Nem mindennapi jelenetbe futottak bele a rendőrök Balatonfüreden egy éjszakai járőrözés során. A figyelmüket egy elektromos rollerrel közlekedő férfi keltette fel, akinek a vezetési stílusa gyanúsnak tűnt – így meg is állították ellenőrzésre.

A rövid beszélgetésből hamar kiderült, hogy a férfi nem teljesen józanul indult útnak, amit a biztonsági kamera felvétele is alátámaszt. Tisztára, mint egy következő Üvegtigris rész. Csoki, te vagy az?

Bár sokan hajlamosak úgy gondolni az elektromos rollerekre, mint valami játékos, „ártalmatlan” közlekedési eszközre, a szabályok itt is egyértelműek: ittasan vezetni tilos.

Oké, még csak az új KRESZ-tervezetben szerepelnek pontos szabályok az elektromos rollerekre, de a jelenleg érvényben lévő büntetőjog szerint a gépi hajtású jármű jelentése egységes és tisztázott: gépi meghajtású jármű minden olyan jármű, amit beépített erőgép hajt. Mivel az elektromos roller a közúti forgalomban használt, alapvetően személyszállításra szolgáló eszköz, amelyet akkumulátorral beépített erőgép hajt, így elkövethető vele az ittas járművezetés.

Ha valaki alkoholos befolyásoltság alatt ül – vagy inkább áll – rollerre, ugyanúgy eljárás indulhat ellene, mint egy autós vagy motoros esetében.

A balatonfüredi eset végén sem volt ez másként: a férfi ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás – olvasható a rendőrség bejegyzésében.