogosítványa, ráadásul az autó iratai sincsenek rendben.

A sofőr azt sem tudta elmondani, pontosan mi történt, és a balesetért sem érezte magát felelősnek.

Az egyenruhások előállították a férfit a rendőrkapitányságra, ahol ittas járművezetés vétsége miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

Az ittas vagy bódítószer hatása alatt történő vezetés komoly veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. Alkohol hatására nő a reakcióidő, romlik az észlelés, és tompulnak a reflexek. A kockázatot tovább növeli, hogy az ittas sofőrök gyakran a megengedett sebességet is túllépik.