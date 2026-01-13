Egy mini Segway szerű elektromos rollerrel szeretett volna lejutni valahová az elszánt férfi, de a fogaskerekek nem tudták feldolgozni, hogy mi történik. Botladozott, a kerekek csak pörögtek, elesett, sehová nem haladt – de mindezt nagyon kitartóan művelte. Ő úgy kelt fel, hogy bizony rollerrel fog menni, történjen bármi.

A jelenet inkább hasonlított egy burleszkre, mint hétköznapi közlekedésre, de ez a fiatalember láthatóan komolyan gondolja.

Percekig tartott a szívós próbálkozás, de a roller nem lett alkalmasabb a hóban való közlekedésre, ahogy a fizika törvényei sem változtak meg. A történet egyszerre vicces és tanulságos. Az elektromos rollerek városi környezetben kényelmesek és gyorsak, de téli, havas-jeges körülmények könnyen kifognak rajtuk.

