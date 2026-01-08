A magyar vidék zsigeri valóságát sok kutató, szociológus, író, filmes boncolgatta már. Lapokon át terjengő mondatok, hosszan felvett fekete-fehér képsorok nem adják vissza azt, amit ez, a képeken látható Babetta már álló helyzetben elmesél. Mert ebben benne van minden. A szűk eszköztár, a lelemény, a helyzetfelismerés, az ötlet.

Mutatja, hogy ahol akad hegesztőgép, flex, meg némi vas ott minden van, és bármi lehetséges.

Jött a hó, méghozzá kis sereggel, a rég látott időjárást pedig valahogy meg kellett lovagolni. Mi volt otthon? Egy öreg Babetta, valamint a klasszikus, csővázas fém szánkó abból az időből, amikor még a szánkókban is volt anyag. Ez nem kínai fröccsöntött gagyi, tenyésztett fenyőből készült, óvodások alatt összeroskadó darab.

Egy igazi, békebeli szánkó, amivel két kamasz is simán lezúghatott a domboldalon. Így tökéletesen helyettesíti hóban a Babetta első kerekét. A rögzítés rögtönzött, így nincs első fék, de minek is, lényeg a siklás, és az apró motor 1,3-1,8 lóereje amúgy sem képes arcot nyújtó tempóra.

Babetta – még mindig sokan rajonganak érte

A cseh mopedek vérfarkasa (a PS-gyár terméke – Považské nevet a városról, és a Strojárne nevet a gépgyártásról kapta) a Linda sorozatban filmes sikereket is megélő Babettát szinte minden magyar ismeri. G. Ulicky és J. Safarík motorja 23 és 16 colos kerékkel került piacra, 1971-ben indult a sorozatgyártás, végül a kisebb kerékkel szerelt verzió ért el sikereket.

Rendkívül rövid idő alatt a PS számos eltérő típust készített a kismotorból a különböző igényű piacokra: 207.200, 207.300, 207.400, 207.500, például a németeknek és hollandoknak külön egy 25 km/h végsebességű változatot, az Egyesült Államokba egy 30 km/órást, a hazai piacot pedig 40 km/órás végsebességgel hódította meg.

A típusnak mai napig van felhasználói köre, rajongói csoportja, egyfajta kultusz alakult ki körülötte, mert olcsó, vidám hobbi, alacsony belépési küszöbbel, és sok mókával. Persze van aki ezt is komolyan veszi, így születhetnek olyan eszement építések, mint ez a magyarok által megálmodott darab: